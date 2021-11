Berlin - „Ein scharfes Essen stillt dreifachen Hunger“, so lautet ein chinesisches Sprichwort. Wie gut, dass in der Meinekestraße, direkt am Kurfürstendamm, kürzlich ein chinesisches Hot-Pot-Restaurant seine Pforten geöffnet hat. Typisch für einen Berliner Sonntag ist es, dass nach dem morgendlichen Kebab um fünf Uhr erst einmal lange nichts passiert. Mit knurrendem Magen betreten meine Begleitung und ich also am Abend das Shoo Loong Kan. Es handelt sich hier um die zweite deutsche Filiale – die andere ist in Frankfurt/Main – einer sehr beliebten chinesischen Restaurantkette mit Ablegern in zahlreichen Ländern.