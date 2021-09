Berlin - 1. Wir haben den 27. September 11 Uhr. Das amtliche Endergebnis der Wahl liegt vor. Sie sind mit 2/3 Mehrheit zum/r Regierenden Bürgermeister/in gewählt worden. Was wird Ihre erste Amtshandlung sein?

Sebastian Czaja: Die Anweisung an alle Ressorts, die sofortige Umsetzung einer mietsenkenden Neubauoffensive vorzubereiten.

2. Eine weit entfernte Verwandte verstirbt und hinterlässt Ihnen überraschend 3002 Mietwohnungen? Wie gehen Sie mit dem Erbe um?

Czaja: Ich würde auf den Schock erstmal ein Glas Wein trinken. Und dann, insofern ich nicht von einem rot-rot-grünen Senat direkt enteignet werden würde, überprüfen, ob alle Wohnungen in gutem Zustand sind und ordentlich verwaltet werden.

3. Ihr Kind kehrt weinend von einem Schulwettbewerb in München zurück. Wie erklären Sie Ihr oder ihm, weshalb die bayerischen Buben und Madel in allen Fächern besser sind als die Berliner?

Czaja: Wenn meine Tochter weinend von einem Schulwettbewerb zurückkommt, nehme ich sie in den Arm, tröste sie und dann schauen wir gemeinsam bei einem Eis, was wir tun können, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Vollkommen unabhängig davon, müssen wir nach 25 Jahren sozialdemokratischer Bildungsverwaltung auch in Berlin zusehen, wie wir es besser machen. Wir haben da konkrete Ideen: Leuchtturmschulen in allen Bezirken, verpflichtendes Vorschuljahr, Sanierung und Modernisierung aller Schulen, 110% Lehrerauslastung an allen Schulen…

4. Die Kellner in Ihrem Lieblingsrestaurant sprechen nur noch Englisch. Wieso muss Airbnb verboten werden?

Czaja: Airbnb muss nicht verboten werden.

5. In jüngster Zeit wurden viele Dinge für rassistisch erklärt: Straßennamen, klassische Musik, Apfelkuchen. Bei welcher Sache kann man sich sicher sein, dass sie nicht rassistisch ist?

Czaja: Freie Demokraten.

6. Was würden Sie Ihrem ärgsten Feind wünschen?

Czaja: Freiheitsentzug.

7. Wir schreiben das Jahr 2030. Die Klimawende ist gescheitert. Berlin wird abwechselnd von Dürren heimgesucht und von Starkregen überflutet. Seit neun Jahren stellt die gleiche Partei den/die Regierende/n Bürgermeister/in. Wer hat 2021 die Abgeordnetenhauswahl gewonnen?

Czaja: Die AfD – wobei ich nicht glaube, dass die Stadt sich das so lange gefallen lassen würde.

8. Wie würden Sie den Begriff Schwurbeln definieren?

Czaja: Um es mit Loriot zu sagen: „Meine Damen und Herren, Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen. Das ist doch - ohne darumherumzureden - in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden.“

9. Sie lernen einen Flüchtling kennen, der schöner, schlauer, weltgewandter und wohlhabender ist als Sie. Welches Gefühl löst das bei Ihnen aus?

Czaja: Das kommt ganz darauf an, unter welchen Umständen wir uns kennenlernen und wie er oder sie charakterlich so drauf ist. Von Neid bis große Sympathie ist sicherlich alles möglich.

10. Die Corona-Hilfen waren sehr teuer für die Stadt. Welches aktuelle geförderte Projekt würden Sie einstellen?

Czaja: Das Berliner Stadtwerk – das spart mehr als 100 Millionen Euro.

11. Welches Berliner Gebäude würden Sie sofort sprengen?

Czaja: Aus rein ästhetischen Gründen am liebsten das Alexa. Aber der Einzelhandel in unserer Stadt braucht nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt. Also am besten eine der zahlreichen Baubrachen in der Stadt.

12. Religionen sind Milliarden Menschen lieb, teuer und heilig; haben aber auch viel Leid über die Welt gebracht. Wie hat Berlin von Christentum, Islam und Judentum profitiert?

Czaja: Neben all den Problemen, die das Miteinander der Religionen mit sich gebracht hat, profitiert Berlin noch heute von seiner Vielfalt. Und schauen wir mal: mit der islamischen Kultur kam der Kaffee aus der arabischen Welt, das Judentum brachte Bagel und im Christentum spielt Fisch eine hervorgehobene Rolle. Das ist doch ein ganz solides, interreligiöses Frühstück.

13. Wann sehen wir zum letzten Mal ein Auto mit Verbrennungsmotor innerhalb des S-Bahnrings?

Czaja: Hoffentlich nie zum letzten Mal, denn die brauchen wir schließlich noch, um mit umweltfreundlichen, synthetischen Brennstoffen unsere Autos anzutreiben.

14. Der Clan-Boss Issa Remmo hat kürzlich angeboten, den Görlitzer Park wieder sicher für Omas zu machen. Haben Sie Sorge, dass es ihm gelingt?



Czaja: Bin gespannt, wie er das aus dem Gefängnis heraus bewerkstelligen will.

15. Wie sähe Berlin aus, wenn es keinen Länderfinanzausgleich gäbe?



Czaja: Das will man sich lieber nicht vorstellen.

16. Würden Sie bei einem berlinweiten Kippa-Day oder Kopftuch-Tag mitmachen?



Czaja: Es wäre nicht das erste Mal, dass ich aus Zeichen des Respekt und der Anerkennung eine Kippa trage.

17. Was ist an Ihnen typisch Berlin?



Czaja: Mein Lebenslauf – nicht der klassische Weg aber irgendwie hat es dann doch geklappt.

18. Heute gilt die Demokratie vielen als über jeden Zweifel erhabene Regierungsform. Früher wurde Churchill häufiger mit folgendem Ausspruch zitiert: „Das beste Argument gegen die Demokratie ist ein fünfminütiges Gespräch mit dem Durchschnittswähler. “ Was halten Sie für Nachteile der Demokratie?



Czaja: War es nicht auch Churchill, der gesagt hat, die Demokratie wäre die schlechteste Regierungsform, die wir haben aber besser als alle anderen, die wir bisher kennen? Das stimmt wohl. Ein Nachteil ist sicher, dass Stimmungen kurzfristig zu Fehlentscheidungen führen können. Aber ein Vorteil ist, dass wir in der Lage sind, diese relativ schnell wieder zu reparieren.

19. Was wäre der größte Erfolg für eine/n Regierende/n Bürgermeister/in?



Czaja: Die Umsetzung einer mietensenkenden Neubauoffensive, die den Wohnungsmarkt so nachhaltig entspannt, dass die Mieten sinken und die Menschen wieder frei und ohne Sorgen von Wohnung zu Wohnung umziehen können.

