Berlin - Auf den ersten Blick ist die Antwort eindeutig: Selbstverständlich ist Deutschland wiedervereint. Aus zwei Staaten wurde 1990 einer, die Grenzen unseres Territoriums wurden endgültig festgelegt, es entstand eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Hätte man Menschen in den 80er-Jahren die rechtlichen und politischen Grundzüge der Verfasstheit Deutschlands aus dem Jahre 2021 geschildert, auch sie würden dem wohl mit überwältigender Mehrheit zustimmen.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Auch auf den zweiten Blick ist Deutschland wiedervereint. Diejenigen, die das infrage stellen, behaupten, dass das Land zwar äußerlich eines sei, aber in eine Art Zweiklassengesellschaft zwischen West- und Ostdeutschen zerfalle. Erstere seien wohlhabender, einflussreicher und präsenter. Das sei mit echter Einheit unvereinbar. Doch dabei sitzen sie einem grundlegenden Missverständnis auf, nämlich der Annahme, dass Einheit Gleichheit bedeuten muss. Je ähnlicher, vor allem in sozioökonomischen Fragen, desto wiedervereinigter, lässt sich diese Position umschreiben.

Die Vertreter der These behaupten, dass sich die Lebensverhältnisse zwischen Ost und West in wesentlichen materiellen Fragen wie Rente, Vermögen und Karrieren sowie Fragen des sozialen Kapitals auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung unterscheiden und somit die Einheit nicht vollzogen sei. Doch damit machen sie es sich zu leicht.

Die beiden ärmsten Regionen Deutschlands? Gelsenkirchen und Duisburg

Ein Beispiel: Die beiden ärmsten Regionen Deutschlands liegen nicht in Ostdeutschland, sondern in Nordrhein-Westfalen. Gelsenkirchen und Duisburg führen die Liste der Gegenden mit dem geringsten verfügbaren Einkommen an. Haben sie sich damit heimlich von der Bundesrepublik abgespalten? Wie viele Duisburger und Gelsenkirchener bestimmen an entscheidenden Stellen die Geschicke der Bundesrepublik? Sind es mehr oder weniger als Leipziger oder Dresdener?

Mit dieser Brille der Unterschiede sind zwangsläufig in allen Himmelsrichtungen Spaltungen auszumachen. Ist Deutschland zwischen Norden und Süden gespalten, weil zum Bespiel Bayern fest in CSU-Hand bleibt, aber die Bremer es immer schon linker liebten? Was ist mit den unterschiedlich starken Bildungssystemen der Länder und dem spezifischen Wohlstand? Alle Bundesländer sind in der einen oder anderen Kategorie untereinander ungleich, auch in sozioökonomischer Hinsicht. Das ist nicht per se gut oder schlecht, sondern der Preis der Freiheit der einzelnen Länder, ihre Geschicke zu bestimmen.

Daher lässt sich hinter den Bemühungen, materielle Ungleichheit als Gradmesser für mangelnde Einheit auszumachen, die Strategie erkennen, dass klassische linke Umverteilungspolitik über die Bande historischer Verantwortung gerechtfertigt werden soll. Freiheit soll zugunsten von Gleichheit aufgegeben werden. Es ist aber besser, dass Milliardäre ins Weltall fliegen und auch der ärmste Deutsche noch eine Krankenversicherung besitzt, als dass alle Bürger acht Jahre auf eine Wohnung warten müssen.

Eine moderate Erbschaftssteuer wäre angebracht

Mit alledem soll jedoch im Umkehrschluss nicht gesagt sein, dass Ungleichheit nicht zu bekämpfen wäre. Vor allem, wenn sie negative Folgen für das Land über die einzelnen Vermögensunterschiede hinaus besitzt. Das Thema des Erbens sticht hier hervor. In Deutschland werden zwischen 2015 und 2024 rund 3,1 Billionen Euro vererbt. Kaum davon etwas im Osten. Immer weniger Nachkommen erben von vielen Großeltern. Es wächst eine Generation von Jugendlichen heran, die völlig losgelöst von der Frage des Broterwerbs leben. Das trennt sie in ihrer Wahrnehmung von Problemen grundsätzlich von allen anderen. Eine moderate Erbschaftssteuer wäre angebracht.

Tatsache ist, dass Staaten immer wieder unterschiedlich intensive Phasen ihrer Einheit durchlaufen. Ironischerweise sind es häufig äußere Feinde, die zum Zusammenhalt beitragen. Fliehkräfte einer offenen, von außen unbedrohten Gesellschaft sind natürlich und müssen gemanagt werden, dürfen aber nicht den Glücksfall der Geschichte, der die Wiedervereinigung ist, verdecken. Die Wunde, die die Teilung Deutschlands über 40 Jahre geschlagen hat, ist auch 32 Jahre nach dem Mauerfall nicht geheilt. Das dauert. Wir sind wiedervereint, aber wir sollten nicht vereinheitlicht werden.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.