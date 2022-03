Ferrari

Beim Thema Sportwagen macht Ferrari so schnell keiner was vor. Nun möchte der Autohersteller auch in der Mode Begehrlichkeiten wecken. Für die zweite Ready-to-Wear-Kollektion wurde deshalb tief in die Tasche gegriffen. Unter anderem mit der Anmietung einer Mailänder Messehalle und einem Monsterlaufsteg von 180 Metern Länge.