Der Göttinger Rechtsanwalt Achim Doerfer stellt in seinem neuen Buch „Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen“ die Frage, wo die Rache- und Vergeltungswünsche von Juden für die im Holocaust an ihnen verübten Verbrechen geblieben sind. Er stellt fest, dass es während und nach dem Zweiten Weltkrieg massiven jüdischen Widerstand gab, dieser in der deutschen Erinnerungskultur jedoch kaum zur Kenntnis genommen wird. Die Mehrheitsgesellschaft, so der Autor, betrachte Juden lieber als wehrlose Opfer. Von Versöhnung und christlich-jüdischem Narrativ könne bis heute keine Rede sein.

Herr Doerfer, Sie gehören zur jüdischen Minderheit, ich zur nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft – wir repräsentieren in unserer Generation der Enkel die Opfer und die Täter der NS-Zeit. Welche Voraussetzungen sind nötig, damit wir ein ehrliches Gespräch miteinander führen können?

Das Stichwort lautet „ehrlich“. Anstatt floskelhaft aneinander vorbeizureden, sollten wir emotional und neugierig auf die Emotionalität unseres Gegenübers werden. Wir müssen raus aus dem Nebel der von oben nach unten diktierten, ritualisierten Erinnerungskultur und diese im direkten Austausch von unten nach oben neu entwickeln.

Wie soll das funktionieren?

Wir bräuchten eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, wie wir sie zum Beispiel aus Ruanda kennen, um in einen Dialog über die Vergangenheit miteinander zu kommen. Also eine gemeinsame, institutionalisierte Anstrengung staatlicher Stellen und gesellschaftlicher Kräfte, welche die Opferperspektive endlich konsequent kollektiv und individuell zur Kenntnis nimmt und daraus Konsequenzen zieht. Der Staat und die Gerichte müssten zugleich das, was juristisch verschleppt wurde, endlich vollständig aufarbeiten – und natürlich die Kultur der Vermeidung und Verdrängung als solche. Aus diesen beiden Prozessen könnte eine neue Erinnerungskultur entstehen, in die auch die Überlebenden und ihre Nachkommen aktiv eingebunden wären.

Aber wer sollte in solch einer Kommission miteinander sprechen? Die Täter und Täterinnen von einst haben bis heute überwiegend geschwiegen, die Zeitzeugen leben fast alle nicht mehr.

Meine Großmutter ist gestorben, meine Mutter indes lebt noch. Beide haben den Holocaust überlebt. Die Überlebenden hatten vielmals eine gute Kindheit und konnten sich biografisch festigen, bevor der Holocaust begann. Deshalb fällt es ihnen manchmal leichter, über ihre Erinnerungen zu sprechen, es sei denn, es hat sie bereits als Kinder getroffen. Für die Kinder der Überlebenden ist es dagegen oft fast unmöglich, ihre Gefühle zu äußern, weil sie mit dem Familientrauma schon ab Geburt aufgewachsen sind. Aber heute sollten dennoch die Enkelinnen und Enkel ins Gespräch miteinander kommen, so wie Sie und ich jetzt in diesem Moment.

Was war der Auslöser, 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Buch über jüdische Rache und Wut zu schreiben – ein Thema, das bislang wenig untersucht wurde?

Als Fachanwalt im Wirtschaftsrecht habe ich noch ein ganz anderes Faible: soziales Engagement und soziale Arbeit. Da habe ich ein Masterstudium zur Leitung von Sozialinstitutionen und zu interkulturellem Management absolviert, getragen unter anderem vom Zentralrat der Juden. Die Teilnehmer waren fast alle Juden, als wären wir 100 Jahre aus der Zeit gefallen! Auf einmal fragte ich mich und den Professor: Warum hat kein Jude seinem deutschen Nachbarn, der seiner Familie all das angetan hat, eines mit dem Spaten über den Schädel gezogen? Wo sind die natürlichen Rachegefühle geblieben? Darauf wusste niemand eine Antwort, und so habe ich angefangen, zu recherchieren – zu lesen, Gespräche zu führen.

Sie stellten fest, dass die Juden nicht wie die „Schafe zur Schlachtbank“ gingen, sondern massiv Widerstand leisteten.

Der jüdische Widerstand war in der Tat keineswegs gering, sondern ein Massenphänomen – durch Partisanen, in den KZs, den Gettos und auch noch nach dem Krieg, bis hin zu massenhafter Vergeltung. Etwa durch Aufspüren der Mörder und deren gezielte Liquidation. Der Widerstand war außerordentlich vielfältig und proportional gesehen um ein Vielfaches größer als der nicht-jüdische. Die Trefferquote im Rahmen der Vergeltung war hoch – und übertraf all das, was die deutsche Justiz zugleich leistete, bei weitem. Doch heute erinnert man sich in Deutschland an Sophie Scholl, nicht aber an die jüdische Widerständlerin Eva Mamlok, deren Leistung komplett vergleichbar ist.

Wer war Eva Mamlok und woran liegt es, dass wir über sie und den jüdischen Widerstand fast gar nichts wissen?

Mamlok war die treibende Kraft einer Gruppe von Widerständlerinnen; schon als 14-Jährige hatte sie „Nieder mit Hitler!“ auf das Dach des Hertie-Kaufhauses am Halleschen Tor in Berlin geschrieben. Sie und ihre Mitstreiterinnen ließen sich auch durch Gefängnis- oder KZ-Aufenthalte nicht stoppen. Bis auf eine wurden am Schluss alle ermordet. Der Mehrheitsgesellschaft ist das nicht einen Straßennamen wert – sie gehören halt nicht zum Widerstands-„Wir“. Nach 1945 hatte man ein vitales und existenzielles Interesse daran, das Jüdische zum Schweigen zu bringen. Und wie geht das besser, als jüdische Menschen nur als wehrlose Opfer zu behandeln und die noch lebenden Juden zu Teilen ihrer Existenz auszuschließen. Hierzulande redet man lieber über die Toten als mit den lebenden Juden. Die wehrhaften Juden verortet man im fernen Israel. So bewahrt man sich ein ganz bestimmt geartetes Judenbild, das mit der Realität allerdings wenig zu tun hat. Uns Juden ist in dieser asymmetrischen, hinkenden Erinnerungskultur die Opferrolle machtvoll zugeschrieben worden.

Sie bezeichnen die deutsche Justiz und Jurisprudenz als „das größte Denkmal institutionellen Versagens der Bundesrepublik“. Aber war sie aus Sicht der „Menschen mit Nazihintergrund“ nicht ein Erfolg?

Aus der Perspektive der Täterinnen und Täter war das in der Tat ein gigantischer Erfolg, denn man hat über 95 Prozent von ihnen davonkommen lassen, in einem Justizsystem, das gut funktioniert hat. Mir fällt kein vergleichbarer Rechtsstaat ein, der in dieser Hinsicht derartig versagt hat. Die meisten Tötungsdelikte wurden wie Sachbeschädigungen behandelt. Dieser Mangel an Strafverfolgung war abgesichert durch Alt-Nazis im Bundesgerichtshof, in den Ministerien und im parlamentarischen System. Man muss sich den Zynismus vorstellen.

Sie kritisieren unter anderen auch Richard von Weizsäcker mit seiner viel gerühmten Rede vom 8. Mai 1985.

Die war wie ein Sensitiv-Kosmetikprodukt: Der Bundespräsident fand ein paar Formulierungen, die etwas von der verlogenen Geschichtsklitterung, die bis dahin geherrscht hatte, wegnahmen. Aber ohne jemandem wehzutun – oder auch dahin zu gehen, wo es ihm selbst wehgetan hätte. Wie cool wäre es gewesen, der Mann hätte über seine eigene familiäre NS-Vergangenheit endlich Tacheles geredet. Und warum hat er mit seinem „Wir“ nicht auch die jüdischen Bürger mit ihren ganz anderen Empfindungen zum 8. Mai einbezogen? Stattdessen sprach er von sechs Millionen KZ-Opfern, was historisch falsch ist. Zwei Millionen wurden nicht in den KZs, sondern von den Einsatzgruppen während des Russlandfeldzugs ermordet. Damit nahm der Bundespräsident 3000 Massenmörder juristisch aus der Schusslinie, von denen gerade mal 22 verurteilt wurden.

Ihrem Werk ist deutlich anzumerken, dass Sie ärgerlich waren. Waren Sie schon wütend oder kam die Wut erst beim Schreiben?

Die Wut war schon da, denn ich, wie so viele andere mit ähnlicher Biografie, stehe auf einem Trümmerhaufen der Familiengeschichte, während die Täterinnen und Täter auf Picknickdecken unter blühenden Obstbäumen nahtlos weitermachten. Psychisch, materiell, ja selbst unser Bildungskapital, alles war weg, meine Familie musste völlig von vorne anfangen.

Die Nachkommen vieler Täterfamilien stehen psychisch oft auf einem Trümmerhaufen, nur wird das selten thematisiert.

Natürlich sind die Täter von damals nicht plötzlich bessere Menschen geworden. Sie sind ohne Resozialisation wieder auf ihre Familien und die Gesellschaft losgelassen worden und dort oft böse geblieben. Aber es erzeugt Wut, dass die Nachkommen der Täter an von Juden geraubten Schreibtischen sitzen und rein gar nichts dabei finden. Symbolische Handlungen, wie etwa ihnen den Tisch wegzunehmen, haben zu selten oder zu spät stattgefunden.

Wohin ist die jüdische Wut denn nun evaporiert, warum ist sie nicht sichtbar oder bis dato kaum thematisiert worden?

Manchmal hat sie sich in kleinen Racheakten etwa im Geschäftsleben geäußert, meistens jedoch hat sie sich nach innen gerichtet oder ist auf die nächste Generation übertragen worden. Die Deutschen sind dem jüdischen Hass entgangen, weil der Kalte Krieg ausbrach und Israel gegründet wurde. Das Thema erledigte sich zufällig, anderweitig, außenpolitisch. Aufarbeitung und Versöhnung – ich will sie natürlich nicht ganz in Abrede stellen – werden jedenfalls enorm überschätzt.

Das Christen- und das Judentum haben entgegengesetzte Auffassungen von Versöhnung. Beruht unser Verhältnis auf einem Missverständnis?

Im Judentum ist man verpflichtet, sich Vergebung aktiv zu erarbeiten, und zwar nicht wie im Christentum über Gott, sondern im direkten Kontakt mit dem Geschädigten. Bis heute hat es nach jüdischer Vorstellung seitens der Täter und Täterinnen sowohl kollektiv als auch individuell viel zu wenig Bemühungen um Verzeihung gegeben. Solange die Mehrheitsgesellschaft unter Versöhnung die Verschonung der Täter versteht und sich im direkten Dialog nicht ehrlich um Verzeihung bemüht, bleibt die Bearbeitung der Vergangenheit eine billige Fälschung – und die Erinnerungskultur einseitig.

Irgendjemand musste sie ja bestrafen, Kiepenheuer & Witsch, 2021, 368 Seiten, 24 Euro (Leseprobe)