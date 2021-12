In seiner Gegenwartsdiagnose „Welt im Lockdown“ rekapituliert der Adam Tooze’ Buch die Geschichte der zwölf Monate von Januar 2020 bis Januar 2021. Zu Beginn gibt Xi Jinping der Weltöffentlichkeit bekannt, dass sich in China ein tödliches neues Virus ausbreitet. Am Ende zieht Joe Biden als Nachfolger von Donald Trump ins Weiße Haus ein. Dazwischen liegen die Schockwellen der Pandemie. Der Wirtschaftshistoriker durchdenkt, wie Staaten und Ökonomien auf jeweils sehr unterschiedliche Weisen auf das Geschehen reagiert haben und schlägt Verbindungen – von der Finanzkrise über die Klimakrise bis zur Flüchtlingskrise. Um die Herausforderungen unserer Gegenwart zu bewältigen, so lautet die Grundthese des Buchs, brauchen wir eine neue politische Vorstellungskraft. Wir sprachen mit Adam Tooze via Zoom.

Herr Tooze, wie kamen Sie dazu, ein Buch über den Lockdown zu schreiben?

Mich fasziniert das Hin und Her zwischen geschichtlichem Denken und Gegenwartsanalyse. Es ist eine Illusion zu glauben, dass man hier klar trennen kann. Für mich ist die Herausforderung, gleichzeitig gut informiert zu sein über das, was im Heute und Morgen geschieht – und dabei auch mit der Vergangenheit in Dialog zu treten.

Wir stehen in Deutschland am Ende der Ära Merkel, kurz vor der neuen Regierungsbildung. Was ist in Ihren Augen Deutschlands Rolle in der Corona- und Weltpolitik?

Deutschlands Rolle ist eine wichtige. Auf Weltebene brauchen wir einen konstruktiven Beitrag Deutschlands, vor allem in der Impfstoff-Frage. Es ist sehr bedauerlich, dass Europa in Sachen Impfstoffpolitik bislang eine so konservative Politik bezogen hat. Dass sich die Europäer etwa darauf eingelassen haben, das geistige Eigentum einzubehalten, anstatt von sich aus die Opposition der Schwellenländer durch einen konstruktiven und großzügigen Vorschlag zu entwaffnen – das ist in meinen Augen ein historisches Vergehen gegen die Verantwortung gegenüber den Bürgern.

Adam Tooze/privat Zur Person Adam Tooze, geboren 1967 in London, ist Autor der Bücher „Ökonomie der Zerstörung“ und „Crashed“ und einer der führenden Wirtschaftshistoriker unserer Zeit. Nach Stationen in Cambridge, Yale und an der Freien Universität Berlin lehrt er heute an der Columbia University. Seine Arbeiten wurden mehrfach preisgekrönt, u. a. mit dem renommierten Wolfson Preis für Geschichte sowie dem Preis Historisches Buch von H-Soz-Kult. Das vorliegende Interview gab Tooze in fließendem Deutsch.

Welche Politik würden Sie sich in der Impffrage wünschen?

Es geht darum abzuschätzen, wie man die Bürger am besten sichert. Die Antwort darauf muss eine weltweit beschleunigte Impfkampagne sein. Die muss von uns Europäern bezahlt werden, weil niemand anders das sonst schnell genug tut. Wir haben es eilig, aus eigenem Interesse. Deutschland ist Außenhandelsland und die Wiederankurbelung der Weltwirtschaft wird davon ungeheuer profitieren. Zudem wäre es simpel. Auf der globalen Ebene geht es um circa 100 Milliarden Dollar, verhältnismäßig ein Klacks. Deutschland könnte das allein finanzieren, vermutlich zu negativen Zinsen. Momentan wirkt es, als hätte Deutschland einen Lotterieschein in der Hand, von dem man weiß, dass er garantiert gewinnt, kauft ihn aber dennoch nicht.

Welche Rolle kommt Olaf Schulz in Ihren Augen zu?

In Europa muss es Deutschland jetzt darum gehen, eine zurückhaltende und konstruktive Politik zu betreiben. Olaf Scholz kann das sehr gut, er hat sie ja selbst bereits betrieben und muss sie fortsetzen. Er muss auch sicherstellen, dass keine Sonderwegspolitik seitens des Finanzministeriums oder seitens der FDP betrieben wird. Scholz braucht die Legitimation in Deutschland. Er kann keine Macron-artigen Aktionen starten. Was er verhindern muss, ist, dass Berlin sich vom Finanzministerium auf irgendwelche kapriziösen und unsinnigen fiskalpolitischen Regeln festschreiben lässt. Als Kanzler hat er dazu die Macht und man muss hoffen, dass er sie ausübt.

Deutschland braucht 50 Milliarden im Jahr und es sollte Chefsache sein, das zu ermöglichen. Das sollte nicht Habeck und Lindner überlassen werden, die ihren eigenen Männer-Hickhack machen.

Jüngst wurde der Koalitionsvertrag veröffentlicht. Halten Sie die Umsetzung der dort formulierten Zielsetzungen für realistisch?

Ich denke, es geht darum, das Programm der Sozialdemokraten in Sachen Sozialpolitik umzusetzen, aber die wirklich kreative Politik wird bei den Grünen liegen. Dieser Vorschlag, 50 Milliarden im Jahr in Klima, Infrastruktur und Digitales zu investieren: Das ist genau richtig. Der Vorschlag, die Schulden der Kommunen auf die hohe Kante zu legen, ebenso. Nur darf man die großen Zahlen nicht aus den Augen verlieren. Deutschland braucht 50 Milliarden im Jahr und es sollte Chefsache sein, das zu ermöglichen. Das sollte nicht Habeck und Lindner überlassen werden, die ihren eigenen Männer-Hickhack machen. Es ist auch ungeheuer zu begrüßen, dass in diesem Programm steht, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Es ist zwar immer schon ein Land der Einwanderung gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Nur hätte man das vor 30 Jahren in einem deutschen Programm niemals erwartet.

Angela Merkel hinterlässt ein gespaltenes Land. Glauben Sie, das Koalitionspapier hat das Potenzial, bestehende Gegensätze zu überwinden?

Es kann nicht bei der Identitätsfrage bleiben, es braucht eine materielle Umsetzung. Das ist die Grundlage, um die verteilungspolitischen Konflikte, die etwa durch Migration entstehen können, zu entschärfen. Arbeitsplätze und Wachstum werden so ermöglicht. Meine drei Ratschläge an die kommende Regierung wären die folgenden: Global auf die Impfstoff-Kampagne setzen. Europapolitisch exakt den Scholz-Kurs weiter fahren. Und auf nationaler Ebene das Programm der Grünen umzusetzen.

Das Wort „Schock“ kommt in Ihrem jüngsten Buch sehr häufig vor.

Bei der Erfassung von 2020 merkte ich: Es ist sehr viel los! Das ist das Problem. Es geschieht zu viel auf einmal. Ich bin kein Mediziner, kein Spezialist für öffentliche Gesundheit. Für mich stellt sich die Frage, wie man die Krise umfassender begreifen, also Geopolitik und die Instabilität des Finanzmarktes gleichzeitig mitdenken kann. Die nationalen Kontexte sind sehr verschieden. Bei den Amerikanern dreht sich alles immer um Amerika. In China sind es Sicherheitsbürokraten, die die großen Theorien machen. Das ist gewissermaßen der Stasi-Ansatz, bei dem alles unter dem sicherheitspolitischen Aspekt durchdacht wird. Für den europäischen Ansatz gibt es ein gutes Wort, das aus dem Französischen kommt: das „kopflose Huhn“.

Die US-Notenbank ergriff während des Lockdowns 2020 Maßnahmen der sogenannten Quantitativen Lockerung. An einem einzigen Tag wurden 80 Milliarden Dollar gekauft. Hatten Sie da das Gefühl, dass hier etwas Unerhörtes passiert ist?

Noch nie in der Geschichte der Zentralbanken hat jemand auch nur annährend etwas in diesem Ausmaß gemacht. Wirklich noch nie. Man hat sich Nachrichten zugesendet und gesagt „Scheiße, hast du das gesehen, was die da gestern gemacht haben?“ Dieses Schaudern, dass der Treasury Markt in diesen Wochen einfach nicht funktioniert hat, steckt noch heute in den Knochen der globalen Finanzmärkte. Am beeindruckendsten aber waren die Arbeitslosenzahlen. Sechs Millionen Amerikaner hatten sich innerhalb einer Woche arbeitslos gemeldet. Wir hatten richtige Angst. Der Finanzmarkt ist, selbst wenn man in der Materie steckt, etwas Abstraktes. Aber sechs Millionen Arbeitslose, das ist kaum abstrakt. Meine Frau war auch unter ihnen – das war schon sehr konkret.

Viele Teile Ihres Buchs richten sich gegen diese Art Geldpolitik.

Es ist eine Status-quo-Politik, eine konservative Politik. Und die Realität, die man durch diese Aktionen stützt, ist eine der massiven Ungleichheit, die durch die gehebelten Aktionen auf den Finanzmärkten ständig reproduziert und potenziert wird. Diejenigen unter uns, die das Glück haben, an diesem Markt einen Anteil zu besitzen, profitieren davon – der Rest nicht. Das erzeugt strukturelle Ungleichheit. Es ist aber nicht nur die wachsende Ungleichheit, die mir Sorgen bereitet, sondern auch, dass die Souveränität als solche infrage gestellt wird.

Sie vergleichen in Ihrem Buch Joe Bidens Reaktion auf die Krise mit Bismarck‘scher Realpolitik. Hält dieser Vergleich tatsächlich stand?

Der Bismarck’sche Gedanke ist, dass alles verändert werden muss, damit alles beim Alten bleibt. Biden gegenüber wäre der Vergleich etwas unfair, in dem Sinne, dass Biden ja einen wirklich reformerischen Ansatz hat.

Sie beziehen sich auf Bidens Rede im Carlyle Hotel im Juni 2019, wo er reichen Spendern versprach, dass sich unter seiner Führung an ihrem Lebensstandard nichts ändern würde?

Genau, es ist eine unglaubliche Rede, die er dort gehalten hat, wie aus dem 19. Jahrhundert. Bidens Weg ist es, über wohlfahrtstaatliche Methoden Ungleichheiten auszugleichen, ohne dabei die strukturelle Grundlage dieser Ungleichheiten zu verändern.

Wir hatten nun 2008 eine Wirtschaftskrise und 2020 noch eine. Was kommt als Nächstes? Die nächste Krise?

Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu vermuten. Die Geschichte der Neuzeit ist eine Krisengeschichte. Alle vernünftigen Theoretiker der Moderne beschreiben das, was wir in den letzten 150 oder 200 Jahren gemeinsam als Krisenverlauf erfahren haben. Es kann sein, dass wir uns zeitweise Stabilität schaffen können. Doch der Wachstums- und Stabilitätspakt der Europäer ist eine sprichwörtliche Geschichtsverneinung. Man stolpert eben nach vorne und improvisiert.

Was halten Sie von Randerscheinungen wie Bitcoin und Krypto-Währungen?

Diese Bewegungen spiegeln das Sicherheitsbedürfnis innerhalb einer durch und durch politisierten und destabilisierten Welt. Sie sind dazu da, eine Art künstlichen Halt zu erzeugen.

Wie schätzen Sie die Rolle Chinas ein?

Es gibt in der Geschichte der Weltwirtschaft nichts, was sich in Größe, Dynamik und Geschwindigkeit mit dem Aufstieg Chinas vergleichen lässt. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft in den letzten 25 Jahren hat die Weltgemeinschaft fundamental verändert und stellt die meisten Hypothesen über den Lauf der Geschichte infrage. Die Ideologen in Peking streben eine ganz andere Zukunft an, als wir sie erwarten. Sie haben die Klimagleichung auf den Kopf gestellt. Entweder die Chinesen finden eine Lösung oder es gibt keine.

China ist bekanntlich auch das Ursprungsland des Coronavirus und gleichzeitig Musterbeispiel des Umgangs mit ihm.

Der Virus-Schock ist eine weitere Variante davon. Chinas Umgang mit Risiken entscheidet über die Risiken, die wir alle weltweit tragen. Das Entscheidende im Februar 2020 war ja, dass wir im Westen zuschauten und dachten, dort in Wuhan spiele sich etwas wie in Tschernobyl ab. Doch das ist ein Grundmissverständnis. Wenn Peking sich von Wuhan abkoppelt, müssen London, Paris, Berlin, New York und Tel Aviv unmittelbar im Gleichschritt handeln. Die westliche Politik hat das noch nicht begriffen. Und das Ressentiment, das sich seit letztem Jahr über China entladen hat, ist sehr bezeichnend für die Probleme, die wir im Umgang mit dieser neuen Realität haben werden. Die Provinzialisierung Europas oder des Westens war ja lange angekündigt. Jetzt ist sie ein Fakt.

Adam Tooze: Welt im Lockdown: Die globale Krise und ihre Folgen. C.H.Beck, 2021, 408 Seiten, 27 Euro

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.