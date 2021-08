Saint-Rémy-de-Provence - Früher wurden durch das Werfen eines Handschuhs Fehden ausgelöst. Oder es wurde geflirtet, wenn man ihn in bestimmter Weise hielt. Nun, diese Zeiten sind vorbei. Glücklicherweise – zumindest was erstere Gepflogenheit betrifft. In der Mode sind die feinen Versionen des Handschuhs seit jeher ein Symbol für absolute Eleganz. Auch wenn der Handschuh in den letzten Jahrzehnten eher ein Winteraccessoire war und aus praktischen Gesichtspunkten getragen wurde, so bahnt sich dieser Tage ein Comeback an, das ihn als modisches Accessoire wieder stärker in den Fokus rückt.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 20./21. August 2021 im Blatt:

Gefängnis Afghanistan: Wie ein Land zurück in die Barbarei fällt



Slavoj Žižek über den Kampf ums Klima: „Wir brauchen begrenzte Gewalt“



Ein Fall für den Burn Boss: Um Waldbrände zu verhindern, muss man Feuer legen



Kiew als neues Berlin: Warum die Cool Kids in die Ukraine reisen – trotz Krieg



Die Hölle frei nach Sartre? Elternabend in einer Berliner Kita. Unser Autor war da



Ulrike Ottingers „Berlin-Trilogie“: Die Filme der Über-Avantgardistin sind zurück − und wie!



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe