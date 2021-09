Berlin - 1. Wir haben den 27. September 11 Uhr. Das amtliche Endergebnis der Wahl liegt vor. Sie sind mit 2/3 Mehrheit zum/r Regierenden Bürgermeister/in gewählt worden. Was wird Ihre erste Amtshandlung sein?

Klaus Lederer: Ich stelle ein Gremium aus juristischen Expert:innen und Mieterinis zusammen, damit diese anfangen können, ein Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten. Und ich lasse mal das Wahlergebnis überprüfen, weil mich eine Zweidrittelmehrheit doch überraschen würde.

2. Eine weit entfernte Verwandte verstirbt und hinterlässt Ihnen überraschend 3002 Mietwohnungen? Wie gehen Sie mit dem Erbe um?

Lederer: Nach dem erfolgreichen Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ werden meine Wohnungen vergesellschaftet, da weiß ich die Mieterinnen und Mieter in guten Händen. Die Entschädigung geht dann an die „Seebrücke“.

Ist aber zu schön, um wahr zu sein: Ich komme aus dem Osten, da werden selten große Vermögen vererbt.

3. Ihr Kind kehrt weinend von einem Schulwettbewerb in München zurück. Wie erklären Sie ihr oder ihm, weshalb die bayerischen Buben und Madel in allen Fächern besser sind als die Berliner?

Lederer: Als erstes erkläre ich meinem Kind was Buben und Madel sind. Dann sage ich ihm, dass zu einem glücklichen Leben mehr gehört als gute Noten und es keinen Grund gibt, deswegen zu weinen. Trotzdem ist klar, dass wir im Bereich Bildung besser werden und den Lehrkräftemangel, den es übrigens in ganz Deutschland gibt, in den Griff kriegen müssen. Wir brauchen einen Pakt zwischen Bund und Ländern für eine breit angelegte Ausbildungsoffensive für Lehrer:innen und Erzieher:innen.

4. Die Kellner in Ihrem Lieblingsrestaurant sprechen nur noch Englisch. Wieso muss Airbnb verboten werden?

Lederer: Das Problem ist, dass Airbnb fast nur noch für kommerzielle Kurzzeitvermietung genutzt wird. Dadurch fällt Wohnraum weg, den die Berlinerinnen und Berliner dringend brauchen. Gegen diese Zweckentfremdung gehen wir ja schon länger vor. Wir wollen übrigens bezahlbare Wohnungen für alle, die hier leben; welche Sprache diese Menschen sprechen, ist mir dabei ziemlich egal.

5. In jüngster Zeit wurden viele Dinge für rassistisch erklärt: Straßennamen, klassische Musik, Apfelkuchen. Bei welcher Sache kann man sich sicher sein, dass sie nicht rassistisch ist?

Lederer: Diese Debatte wird ja zurzeit unerbittlich geführt – vor allem von rechts. Mir ist nach wie vor unklar, was daran so schwierig sein soll, seinen Mitmenschen einfach ein wenig Empathie entgegenzubringen und rassistische Bezeichnungen oder Beleidigungen wegzulassen. Und wer behauptet, es gäbe sowas wie „Sprechverbote“ in Deutschland, der hat den Schuss nicht gehört. Jeder darf hier alles sagen; aber mit Widerspruch muss dann - zum Glück! – gerechnet werden.

6. Was würden Sie Ihrem ärgsten Feind wünschen?

Lederer: Ich wünsche ihm ein langes und gesundes Leben. Aber in solchen Freund-Feind-Kategorien kann ich gar nicht denken – Differenzen ok, aber Feinde? Nein.

7. Wir schreiben das Jahr 2030. Die Klimawende ist gescheitert. Berlin wird abwechselnd von Dürren heimgesucht und von Starkregen überflutet. Seit neun Jahren stellt die gleiche Partei den/die Regierende/n Bürgermeister/in. Wer hat 2021 die Abgeordnetenhauswahl gewonnen?

Lederer: Vermutlich eine der rückwärtsgewandten Parteien, die die Dramatik der Klimakrise und deren Folgen immer noch nicht verstanden haben. Wer die ökologische Verkehrs- und Energiewende lieber blockiert, anstatt Änderungen voran zu treiben, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt.

8. Wie würden Sie den Begriff Schwurbeln definieren?

Lederer: Unter „schwurbeln“ verstehe ich wirres, unlogisches, konfuses Gerede, das in verschwörungstheoretische Vorträge abgleiten kann.

9. Sie lernen einen Flüchtling kennen, der schöner, schlauer, weltgewandter und wohlhabender ist als Sie. Welches Gefühl löst das bei Ihnen aus?

Lederer: Ich freue mich darüber! Ihre Frage jedoch ärgert mich: Sie assoziiert, dass solche Szenarien ja wohl höchstens die Ausnahme sein können – und motiviert mich daher zusätzlich, alles zu tun, um jedem Menschen mit Fluchterfahrung hier einen bestmöglichen Start zu verschaffen.

10. Die Corona-Hilfen waren sehr teuer für die Stadt. Welches aktuelle geförderte Projekt würden Sie einstellen?

Lederer: Gar keine, die Lasten der Corona-Krise müssen solidarisch finanziert werden. Es wird nicht gelingen, uns aus der Krise heraus zu sparen. Für Berlin heißt das: es muss weiter investiert werden. Auf Bundesebene will DIE LINKE eine einmalige Vermögensabgabe und eine Millionärssteuer einführen, um die Lasten der Krise gerecht zu verteilen.

11. Welches Berliner Gebäude würden Sie sofort sprengen?

Lederer: Die Vorstellung, Gebäude zu sprengen ist absurd. Statt zu sprengen, haben wir in den letzten fünf Jahren viele wichtige Berliner Bauwerke der Nachkriegsmoderne unter Denkmalschutz gestellt, unter anderem den Flughafen Tegel und das ICC. Auch wenn es sicher den einen oder die andere gibt, die das ICC lieber sprengen würde.

12. Religionen sind Milliarden Menschen lieb, teuer und heilig; haben aber auch viel Leid über die Welt gebracht. Wie hat Berlin von Christentum, Islam und Judentum profitiert?

Lederer: All diese Religionen und viele kulturelle Einflüsse haben ihren Spuren in Berlin hinterlassen, mit Gebäuden im Stadtbild, sprachlich und in den Künsten, nicht zuletzt auch auf dem Teller. Ich möchte keinen dieser Einflüsse missen.

13. Wann sehen wir zum letzten Mal ein Auto mit Verbrennungsmotor innerhalb des S-Bahnrings?

Lederer: Wenn der öffentliche Nahverkehr soweit ausgebaut ist, dass auch die Krankenschwester aus Hellersdorf nachts um drei zuverlässig mit dem ÖPNV zur Arbeit kommt und nicht mehr auf das private Auto angewiesen ist. Das kann gerne schnell gehen, ist aber die Voraussetzung.

14. Der Clan-Boss Issa Remmo hat kürzlich angeboten, den Görlitzer Park wieder sicher für Omas zu machen. Haben Sie Sorge, dass es ihm gelingt?

Lederer: Öffentliche Sicherheit ist Aufgabe des Staates, keine irgendwie geartete Privatangelegenheit. Dazu gehört neben einer ansprechbaren, bürgernahen Polizei vor Ort auch eine intakte soziale Infrastruktur mit Seniorentreffs und anderen soziokulturellen Einrichtungen. Ein lebenswertes Zuhause für alle ist der beste Garant für ein sicheres Leben in der Stadt.

15. Wie sähe Berlin aus, wenn es keinen Länderfinanzausgleich gäbe?

Lederer: Auf jeden Fall nicht besser. Deshalb ist es gut, dass es diese Solidargemeinschaft der Länder gibt – auch wegen der grundgesetzlich festgeschriebenen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und irgendwann ist Berlin Geberland für andere Bundesländer… das ist dann auch gut.

16. Würden Sie bei einem berlinweiten Kippa-Day oder Kopftuch-Tag mitmachen?

Lederer: Wenn die jüdische oder muslimische Gemeinschaft dazu aufruft, um das Miteinander zu fördern, wäre ich selbstverständlich dabei.

17. Was ist an Ihnen typisch Berlin?

Lederer: Mit meiner Berliner Schnauze und meinem großen Herz passe ich zu dieser Stadt wie Arsch auf Eimer.

18. Heute gilt die Demokratie vielen als über jeden Zweifel erhabene Regierungsform. Früher wurde Churchill häufiger mit folgendem Ausspruch zitiert: „Das beste Argument gegen die Demokratie ist ein fünfminütiges Gespräch mit dem Durchschnittswähler. “ Was halten Sie für Nachteile der Demokratie?

Lederer: Das Problem ist vielmehr, dass nach wie vor viele Menschen von demokratischen Prozessen rechtlich oder faktisch ausgeschlossen sind. Und das obwohl sie seit 30 Jahren hier leben und Steuern zahlen, aber den „falschen“ Pass haben, oder aber angeblich zu jung sind, um mitzuentscheiden. Frauen haben zwar dieselben Rechte, sind aber trotzdem im Parlament nach wie vor massiv unterrepräsentiert. Wir müssen die Teilhabe an Demokratie in all diesen Bereichen weiter verbessern, mit dem Wahlrecht für alle, die hier leben, dem Wahlalter ab 16 und einem Paritätsgesetz.

19. Was wäre der größte Erfolg für eine/n Regierende/n Bürgermeister/in?

Lederer: Wenn mir die Berlinerinnen und Berliner nach den kommenden fünf Jahren sagen: Da kannste nicht meckern.

