Es gibt Vorstellungen von Afrika, die sich in der Psyche der westlichen Nationen hartnäckig festgesetzt haben. Diese Wahrnehmungen schlagen sich in einer diskriminierenden Politik gegenüber Afrika nieder. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion vieler westlicher Staaten auf die Bekanntgabe der neuesten Covid-19-Variante. Die Vorstellung, dass der Kontinent dunkel und voller Krankheiten ist, hält sich offensichtlich hartnäckig. Donald Trump mag diese kollektive Sichtweise dreist, grob und rassistisch geäußert haben, aber er ist nicht der Einzige, der im Westen eine problematische Sicht auf Afrika hat.

Innerhalb kürzester Zeit nach Bekanntgabe der Entdeckung der Covid-19-Omikron-Variante durch südafrikanische Wissenschaftler beeilten sich westliche Länder, Reiseverbote über Staaten des südlichen Afrikas zu verhängen. In diesem Vorgehen spiegeln sich tief sitzende Vorurteile wider, die noch immer bestehen. Fast so, als hätte man Angst, dass Afrikaner Krankheiten einschleppen. Es spielte keine Rolle, dass Reisende aus Afrika doppelt geimpft sind, dass sie alle von der internationalen Gemeinschaft vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatten. Und es wurde nicht bedacht, dass diese Einschränkungen den Aufrufen zum Impfen insgesamt schaden werden.

Wir impfen nicht anders als der Rest der Welt

Diese Ungleichbehandlung afrikanischer Staaten geriet bereits Anfang des Jahres in die Kritik, als viele darauf hinwiesen, wie irrational es ist, in Afrika verabreichte Impfungen und afrikanische Impfzeugnisse so zu behandeln, als wären sie grundsätzlich alle gefälscht. Das Vereinigte Königreich vertrat den Standpunkt, dass es in Afrika durchgeführte Impfungen nicht anerkennen würde. Eine unlogische Haltung, wenn man bedenkt, dass es sich um Impfstoffe handelt, die hauptsächlich von westlichen Staaten gespendet und von multinationalen Unternehmen in westlichen Staaten hergestellt wurden. Der Gedanke, dass sie irgendwie ihre Wirksamkeit verloren hätten, nur weil sie in Afrika verabreicht wurden, offenbarte tief sitzende Ressentiments gegenüber dem Kontinent, den ich meine Heimat nenne.

Die Entdeckung der neuesten Variante und die darauffolgenden Ereignisse erinnern nun wieder an die weitverbreitete Auffassung, dass afrikanische Staaten keine Gleichbehandlung verdienen. Die Omikron-Variante wurde von südafrikanischen Wissenschaftlern dokumentiert, die sich an die Öffentlichkeit wagten und gegenüber der Weltgemeinschaft Rechenschaft ablegten – doch war die Mutation eindeutig schon vor dieser wissenschaftlichen Kodifizierung weltweit im Umlauf.

Omikron ist nicht afrikanisch, die Warnung kam nur von hier

Mehrere Länder haben nun erklärt, dass die Variante auch unter ihren Bevölkerungen entdeckt wurde: Neuseeland, Belgien, Deutschland und jetzt auch das Vereinigte Königreich. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die Variante zwar von Südafrika dokumentiert wurde, aber schon seit einiger Zeit existiert. Die Konsequenzen für afrikanische Staaten waren sofortige Reiseverbote, der Umgang mit anderen Staaten war hingegen umsichtiger und respektvoller. Dies spiegelt eine ungute Haltung in vielen Weltgegenden wider, von der man hoffen würde, dass sie beseitigt wurde. Afrika verdient jedoch die gleiche Behandlung wie der Rest der Erde. Die westliche Welt muss ihre Position gegenüber Afrika überdenken, bevor es zu spät ist.

Denn wenn ich sagen müsste, welche Weltregion für mich die vielversprechendste Zukunft vor sich hat, würde ich noch immer auf Afrika und seine Jugend setzen. Ich bin der Meinung, dass uns eine große Zukunft bevorsteht. Trotz aller Schwierigkeiten ist Afrika nach wie vor der Ort der Zukunft. Ich will versuchen, einige Schlüsselindikatoren zu identifizieren, die eine Geschichte des Guten, des Schlechten und des Hässlichen erzählen.

In nur 19 Jahren wird Afrika um 1,2 Milliarden Menschen wachsen

Das erste Positive an Afrika, das hervorgehoben werden muss, ist die demografische Dividende. Bis zum Jahr 2040 werden auf dem afrikanischen Kontinent potenziell 1,2 Milliarden Menschen mehr leben als heute. Die Bevölkerung des Kontinents wird voraussichtlich auf 2,5 Milliarden Personen anwachsen. Dabei wird die Mehrheit der Bevölkerung überwiegend aus jungen Menschen bestehen. Diese Generation von Afrikanern wird ein riesiger Markt für Konsum und eine Quelle der Kreativität sein, Afrika wird ein wichtiger Motor für Innovationen werden. Was für eine riesige Chance für diesen Kontinent, denn während andere mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind, wird Afrika der junge und pulsierende Ort der Zukunft sein. Afrika ist das nächste China und das nächste Indien zugleich.

Afrika wird über hoch qualifizierte Arbeitskräfte verfügen, die Alphabetisierungsrate in Afrika steigt, und die afrikanischen Bildungssysteme integrieren die Nutzung von Technologie in ihre Lehrpläne. Afrika wird im Wettlauf um Künstliche Intelligenz, Robotik und grüne Technologie nicht zurückbleiben. China hat seine Arbeitskräfte genutzt, um seine Bürger aus der Armut in die Mittelschicht zu bringen, Afrika kann und wird das Gleiche tun.

Unser Kontinent wird die Früchte der demografischen Dividende ernten

Afrika bereitet sich nicht nur darauf vor, die Früchte der demografischen Dividende zu ernten, sondern arbeitet auch an einer wirtschaftlichen Integration, die das Volumen der afrikanischen Wirtschaft vergrößern wird. Zu Beginn des Jahres wurde die afrikanische kontinentale Freihandelszone in Betrieb genommen. Dies wird den innerafrikanischen Handel beschleunigen und afrikanischen Unternehmern die Möglichkeit geben, auf kontinentaler Ebene zusammenzuarbeiten. Es gibt hier mehr als 400 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Im Vergleich zu anderen Regionen der Welt ist dies immer noch eine geringe Zahl, aber die Wachstumschancen für den afrikanischen Handel sind exponentiell – jetzt, da die gesetzliche Handelsinfrastruktur vorhanden ist.

Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Es kann nicht sein, dass es einfacher ist, einen Container von China nach Nordafrika zu transportieren, als vom Süden in den Norden dieses Kontinents. Um den Binnenhandel zu fördern, muss der Ausbau der Infrastruktur im nächsten Jahrzehnt im Mittelpunkt stehen: Straßennetze, Häfen, Energie- und Wasserinfrastrukturen wie Staudämme müssen auf dem Kontinent finanziert und gebaut werden.

Wir wissen, wie man Hochtechnologie im lokalen Kontext einsetzt

Eine Besonderheit Afrikas ist, dass wir wissen, wie man Technologie in lokalen Kontexten einsetzt. Auf dem Kontinent gibt es enorme neue digitale Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten reichen von der Erstellung von Inhalten bis hin zu Finanztechnologie. Die afrikanische digitale Wirtschaft kann die Entwicklungskurve des Kontinents sprunghaft ansteigen lassen, indem sie neue Bildungs- und Telekommunikationsmöglichkeiten bietet. Die Arbeit, die Kenia rund um das handybasierte Zahlungssystem M-Pesa leistet, ist nur ein Beispiel für den bemerkenswerten Einfallsreichtum der Afrikaner. Künstliche Intelligenz bietet tiefgreifende Möglichkeiten für maschinelles Lernen und landwirtschaftliche Prozesse, und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Jugend unserer Nationen Wege finden wird, diese Technologie in einem für uns geeigneten Kontext kommerziell zu entwickeln.

Trotz dieser positiven Aussichten bin ich mir jedoch auch der Risiken bewusst, die vor uns liegen. Sie ergeben sich aus der hohen Jugendarbeitslosigkeit und der grassierenden Armut. Erstens müssen wir uns auf die Gefahren des Extremismus und den Aufstieg militanter Gruppen in Teilen Afrikas konzentrieren. Die Welt kennt Bewegungen wie Boko Haram in Nigeria, Terrorgruppen, die in der Sahelzone operieren, und die terroristischen Bedrohungen in Somalia. Afrika muss Fähigkeiten zur Aufstandsbekämpfung und zur Friedenssicherung entwickeln, damit Demokratien gegen Staatsstreiche gesichert sind. Dies muss unbestreitbar eine der großen Aufgaben der Afrikanischen Union im nächsten Jahrzehnt sein. Wir haben starke regionale Reaktionen auf die Militärputsche in Mali und im Sudan erlebt, und diese Reaktionen deuten darauf hin, dass unsere Region ihre Demokratien schrittweise stärkt.

Afrika muss sich vor jenen schützen, die demokratische Prozesse zu unterwandern suchen und Scheindemokratien betreiben, die die Menschen unterdrücken und ihre legitimen Bestrebungen verleugnen. Diese Scheindemokratien werden von Führern wie Yoweri Museveni in Uganda und Emmerson Mnangagwa in Simbabwe verkörpert. Die Demokratie muss sich durchsetzen und darf nicht zur Aufrechterhaltung des Status quo benutzt werden.

China stellt eine enorme Gefahr für den Kontinent dar

Die zweite große Gefahr für den afrikanischen Fortschritt geht von China und der Rolle aus, die das Land auf dem Kontinent spielt. China hat eine Diplomatie der Schuldenfallen genutzt, um afrikanische Staaten zu erobern. In Anbetracht der schlechten finanziellen Lage vieler afrikanischer Länder und ihrer Abhängigkeit von Entwicklungshilfe hat China Afrika hohe Schulden auferlegt, mit Bedingungen, die dazu führen, dass Häfen, Stromnetze und Bodenschätze im Falle eines Zahlungsausfalls als Sicherheiten dienen.

Drittens ist Afrika nach wie vor von Kohle abhängig, und da der Wirtschaftsmotor des Kontinents zu laufen beginnt, wird der Kontinent wahrscheinlich zu größeren Kohlenstoffemissionen beitragen. Dieses Problem muss jetzt angegangen werden, denn die Risiken des Klimawandels sind so groß, dass wir nicht warten können, bis Afrika ein industrielles Kraftwerk geworden ist, bevor wir uns mit grünen Lösungen befassen. Afrika muss ein grünes industrielles Kraftzentrum werden. Andernfalls werden die Entschließungen der COP26 nur wenig Bedeutung haben. Afrika muss bei der Verfolgung seiner industriellen und entwicklungspolitischen Ziele von Kohle auf neue grüne Technologien umsteigen.

Afrika merkt sich, wie die Welt mit ihm umgeht

Und schließlich muss Afrika neue Governance-Kapazitäten aufbauen, um auf die Herausforderung der Korruption zu reagieren. Korruption ist nach wie vor ein Krebsgeschwür, das die Entwicklung Afrikas untergräbt, aber es gibt Technologien wie Blockchain, die zur dezentralen Erfassung von Regierungsdaten und zur Erhöhung der Transparenz bei der Verwendung von Regierungsmitteln eingesetzt werden können. Wenn diese Technologien konsequent genutzt werden, können wir die Korruption in Afrika bis 2030 auf null reduzieren.

Das nächste Jahrzehnt gehört Afrika, und ich setze auf diesen Kontinent und seine jungen Menschen. Die Welt muss sorgfältig darüber nachdenken, wie sie diesen Kontinent in der aktuellen Phase des Übergangs behandelt.

Mmusi Aloysias Maimane wurde 1980 in Krugersdorp geboren und wuchs in Soweto, Südafrikas größter Township, auf. Bis 2019 war er Partei- und Fraktionsvorsitzender der Democratic Alliance. Die DA gilt als die maßgebliche Oppositionspartei Südafrikas und fungiert als Gegenspielerin des African National Congress (ANC), der Partei des früheren Präsidenten Nelson Mandela, die seit dem Ende der Apartheid das Land regiert. Nach der Niederlage als Spitzenkandidat bei der Präsidentschaftswahl 2019 verließ Maimane die DA und gründete das One South Africa Movement.

