Berlin - Nachdem wir in den vergangenen Woche ja fast ausschließlich mit klebrigem chinesischem Essen beschäftigt waren, widmen wir uns in dieser Woche in zwei Kritiken der Küche der nach den Brandenburgern größten Berliner Migrantengruppe der Hauptstadt: der türkischen.

Und diese Volksgruppe hat ja Lamm-, Rinder- und Hammelhackfleisch zu einer der wichtigsten, heißesten Handelsware Berlins werden lassen. Letztens bin ich in einem türkischen Imbiss in der Wrangelstraße, dessen Essen gut war, aber dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aufs Klo gegangen. Beim Gang durch die Katakomben bin ich an einem Raum vorbeigegangen, in dem auf einem drei mal zwei Meter großen Edelstahltisch eine bestimmt fünf Zentimeter dicke Hackfleischmatte ausgerollt lag.