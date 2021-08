Berlin - Ich hatte das Dinosaurierei im Souvenir-Geschäft des Naturkundemuseums gekauft. Es war etwa 15 Zentimeter hoch und hatte dunkelgrüne Sprenkel auf seiner gräulich-weißen Oberfläche. Da es echten Dinosauriereiern nachempfunden war, konnte man es tatsächlich nicht auf den ersten Blick als Spielzeug identifizieren – es sah aus wie ein archäologisches Artefakt.

In der Gebrauchsanweisung stand: „Legen Sie das Ei für 48 Stunden in warmes Wasser, dann zersetzt sich die Schale und das Baby schlüpft.“ Obwohl ich das Spielzeug als Geschenk für meinen damaligen Freund gekauft hatte, war ich in Wirklichkeit vor allem selbst von dem Objekt fasziniert. Ich gab es ihm kurz vor dem Schlafengehen, als wir schon in Unterwäsche auf seinem Bett saßen. Bereits in der ersten Nacht landete es, wie zufällig, zwischen uns. Und als wir am nächsten Morgen aufwachten, war es ganz warm, als hätten wir unbewusst versucht, es auszubrüten.