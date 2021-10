Palma de Mallorca - Als Kind wollte ich auf Reisen nirgendwo als Tourist erkannt werden. Mir war das irgendwie peinlich, auch weil mir die Touristen aus Deutschland oft peinlich waren. Das war eine ziemlich dumme Idee von mir. Denn als deutsche Kartoffel mit roten Haaren reicht es eben nicht, ein paar Brocken der Landessprache auswendig zu lernen. Und so bin ich heute gerne überall auf der Welt Tourist und kaufe mir auch von allen möglichen Nationalparks und Top-Sehenswürdigkeiten Souvenirs und Baseballkappen.

So stört es mich und meine Begleiter natürlich auch an diesem Sonnabendmorgen überhaupt nicht, den Mercado del Olivar zu besuchen, auch wenn die Markthalle als Touristenhochburg gilt. Die Einheimischen sind natürlich schon ganz früh am Morgen hier gewesen und haben sich für das Wochenende mit mallorquinischen Ramallet-Tomaten (das sind die besten für Tomatenbrot) eingedeckt. Wir drücken uns also zwischen den Touristen an den zahlreichen Fischständen vorbei und schauen verträumt in die halb geschlossenen Augen von kleinen enthäuteten Katzenhaien und anderem Meeresgetier. Doch unser Ziel ist heute nicht, selbst zu kochen, sondern uns hier in der Markthalle in die Geheimnisse der einfachen spanischen Küche einweihen zu lassen.

Dafür stellen wir uns an die kleine Marmorbar des Marktstandes Ostras zwischen alte, grobe Bauern mit Schiebermütze und ein paar Arbeiter der Stadtreinigung von Palma, die hier um 11 Uhr morgens (vielleicht ist die Nachtschicht zu Ende?) schon eiskaltes Bier trinken. Und was essen so tüchtige Spanier in so einer Markthalle? Natürlich Meeresfrüchte mit viel Mayonnaise. Und „viel“ heißt in Spanien in diesem Zusammenhang auch viel. Denn kein Volk der Welt versteht es so gut, diese verpönte Imbisssoße (deren Ursprung umstritten ist) so sicher mit Miesmuscheln (8 Euro) und anderem edlem Getier zu servieren. Sie werden ganz frisch gedämpft, abgekühlt, dann ganz liebevoll mit einer kleinen Locke der Creme überzogen und sind mit einem Happs im Mund.

Auch sehr zu empfehlen ist der Meeresfrüchtesalat (4,50 Euro). Das Krebsfleisch schwimmt hier nicht in einer französische Vinaigrette, sondern versinkt ganz in einer leicht mit Paprikapulver gefärbten Mayonnaise. Das Fett der Soße und die leicht wässrige Konsistenz sind eine wirklich edle Kombination, und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besser als beim Aldi in Köpenick.

Wer es hier auf dem Papier etwas edler (in der Ecke sitzt ein Professor mit Lesebrille und liest Zeitung) haben will, der bestellt natürlich noch ein paar Dinge ohne Mayonnaise dazu. Besonders zu empfehlen sind die Sardinen in Essig, Öl und Kresse (5 Euro), die gebratenen Schwertmuscheln (8,50 Euro) und Venusmuscheln (5 Euro) in Knoblauchöl mit Petersilie.

Sie werden jetzt vielleicht denken: Warum schickt uns der Mann zu so einem völlig gewöhnlichen Ort? Aber auch darauf gibt es eine Antwort: weil das Ostras wirklich nicht einfach einfach ist, sondern die Meeresfrüchte dort viel frischer und besser sind als in den besten Fine-Dining-Restaurants von Berlin. Und das alleine ist doch schon ein Grund, den Salat mit Mayo zu probieren, oder?

Bewertung: 4 von 5 Punkten

Marktstand Ostras, Mercado del Olivar, 07002 Palma de Mallorca, Spanien, geöffnet, wenn Markttag ist.

