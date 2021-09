Berlin - Ungewollt Schwangere stehen in Texas vor einem Problem. Obwohl Feministen und Feministinnen bis zum Ende verzweifelt gegen das sogenannte Herzschlag-Gesetz gekämpft haben, ist das schärfste Anti-Abtreibungs-Gesetz in der Geschichte der USA diese Woche in Kraft getreten. Am Mittwoch scheiterte vor dem Obersten Gerichtshof eine Eilklage, die versuche, das Gesetz noch in letzter Minute zu verhindern.

Laut Gesetz, das bereits im Mai vom republikanischen Gouverneur Greg Abbott unterzeichnet worden ist, ist es nun ab dem feststellbaren Herzschlag des Embryos nicht mehr möglich, abzutreiben. Faktisch wird also eine Abtreibung ab etwa der sechsten Woche verboten, viele Betroffene wissen zu diesem frühen Zeitpunkt nicht einmal, dass sie schwanger sind. Gleichzeitig soll das Gesetz nicht von Behörden durchgesetzt werden, stattdessen werden Privatpersonen ermutigt, ungewollt Schwangere, Ärztinnen und Ärzte und anderes medizinisches Personal, das Abbrüche durchführt, privat zu verklagen. Mit einer Erfolgsprämie von bis zu 10.000 US-Dollar sollen diese Abtreibungsgegner und -gegnerinnen bei einer erfolgreichen Klage obendrein belohnt werden.

Die abgewiesene Eilklage am Supreme Court ist auch ein später Erfolg für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Während seiner Amtszeit konnte er drei der neun Richter und Richterinnen neu besetzen, der Oberste Gerichtshof gilt seitdem als noch konservativer. Gleichzeitig glauben weiterhin viele Beobachterinnen, dass das Gesetz gegen den Präzedenzfall Roe v. Wade verstößt, der Anfang der 70er-Jahre das Recht auf Abtreibung sicherte. US-Präsident Joe Biden zeigte sich erschüttert über die Entscheidung des Supreme Courts und erklärte, dass dies „ein beispielloser Angriff auf die Verfassungsrechte einer Frau“ sei.

In Deutschland ist Abtreibung illegal, unter bestimmten Bedingungen bleibt sie hier jedoch straffrei. Sogenannte Lebenschützerinnen und -schützer werden auch in der Republik immer stärker, in zwei Wochen veranstalten sie erneut in Berlin den „Marsch für das Leben“ und setzen sich vehement für ein vollständiges Verbot von Abtreibungen ein. Was die Fundamentalen bei diesen Diskussionen und Gesetzesinitiativen immer vergessen: Durch ein Abtreibungsverbot verhindert man keine Abtreibungen, man verhindert lediglich sichere Abtreibungen. Ungewollt Schwangere werden somit nicht nur kriminalisiert, ihre Gesundheitsversorgung verschlechtert sich obendrein. Kann das das Ziel dieser „Lebensschützer“ sein? Am Ende sind auch sie eben nur „Frauenkörperkontrolleure“.

