Trayvon Martin war auf dem Nachhauseweg, es war kurz nach 19 Uhr. Er hatte eine Flasche der Eisteemarke Arizona dabei, Geschmacksrichtung Wassermelone, sowie eine Packung Skittles, saure Süßigkeiten, die er kurz zuvor in einem Supermarkt in der Nähe gekauft hatte. Weil es nieselte, trug er die Kapuze seines grauen Pullovers über den Kopf, vielleicht auch einfach nur so. Ein Jugendlicher eben, gerade 17 Jahre geworden, groß, dünn, Schwarz, der sich für American Football, Flugzeuge und Rap interessiert, und der an diesem Abend des 26. Februar 2012 durch seine Nachbarschaft in der Kleinstadt Sanford in Florida schlenderte, dabei mit einer Freundin telefonierte und irgendwann feststellte, dass er von einem Mann verfolgt wird.

Sind die Details von Bedeutung? Manche sind es. Der Mann, der Martin nachspürte, ein 28-jähriger Nachbarschaftswächter namens George Zimmerman, hatte den Teenager anhand von Äußerlichkeiten als „verdächtig“ empfunden. Ein Schwarzer mit Kapuzenpulli, das reichte offenbar. „Diese Arschlöcher kommen immer davon“, teilte Zimmerman der Polizei übers Telefon mit. „Folgen Sie ihm?“, fragte der Beamte. Ja. „Das ist nicht nötig.“ Doch Zimmerman, offenbar voller rassistischer Stereotype, hatte zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass der Teenager „etwas im Schilde“ führt. Ein paar Minuten später – nach einem Gerangel, dessen genauer Verlauf nie geklärt wurde – schoss er dem unbewaffneten Schüler in die Brust. Um 19.30 Uhr wurde Martin für tot erklärt.

Der Fall Trayvon Martin, der sich in diesen Tagen zum zehnten Mal jährt, hat die USA für immer verändert – das kann man ohne Übertreibung festhalten. Und man kann ohne Zynismus fragen, woran das liegt – angesichts der Tatsache, dass zig Tausende Amerikaner und Amerikanerinnen jährlich durch Waffengewalt sterben, darunter überproportional viele Schwarze.

Von hope und change war drei Jahre nach Obamas Amtsantritt kaum noch etwas zu spüren

„Wenn ich an diesen Jungen denke, denke ich an meine eigenen Kinder“, sagte der damalige Präsident Barack Obama, „hätte ich einen Sohn, würde er wie Trayvon aussehen.“

Worte, die kein Präsident je zuvor gesagt hatte, weil sie kein Präsident je zuvor sagen konnte. Doch es war gerade auch die Enttäuschung über den ersten Schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten, die dem Fall so viel Gewicht gab. Von hope und change war Anfang 2012, drei Jahre nach Obamas Amtsantritt, kaum noch etwas zu spüren. Das Versprechen eines post-racial Americas, einer Gesellschaft also, in der Rassismus keine Rolle mehr spielen sollte, wirkte naiv. Als Zimmerman Wochen nach der Tat weiter auf freiem Fuß war, fühlten sich viele Afroamerikaner und -amerikanerinnen in der Erfahrung bestätigt, dass ihre Leben in diesem Land weiterhin weniger geschätzt und geschützt werden.

Die Proteste, die sich erst lokal in Florida und später landesweit formierten, erreichten eine neue Dimension, als der Hispanic Zimmerman im Juli 2013 von einer fast ausschließlich weißen Jury freigesprochen wurde. Es war dieser Moment, Schock und Kontinuität zugleich, aus dem eine globale Bewegung wuchs. Alicia Garza, eine Aktivistin aus Oakland, verfasste auf Facebook einen Post, in dem sie an ihre Community appellierte, das Urteil nicht einfach hinzunehmen. „Ich bin immer noch überrascht, wie wenig die Leben Schwarzer Menschen zählen.“ Eine Freundin von ihr, Patrisse Khan-Cullors, kommentierte den Beitrag mit einem Hashtag: #BlackLivesMatter.

Black Lives Matter ist heute längst mehr als ein Hashtag, es ist eine politische, gesellschaftliche und kulturelle Kraft. Doch was hinter dem Slogan steckt, ist nicht immer einfach festzumachen. Riesige Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt finden unter dem Banner statt. Besonders massiv waren die Proteste nach dem Mord an George Floyd im Frühsommer 2020, die sich von Floyds Heimat Minneapolis aus in die Welt verbreiteten, unter anderem auch nach Berlin. Radikale BLM-Aktivisten organisieren sich in Graswurzel-Kollektiven, um an einer Gesellschaft ohne Unterdrückung zu arbeiten. Da wäre zum Beispiel die 32-jährige Kayla Reed, die mit ihrer Organisation Action St. Louis Polizei und Gefängnisse überwinden will. Konservative Politiker und Politikerinnen hängen sich an die Marke BLM dran, Großunternehmen nutzen die progressive Aura aus. Rechte Gruppen bekämpfen die Bewegung, auf Protestierende wird geschossen.

Die Ideen und politischen Haltungen hinter dem Begriff widersprechen sich zum Teil fast diametral

Black Lives Matter ist vieles: einerseits eine ganz konkrete Organisation mit Ortsgruppen, andererseits ein loser Begriff, den jeder verwenden kann, wie er will. Drei Worte, die antirassistische Kämpfe weltweit zusammenführen, und Linke gelegentlich auseinanderbringen. All diese Spannungen machen die originären Anliegen nicht weniger berechtigt oder dringend, vielmehr manifestieren sich darin größere Konflikte der Gesellschaft. Zehn Jahre nach dem Tod Trayvon Martins, der eine neue Ära des anti-rassistischen Kampfes eingeleitet hat, wird immer deutlicher, dass man genau hinschauen muss, wie Black Lives Matter eingesetzt wird. Die Ideen und politischen Haltungen hinter dem Begriff widersprechen sich zum Teil fast diametral.

Bevor man sich den Spannungen von Black Lives Matter nähert, sollte man sich der Frage widmen, was Schwarzes Leben in den USA heute überhaupt bedeutet.

Eine präzise Antwort darauf hat die Autorin Keeanga-Yamahtta Taylor mit ihrem Buch „Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation“ geliefert, in dem sie drei große Entwicklungen nachzeichnet, die sich seit dem Civil Rights Movement im Leben Schwarzer Amerikaner und Amerikanerinnen vollzogen haben. Erstens beschreibt sie die zunehmende Unterdrückung und Strafverfolgung der Schwarzen Arbeiterklasse, die sich nicht zuletzt darin ausdrückt, dass heute mehr Schwarze Menschen im Gefängnis sitzen, als sich Mitte des 19. Jahrhunderts in Sklaverei befanden. Zweitens dokumentiert Taylor die Herausbildung einer „Schwarzen Elite“, die mit der Präsidentschaft Obamas gekrönt wurde. Und drittens geht es um „eine sich neu entwickelnde Schwarze Linke“, die in den Augen Taylors visionärer denkt als die Generationen zuvor.

Es sei kein Zufall, dass sich Black Lives Matter ausgerechnet unter Obama formiert habe, so Taylor, sondern vielmehr Produkt einer kollektiven Realisierung über die Grenzen neoliberaler Symbolpolitik. Während hochrangige Posten in der Politik, Justiz und Wissenschaft heute selbstverständlich von Afroamerikanern und -amerikanerinnen besetzt werden und die Unterhaltungsindustrie und der Sport voller Schwarzer Stars sind, hat sich für einen großen Teil der Schwarzen Bevölkerung seit der Bürgerrechtsbewegung wenig verbessert.

Was die Armutsquote, Vermögensverteilung, Bildungschancen, den Zugang zu Gesundheit und vieles mehr betrifft, sind Schwarze Menschen immer noch benachteiligt. Sie werden häufiger von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, schneller verhaftet, für die gleichen Delikte schärfer verurteilt und können sich seltener die Kautionen leisten als weiße Menschen. Viele Polizeibehörden werden zwar inzwischen von Schwarzen Beamten geleitet; Großstädte wie Chicago, Baltimore und San Francisco haben afroamerikanische Bürgermeister und -meisterinnen. Doch von dieser Art des Fortschritts können sich die vielen prekären Schwarzen Communities eben wenig kaufen.

Black Lives Matter hat sich im wahrsten Sinne des Wortes radikalisiert

Aus dieser Diskrepanz zwischen Schwarzer Repräsentation und Schwarzer Verelendung ist Black Lives Matter entstanden. Eine Weigerung, den Normalzustand als genau das hinzunehmen: als normal. Und eine Auseinandersetzung mit den Grenzen der Befreiung innerhalb des gegenwärtigen politischen und ökonomischen Systems. „Diversität war kein Spiegelbild unserer Macht. Es war eine Fata Morgana“, schrieb die Anwältin und Autorin Derecka Purnell kürzlich in einem Artikel für das New York Magazine. Ähnlich argumentierte die Autorin und Poetin Camonghne Felix in derselben Ausgabe. „Als wir nach den Morden an Trayvon und Freddie Gray auf die Straße gingen, forderten wir, dass Schwarze Kids von rassistischer Polizeigewalt befreit werden“, so Felix. „Zehn Jahre später, nach zahllosen gebrochenen Versprechen“ sei offensichtlich, dass man sich nicht nur auf Polizeigewalt konzentrieren dürfe, sondern auf den Polizeistaat, wie Felix schrieb.

Black Lives Matter hat sich im wahrsten Sinne des Wortes radikalisiert: Es geht an die Wurzeln der Probleme.

Statt Führungsschichten und Parlamente nur zu diversifizieren, lautet das Ziel, Machtkonzentrationen zu zerschlagen. Statt den jetzigen Strafapparat zu reformieren, so die immer verbreitete Überzeugung, müsse man ihn langfristig überwinden. Es ist auch dabei kein Zufall, dass Schwarze Frauen wie die zitierten Taylor, Felix und Purnell zu den Vordenkerinnen gehören. Viele von ihnen kommen aus der working class, kennen staatliche Repressionen, ökonomische Ausbeutung und sexualisierte Gewalt aus eigener Erfahrung. Ihre Analyse ist schon biografisch bedingt intersektional, sprich: Sie denken die Kämpfe gegen den Kapitalismus, Rassismus und das Patriarchat zusammen.

Inspiration für viele Schwarze Organisationen ist dabei das Combahee River Collective, eine Gruppe Schwarzer lesbischer Sozialistinnen, die sich in den 70er-Jahren gründete und den Begriff „Identitätspolitik“ prägte. Was damit gemeint war? „Wenn Schwarze Frauen frei wären, würde es bedeuten, dass alle anderen auch frei wären, da unsere Freiheit die Zerstörung aller Systeme der Unterdrückung erfordern würde“, schrieb das Kollektiv.

Eine Strategie der Beschwichtigung, die darauf hinausläuft, dass sich wenig materiell verändert

Der erstarkte linke Flügel ist aber eben nur ein Teil von Black Lives Matter. Zeitgleich zur Radikalisierung hat eine andere Entwicklung stattgefunden, ein Prozess, den der Philosoph Olúfẹ́mi O. Táíwò als „Elite Capture“ beschreibt – eine Vereinnahmung durch Bessergestellte.

Wie das konkret aussieht, erklärt Táíwò in seinem gleichnamigen Buch, das im kommenden Mai in den USA erscheint. Als Beispiel von „Elite Capture“ nennt Táíwò unter anderem die politischen Reaktionen auf den Mord an George Floyd im Frühsommer 2020. In Washington, D.C. beispielsweise ließ die Bürgermeisterin Muriel Bowser in der Nähe des Weißen Hauses „Black Lives Matter“ in großen, gelben Buchstaben auf den Asphalt pinseln – auch als Zeichen der Opposition zu Donald Trump. Auf genau diesen Straßen wurden BLM-Protestierende aber in den Tagen zuvor und danach von der Polizei – die der Bürgermeisterin ja unterstellt ist – brutal festgenommen. Táíwò spricht in Bezug auf solche politischen Manöver von „symbolischer Identitätspolitik“, einer Strategie der Beschwichtigung also, die letztlich darauf hinausläuft, dass sich materiell wenig verändert.

Andere Ausdrücke von „Elite Capture“ finden sich en masse. Man denke an die demokratische Fraktionsvorsitzende Nancy Pelosi, die sich nach dem Mord an Floyd im Kapitol hinkniete, mit einem Schal aus dem westafrikanischen Kente-Stoff um den Hals. Dieselbe Pelosi, die bis heute die Crime Bill verteidigt, ein Gesetz aus den 90er-Jahren, das dazu führte, dass massenhaft Schwarze Teenager wegen kleinster Vergehen im Gefängnis landeten. Die Performance von Solidarität ohne strukturelle Konsequenzen – genau das ist mit „Elite Capture“ gemeint. Auch Großkonzerne wissen, wie das geht. Amazon zum Beispiel schrieb sich „Black Lives Matter“ im Juni 2020 groß auf die Homepage. Nur ein paar Monate, nachdem das Unternehmen einen Schwarzen Angestellten auf Staten Island gefeuert hatte, weil der sich gegen die üblen Arbeitsbedingungen wehrte.

Die Vereinnahmung von Black Lives Matter ist in vollem Gange. Zugenommen haben aber auch die Angriffe von rechts. Während Politiker und Politikerinnen der Republikanischen Partei und Medien wie Fox News unter #AllLivesMatter mobilisieren, propagiert die Polizei #BlueLivesMatter. Beide Slogans stehen für den ur-amerikanischen Brauch, Schwarzes Leben und Schwarzen Widerstand zu unterdrücken. Passend dazu dürfen Schulen in vielen Bundesstaaten nur noch eingeschränkt die Geschichte des Landes unterrichten. Die sogenannte Critical Race Theory, die sich mit systematischem Rassismus auseinandersetzt, ist zum Feindbild erkoren.

Der Vorwurf fehlender Organisierung geht an der Realität vorbei

Was heißt all das für die Bewegung? Was bedeutet es, wenn Black Lives Matter sowohl von linken Aktivistinnen als auch maximal-kapitalistischen Unternehmen verwendet, von der Mitte der Gesellschaft sowohl gefeiert als auch bekämpft wird? Zunächst einmal ist es wichtig, die weiße Gegenreaktion wahrzunehmen – und zwar nicht nur als kulturelle Gegenbewegung, sondern auch als ganz konkrete Bedrohung für Schwarze Körper. Wer für Black Lives Matter demonstriert, riskiert im Zweifel sein Leben.

Darüber hinaus gilt wie bei anderen politischen Begriffen und Konzepten: Je größer die Verbreitung, desto wichtiger wird der Kontext. Wer sich mit Black Lives Matter beschäftigt, sollte sich die verschiedenen Haltungen und Ideen, inklusive der Instrumentalisierung, bewusst machen, statt die Bewegung als solche zu diskreditieren. Doch genau das passiert auch immer wieder von links, wenn Black Lives Matter etwa pauschal fehlende „Pläne“ und „Struktur“ vorgeworfen oder Proteste mal eben als „Massenspektakel“ abgetan werden.

Während es stimmt, dass Black Lives Matter eine dezentrale und horizontale Bewegung ist, die sich nicht in eine Plattform oder Partei übersetzt hat, geht der Vorwurf fehlender Organisierung an der Realität vorbei. Über 150 Gruppen gehören mittlerweile zum Movement for Black Lives, wie sich die wichtigste anti-rassistische Koalition des Landes nennt – eine aktivistische Infrastruktur, die es so in den USA noch nie gegeben hat. In fast allen US-Großstädten existieren Organisationen, die sich in den Nachbarschaften verwurzeln, dort Bildungsarbeit leisten und auf die Politik einwirken. In St. Louis beispielsweise haben sich rund 30 Initiativen zusammengetan, um einen people’s plan zu entwickeln – eine Agenda, in der diverse Reformen zum Wandel der von großer Armut und Kriminalität geprägten Stadt festgehalten sind. Aktivisten und Aktivistinnen von Black Lives Matter spielten nicht nur bei diesem Prozess eine wesentliche Rolle. Sie halfen auch dabei, dass St. Louis nun eine progressive Bürgermeisterin hat, Tishaura Jones, die versucht, Teile des people’s plan umzusetzen.

Der einzige Weg, weniger Tötungen durch die Polizei zu erreichen, ist es, weniger Polizei zu haben. Kayla Reed, Action St. Louis

Eine der führenden Aktivistinnen aus St. Louis ist Kayla Reed, eine 32-jährige Schwarze Frau, die als Direktorin des Graswurzel-Kollektivs Action St. Louis zwischen Straße und Politik vermittelt. Reed organisiert Proteste, bildet andere Aktivisten aus, berät die Bürgermeisterin, arbeitet an Gesetzestexten mit. Mit der Kongressabgeordneten Cori Bush, die ebenfalls aus St. Louis kommt, hat sie mittlerweile auch eine Verbündete in Washington. All das, sagt Reed, sei aus Black Lives Matter gewachsen. Dinge, von denen man nichts mitbekommt, wenn man die Bewegung entlang von Schlagzeilen und Bildern analysiert.

Reed gehört zu einer Generation von jungen Amerikanerinnen, die durch Black Lives Matter politisiert wurden. Prägend für sie waren dabei die Proteste in der Kleinstadt Ferguson nordöstlich von St. Louis im Sommer 2014. Nachdem dort ein weißer Polizist den Schwarzen Teenager Michael Brown erschossen hatte, kam es zu heftigen Ausschreitungen und wochenlangen Demonstrationen. Es war ein Schlüsselmoment für Black Lives Matter; wenn man so will, überhaupt erst der Start einer globalen Kraft. Reed schloss sich der Bewegung an, lernte neue Freundinnen und Ideen kennen und gründete zwei Jahre später dann ihre eigene Organisation. Gewachsen ist seither nicht nur die Basis von Mitstreiterinnen, gewachsen sind auch die Ansprüche, wie Reed erklärt. Während BLM-Aktivisten im Jahr 2014 primär Dinge wie Körperkameras für Polizeibeamte forderten, geht es heute zentral um den Abbau der Strafinstitutionen. „Der einzige Weg, weniger Tötungen durch die Polizei zu erreichen“, sagt Reed, „ist es, weniger Polizei zu haben“.

Wie zunehmend viele linke Amerikaner und Amerikanerinnen kämpft Reed für den Abolitionismus. Gemeint ist damit die Vision einer Gesellschaft, in der die Menschen so ausreichend mit Wohnungen, Bildung, Gesundheit und anderen existenziellen Dingen versorgt sind, dass Polizei und Gefängnisse gar nicht mehr nötig sind – zumindest nicht in dieser Form. Etliche Bücher sind dazu in den vergangenen Jahren erschienen, manche davon sogar in der Bestsellerliste gelandet. Zum ersten Mal wird auch im Mainstream über Abolitionismus diskutiert. Was allerdings nicht bedeutet, dass es sich schon um eine Mehrheitsforderung handelt.

Black Lives Matter bedeutet heute lokale Arbeit und globale Solidarität

Auch große Teile der Schwarzen Bevölkerung sind, wie Umfragen zeigen, immer noch skeptisch. Beim Abolitionismus, das betonen seine Fürsprecherinnen, handelt es sich deshalb um einen Horizont, um eine Utopie, die nur im Zusammenspiel mit anderen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen Sinn ergibt. Als ich Reed fragte, was Abolitionismus für sie persönlich bedeute, antwortete sie, dass es um „das Vorhandensein von Optionen“ gehe. „Wir wollen, dass die Menschen genug Ressourcen haben, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“

Die Popularisierung des Abolitionismus zeigt, wie stark sich Black Lives Matter in den vergangenen Jahren entwickelt hat. BLM bedeutet heute lokale Arbeit und globale Solidarität; es ist keine kohärente Kraft, aber ermöglicht die Verbindung verschiedener Kämpfe. Deutlich wurde die internationale Identifikation mit Black Lives Matter nach dem Mord an Floyd im Sommer 2020, als man Proteste auf allen Kontinenten und in mindestens 60 Ländern sah. In Berlin, Hamburg und München gingen Zehntausende auf die Straße – in einigen deutschen Städten gibt es heute eigene BLM-Strukturen. Auf diese Weise haben auch die lange von der Mehrheitsgesellschaft ignorierten Lebensrealitäten der afro-deutschen Communitys neue Aufmerksamkeit bekommen.

Die Verdichtung auf drei Worte war ein Grund, warum Black Lives Matter solche enorme Resonanz gefunden hat. Weil es aber eben nur drei Worte sind, lässt sich der Slogan ebenso einfach von Politikern und Firmen, die sich sonst wenig an strukturellem Rassismus stören, zweckentfremden. Das Banner Black Lives Matter ist heute so groß, dass man immer wieder mal dahinter schauen sollte.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.