Manchmal entwickeln literaturwissenschaftliche Konzepte ein fragwürdiges Eigenleben. Die sogenannte Autofiktion ist so ein Konzept. Nachdem ich den Begriff in mehreren Texten verwendete, fiel mir auf, dass die meisten Autor:innen, deren Bücher ich schätze, bei seiner Erwähnung entweder angestrengt geradeaus starrten oder wissend lachten – so wie Abbas Khider an einem grauen Sonntag im Treptower Park.