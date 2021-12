Berlin - Am 23. Dezember 2021, dem Tag vor Heiligabend, ist der Flughafen BER ein letztes Mal im ersten Jahr seines Betriebs einer besonderen Belastungsprobe ausgesetzt. Denn auch wenn derzeit wegen der Corona-Pandemie immer noch nur in homöopathischen Dosen geflogen wird in Deutschland, herrscht an diesem Tag am BER Hochbetrieb. Die Leute fliegen für Weihnachten nach Hause oder in den Urlaub – nach Teneriffa oder Mallorca. Etwa 45.000 Passagiere müssen an diesem Tag an nur einem Terminal abgefertigt werden. Im Vergleich zu dem, was die Flughäfen München und vor allem Frankfurt an diesem Tag bewältigt haben, ist das wenig. Für das Personal am BER ist es trotzdem ein Großkampftag, auf den sich die Mitarbeiter seit Wochen vorbereiten. Auch wenn an diesem Tag nur etwa halb so viele Passagiere vom BER in die Ferien fliegen, jedenfalls im Vergleich zum gleichen Tag vor zwei Jahren (Tegel und Schönefeld zusammengerechnet).

Der Grund: Die Erlebnisse der Herbstferien 2021, als am BER gefühlt alles zusammenbrach, und die teilweise hämischen Presseberichte darüber haben sich eingebrannt ins Gedächtnis des Bodenpersonals. Der Flughafen BER ist inzwischen ein gebranntes Kind. Wie Geier stürzen sich Journalisten und Oppositionspolitiker in Berlin auf jede noch so kleine Panne. Schützenhilfe bekommen sie dabei von allen Seiten. Sich über den BER und unfähige Landespolitiker lustig zu machen, ist inzwischen Kult und Sport zugleich – auch bei den Kollegen aus der Politik.

Lambsdorff schämt sich, Deutscher zu sein

Als das Bodenpersonal am 10.12.2021 – an diesem Tag schneit es in Berlin erstmals in diesem Jahr – nicht mit dem Enteisen der Tragflächen von mehreren Maschinen nachkommt und Hunderte Passagiere genervt auf ihren Abflug warten, kommentiert der FDP-Bundestagsabgeordnete und Vizefraktionschef Alexander Lambsdorff auf Twitter: „Man schämt sich als Deutscher für @berlinairport“ oder „eine Schande für Deutschland“.

Woher also kommt die offene Feindseligkeit gegenüber dem neuen Hauptstadtflughafen und ist die Kritik berechtigt? Ist der Flughafen wirklich so schlecht? Und wenn ja, wer trägt dafür die Verantwortung? Die Politiker? Das Flughafenpersonal? Oder gar die Passagiere? Und, ist der alte, neue Flughafen noch zu retten? Oder müssen wir uns zu Weihnachten einen neuen Flughafen wünschen?

Die Berliner Zeitung am Wochenende wollte es genauer wissen. Doch auch die erste Führung durch den neuen Flughafen beginnt für die Reporter und BER-Pressesprecher Jan-Peter Haack mit einem Klischeeerlebnis. „Wo ist Gate C32?“, ruft ein rüstiges Rentnerehepaar verzweifelt auf dem „Marktplatz“ kurz hinter der Sicherheitskontrolle um Hilfe. Seit 45 Minuten irrten sie jetzt schon am Flughafen umher. Ihr Gate hätten sie trotzdem nicht gefunden. Haack schaut ein bisschen bedröppelt, hilft aber gerne.

Andrew White Wo geht es hin? Bei vielen BER-Neuankömmlingen überwiegt die Verwirrung.

Wer verstehen will, wie alles so weit kommen konnte, der muss in der Berliner Geschichte bis ins Jahr 1996 zurückreisen. Das wiedervereinigte Deutschland ist gerade mal sechs Jahre alt. Die Länder Brandenburg und das vereinte Berlin beschließen ihren Flugverkehr auf einem (aus damaliger Sicht) großen gemeinsamen Flughafen in Schönefeld zu bündeln. Dort, wo im Zweiten Weltkrieg die Firma Hentschel Bomber baute und testete und von wo aus in der DDR die Interflug abhob. Aus Tegel, Tempelhof (konnte noch bis 2008 angeflogen werden) und Schönefeld soll ein Großflughafen mit Prestige für die neue Bundeshauptstadt entstehen.

Ein Flughafen für 30 Millionen Passagiere: Ist das genug?

Im Jahr 2006 legen sich die Länder Berlin und Brandenburg auf den Standort Schönefeld fest. Dort soll der neue Flughafen für die Region Berlin-Brandenburg entstehen. In den kommenden Jahren soll er jährlich bis zu 30 Millionen Fluggäste abfertigen, so zumindest die Prognose der Planer. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) zählt 2006 weltweit nur etwa zwei Milliarden Fluggäste. Aber auch schon damals ist klar: mit zukünftig immer steiler ansteigender Tendenz. Viele Planer bezweifeln dementsprechend schon damals, dass der neue Hauptstadtflughafen genügend Kapazitäten für den künftigen Flugverkehr bereithalten wird.

Das Zeitalter der Billigflieger baut sich damals gerade erst auf, Ryanair und Easyjet verkaufen noch deutlich weniger Tickets als in den Boomjahren nach 2010. Aber auch der Standort Schönefeld selbst ist damals beileibe nicht unumstritten, immerhin gibt es mit den ehemaligen Militärflughäfen Sperenberg und Jüteborg zwei potenzielle Standorte, die aufgrund ihrer Abgeschiedenheit die Planungen deutlich erleichtert hätten. Experten sind sich heute sicher: Dort auf der grünen Wiese hätte man sowohl effizienter und billiger einen Flughafen bauen können, der frei erweiterbar gewesen wäre und dessen Betreiber keine Rücksicht auf Anwohnerinteressen hätte nehmen müssen. Am Ende einigen sich die Landespolitiker trotzdem auf Schönefeld. Die Berliner Politik will einen Flughafen in unmittelbarer Nähe zur Stadt und der Region Brandenburg. Bei der Entscheidung überwiegen direkte wirtschaftliche Interessen.

Aufgrund der vermeintlich hohen Kosten verzichten die Bauherren aus Brandenburg und Berlin auf einen Generalunternehmer, der für die schlüsselfertige Übergabe des BER die volle Verantwortung übernommen hätte. Hinter vorgehaltener Hand berichten Brancheninsider, dass erst durch den Ausschluss eines Generalunternehmers zahlreiche regionale Baufirmen beim Bau der Flughafens überhaupt zu Zuge kommen konnten und das Kostenargument deshalb nur vorgeschoben wird.

Die Abfertigungshalle sollte 630 Millionen Euro kosten, später wurde es teurer

Für die Abfertigungshalle veranschlagen die an der Ausschreibung beteiligten Unternehmen eine Summe von rund einer Milliarde Euro, die Länder Brandenburg und Berlin hielten den Bau allerdings schon für 630 Millionen Euro für machbar. Statt einen Generalunternehmer zu beauftragen, wurden die einzelnen Bauabschnitte stattdessen in kleinere Tranchen aufgeteilt und einzeln vergeben. Ein verhängnisvoller Fehler.

Der Spatenstich zu den Bauarbeiten erfolgt am 5. September 2006. Im Juli 2008 beginnen schließlich die Bauarbeiten am Terminal. Auf der Baustelle fehlt es in den folgenden Jahren vor allem an Koordination. Für die Überwachung einer Baustelle ist normalerweise der Bauherr selbst verantwortlich, die Baufirmen und Dienstleister führen nur aus, was der Bauherr sich wünscht und dieser sieht beim BER allzu oft nicht so genau hin: In den Decken der Parkhäuser wird zu wenig Stahl verbaut, die Betondecken bekommen Risse, jeder dritte, der über 4000 Räume am Flughafen wird falsch nummeriert, und selbst für die Toilettenpapierhalter werden die falschen Dübel verwendet. Sie fallen aus der Wand. Nur die Start- und Landebahn scheint zu funktionieren, auch weil sie nicht neu gebaut, sondern nur verlängert wird: Die bereits vorhandene Start- und Landebahn des Flughafens Schönefeld wurde auf 3600 Meter verlängert und bildet die neue Nordbahn des BER. Zusätzlich erhielt der BER mit der Südbahn von 4000 Metern Länge auch eine neue Start- und Landebahn. Vor allem aber macht die Brandschutzanlage immer wieder Probleme.

Die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald verweigert die für den Betrieb notwendige Genehmigung. Landrat Stephan Loge (SPD) lässt die ursprünglich für 2012 geplante Eröffnung deshalb platzen – sehr zum Leidwesen seiner Parteigenossen in der großen Landespolitik. Der Eröffnungstermin wird dann gleich mehrfach verschoben, vom ursprünglichen Eröffnungstermin vergehen mehr als acht Jahre, bis der erste Flieger schließlich vom BER abhebt. Der Flughafen wird in dieser Zeit deutschlandweit zum Gespött und zum Musterbeispiel öffentlicher Verschwendung, hinter dem andere Beispiele verblassen. „Wenn man das Ohr an den Bauzaun vom Berliner Flughafen hält, hört man die Elbphilharmonie leise kichern“, lautet ein geflügeltes Wort aus der Zeit.

Andrew White Immer wieder hakt es an der Sicherheitskontrolle des Flughafens.

Zeitgleich zu den immer neuen Verzögerungen werden rund um den Globus zahlreiche internationale Flughäfen eröffnet. Zu den beeindruckendsten Beispielen zählt neben dem neuen Hauptstadtflughafen Pekings auch der völlig neu konzeptionierte Flughafen Istanbuls, auf dem sieben Terminals mit 570 Schaltern künftig über 150 Millionen Fluggäste jährlich abwickeln sollen. Der BER ist dagegen mit nur einem aktiven Terminal für bis zu 30 Millionen Passagiere eher klein dimensioniert. Aus dem Ausland blickt man mit Unverständnis auf Deutschland: Haben die einst so ordentlichen deutschen Diplom-Ingenieure verlernt, Großprojekte zu bewältigen? Der BER kratzt weltweit am Image von „Made in Germany“.

Wer in den vergangenen Jahren mit dem Taxi durch die Hauptstadt nach Tegel oder Schönefeld fährt, bekommt den ganz eigenwilligen Humor türkischstämmiger Taxifahrer zu spüren, die sich nicht nur über die vielen verwaisten Baustellen der Hauptstadt lustig machen, sondern auch darüber, dass es die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt im Gegensatz zum Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nicht mehr schafft, einen funktionierenden Flughafen zu bauen.

Die Pandemie hat den Flughafen fest in Griff

Der Flughafen scheint vom Pech verfolgt zu sein und auch die Eröffnung des Airports im Herbst vergangenen Jahres steht wieder unter keinem gutem Stern. Die Corona-Pandemie lässt die Passagierzahlen einbrechen, der Flughafen eröffnet also nicht unter Volllast, sondern im Notbetrieb. Stiegen vor Corona 2019 jährlich noch weltweit 4,5 Milliarden Menschen in ein Passagierflugzeug, waren es im Jahr 2020 nur noch 1,8 Milliarden Passagiere. Auch die Passagierzahlen in Berlin sind davon bis heute betroffen. 2019 flogen in den ersten sechs Monaten von Tegel und Schönefeld noch 17,5 Millionen Passagiere, in diesem Jahr sind es im Vergleichszeitraum gerade einmal 1,85 Millionen Passagiere. Und damit 90 Prozent weniger als noch vor der Pandemie.

Während der Corona-Pandemie fliegen also nicht nur deutlich weniger Passagiere, es gibt auch weniger Flugbewegungen insgesamt. In den Wintermonaten Dezember 2020 bis März 2021 werden monatlich 3000 bis 4600 Flugbewegungen registriert, in diesem Winter sollen es doppelt so viele werden. Wären da nicht die vielen Fehler und Mängel, die den Flugbetrieb auch heute noch am BER erschweren. Die Vorgeschichte des Flughafens gleicht einem Kainsmal: Wann immer etwas schiefgeht, heißt es: „Typisch BER, typisch Berlin!“ Erschwerend kommt hinzu, dass es besonders in Berlin viele Journalisten gibt, die sich auf Twitter und anderen Plattformen einen Überbietungswettbewerb darin liefern, den Abgesang auf den BER anzustimmen.

Doch ist der Flughafen wirklich so schlecht und falls ja, woran liegt es? Es lohnt sich genauer hinzusehen. Als eine erste Belastungsprobe erweist sich in diesem Jahr der Start der Herbstferien am Freitag, den 8. Oktober. Dieser kommt für den Flughafen zwar nicht unerwartet; immerhin weisen die Fluggesellschaften die Flughafenbetreibergesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg GmbH auf das erwartete Passagiervolumen hin. Trotzdem knirscht es an allen Ecken und Enden. Einzelne Passagiere verpassen ihren Flug, viele andere stehen sich die Beine in den Bauch. Während am Freitag erstmals 67.000 Passagiere am Flughafen abgefertigt werden, macht vor allem der Samstag Probleme – obwohl da mit 55.000 Passagieren deutlich weniger Menschen abgefertigt werden als am Tag zuvor.

Schlägereien am Flughafen blieben den Passagieren bisher erspart

Am Chaoswochenende vom 8. Oktober haben viele Airlines mit Personalproblemen zu kämpfen, auch die Premium-Airline Lufthansa kann nicht genügend Check-in-Schalter besetzen. Die längsten Schlangen entstehen am Check-in. Der Flughafen BER steht an diesem Wochenende mit seinen Problemen allerdings nicht alleine da: Am Flughafen Düsseldorf ist die Situation in diesem Herbst vergleichbar, dort muss sogar Personal aus Bremen herangeschafft werden, um den Andrang der Flugreisenden zu bewältigen. Denn während der Corona-Krise ist überall das Personal knapp. Wie die Neue-Ruhr-Zeitung berichtet, sollte das Personal überdies auch mit einer Verdopplung des Tagesarbeitslohns zu Zusatzschichten am Wochenende motiviert werden. Denn bereits im Juli kommt es am Düsseldorfer Flughafen zu chaotischen Szenen, damals gibt es sogar Schlägereien zwischen einzelnen Fluggästen und auch damals fehlt es an Bodenpersonal beim Check-in von Pegasus Airline. Immerhin: Schlägereien blieben den Fluggästen am BER bis jetzt erspart.

Ein weiteres Nadelöhr am BER bilden nach wie vor die Sicherheitskontrollen. Die Personalverantwortung trägt hier die Bundespolizei, die ihre hoheitliche Aufgabe seit Mitte der 1990er-Jahre auf private Sicherheitsdienste übertragen hat. Auch am BER sind private Sicherheitsfirmen aktiv und auch hier kommt es regelmäßig zu Problemen. Diese sollen am vergangenen Wochenende nach Angaben der BER-Betreibergesellschaft jedoch keine Rolle gespielt haben. Wobei: Deutschlandweit klagen Sicherheitsfirmen über Personalmangel. Der Frankfurter Flughafen geht inzwischen einen anderen Weg: Um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Flugverkehr zu verbessern, möchte man die Sicherheitskontrollen künftig in Eigenregie und durch fest angestellte Mitarbeiter abwickeln. Zuvor kam es auch in Frankfurt immer wieder zu Streit zwischen Flughafen, Bundespolizei und Fluggesellschaften. Auch das Dienstleistungsunternehmen Wisag, welches am BER für die Enteisung zuständig ist, klagt derzeit über Personalnotstand. Durch die Abgabe der Easyjet-Abfertigung an einen Wettbewerber seien bei der Wisag dringend benötigte Kapazitäten frei geworden, heißt es. Und: Neue Mitarbeiter an den Flughafen heranzuführen, sei gar nicht so leicht. Denn um im Sicherheitsbereich eines Flughafens arbeiten zu können, bedarf es einer aufwendigen Prüfung durch die Behörden. Aja.

Andrew White Das Kontrollzentrum der Gepäckanlage, hier fließen alle Informationen zusammen. Wo Ihr Koffer ist? Das kann Ihnen der Mitarbeiter am Bildschirm sicherlich ohne Weiteres sagen.

Bei unserer Tour verweist Flughafensprecher Haack darauf, dass viele Passagiere die zusätzlichen Sicherheitskontrollen links und rechts in der Ankunftshalle übersehen und schnurstracks zu den Kontrollen bei den Check-in-Schaltern marschierten. Um die langen Schlangen zu entzerren, stellt der Flughafen zusätzliches Personal ab, um die Passagiere auf die weiteren Möglichkeiten zur Abfertigung hinzuweisen. Beim Besuch am Flughafen fällt ein weiteres Design-Manko sofort ins Auge: Die Passagiere in den Sicherheitskontrollen haben zu wenig Platz, um sich und ihre Sachen vor der Kontrolle auszubreiten. Unerfahrene Fluggäste müssen sich erst einmal orientieren, und das kann dauern.

Lange Schlangen an der Kontrolle: Bisweilen liegt es an den Passagieren

Gefühlt dauert es oft eine Ewigkeit, wenn die Fluggäste ihren Laptop, Handy und Flüssigkeiten für die Sicherheitskontrolle aus dem Handgepäck räumen und ihre Metallgegenstände in den Plastikboxen vor ihnen verstauen, die darauf warten, von grimmigen Sicherheitsleuten durchleuchtet zu werden. An anderen Flughäfen behilft man sich mit einem einfachen Trick: Mehrere Passagiere können sich dort parallel auf die Flugsicherheitskontrolle vorbereiten und ihre Boxen füllen. In der Ankunftshalle des BER fehlt dafür bisher der Platz. Das neue Terminal 2, welches bis jetzt wegen Corona noch nicht eröffnet wurde, soll da künftig Abhilfe schaffen.

Von etablierten Fluggesellschaften wird der BER bis jetzt etwas stiefmütterlich behandelt: Es fehlt vor allem an Langstreckenverbindungen. Der nationale Champion Lufthansa betreibt mit Frankfurt am Main und München bereits zwei internationale Drehkreuze und hat kein Interesse an einer Konkurrenz im eigenen Land. Dies gilt auch als Grund, warum internationale Airlines am Flughafen BER bis jetzt ausgebremst werden. Die Fluglinie Emirates hatte schon lange Interesse an Landerechten am BER bekundet und in Aussicht gestellt, Berlin langfristig mit einem A380 anzufliegen – dem größten Passagierflugzeug der Welt. Damit käme die für den Riesenflieger eigens gebaute Fluggastbrücke erstmals regelmäßig zum Einsatz – bisher wurde sie nicht genutzt. Wobei man wissen muss: Airlines aus dem Nahen Osten und aus Südostasien benötigen, anders als europäische oder nordamerikanische, spezielle Landerechte, um einen deutschen Flughafen ansteuern zu können. Für die Vergabe dieser Landerechte ist das Bundesverkehrsministerium zuständig, das unter dem bisherigen Minister Andreas Scheuer (CSU) hier gemauert hat.

Andrew White Ein kleine Stärkung für die Mitarbeiter.

Ob der neue Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Vergabe liberaler handhabt, wird sich erst noch zeigen müssen. Der BER ist auf neue Verbindungen dringend angewiesen, alleine im Corona-Jahr 2020 machte der Flughafen 391 Millionen Euro Verlust. Derzeit fliegt die Low-Budget-Airline Scoot, eine hundertprozentige Tochter von Singapore Airlines, dreimal die Woche von Singapur nach Berlin. Dazu kommt ab März eine neue Verbindung von United Airlines nach New York und ab Mai eine nach Washington D.C.

In der Vergangenheit war auch die Situation an den Gepäckbändern der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Allzu oft müssen Passagiere auf ihre Koffer und Reisetaschen deutlich länger warten als an anderen Flughäfen. Beim Besuch der Berliner Zeitung am Wochenende funktioniert die Gepäckförderanlage dann aber tatsächlich reibungslos. Nicht ohne Stolz führt der „Leiter Flugbetriebsanlagen“ Thomas Knöfler die Reporter durch die eindrucksvolle Anlage: Bis zu 16.000 Koffer können pro Stunde mit ihr abgewickelt werden, über acht Kilometer erstreckt sich das Laufband. Vom Check-in-Schalter bis zum Vorfeld beträgt die Reisezeit für den Koffer gerade einmal fünf bis sechs Minuten, wenn alles gut geht.

Plastikhüllen bringen die Koffern zum „Kollern“

Passagiere, die vermeiden wollen, dass ihre Koffer nicht ankommen, sollten darauf achten, dass ihr Gepäck außenrum nicht zu viele Haken und Ösen hat (Rucksäcke), damit es nicht in der Gepäckanlage hängen bleibt. Auch das vor allem in Südostasien und Russland übliche Einwickeln des Gepäcks in Klarsichtfolie, um Diebstahl und Verschmutzung vorzubeugen, sieht Knöfler kritisch. „Wenn der Koffer zu glatt ist, neigt er dazu, zu kollern auf dem Band“, sagt er. Dann könne es passieren, dass das Gepäckstück an der falschen Stelle abgeworfen werde. Oder erst gar nicht mitfliege. Das käme aber nur sehr selten vor, ergänzt er.

Und warum drängen sich so oft Passagiere um ein und dasselbe Paketband am BER, obwohl andere noch frei sind? Reichen die personellen Kapazitäten etwa nicht? Das sei nicht der Regelfall, sagt Knöfler ruhig. Doch ein anderer Mitarbeiter widerspricht: Im Sommer, im Hochbetrieb, würde er sich mehr Gepäckbänder wünschen, auch um den coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln besser entsprechen zu können. Acht Gepäckbänder seien dafür einfach zu wenig. Knöfler weiß offenbar um das Problem, er leitet allerdings gekonnt zu einem neuen Thema über und bittet schnell zur Führung durch seine Anlage.

Noch sind am BER nicht alle Geschäfte offen. Der Leerstand ist trotzdem zu vernachlässigen, sagt Flughafensprecher Haack. Auch über Corona hätte man mit vielen Laden- und Restaurantbetreibern einvernehmliche Lösungen finden können, um die wirtschaftlichen Härten der Pandemie abzufedern. Tatsächlich sind am Tag des Besuches die meisten Läden geöffnet. Wer sich kurz vor Abflug eine Automatikuhr von Omega, eine Berliner Zeitung am Wochenende oder nur ein paar Aspirin kaufen will, kann das tun. Einzig bei der Gastronomie ist das Angebot noch überschaubar. Der „Berlin Pub“ hinterm Sicherheitsbereich ist derzeit völlig verwaist und wurde noch nie in Betrieb genommen. Dort, wo eine Zapfanlage künftig das Herzstück der mit aufwendigen Fresken verzierten Trinkhalle bilden soll, ist nur ein schwarzes Loch. Noch wartet der internationale Reisende deshalb vergebens auf ein frisch gezapftes Pils aus Berlin.

Andrew White Am Flughafen ist immer viel zu tun.

Der All-inclusive-Lounge-Zugang kostet 45 Euro

Wer am Gate nicht fündig wird, kann es aber in einer der Lounges versuchen. Der Tagespass in die Business Lounge des Flughafens kostet 45 Euro. Dafür kann man so viel trinken und essen, wie man will. Auf dem Regal neben dem Büfett gibt es eine breite Auswahl an Spirituosen. Limoncello, Kräuterschnaps, Schokoladenlikör, Bacardi – alles, was das Herz begehrt. Eine Mitarbeiterin erzählt: „Manchmal lassen sich die Leute hier schon am Morgen richtig volllaufen.“ Der Grund: Der Reisende teilt sich hier mit den Geschäftsreisenden von Airlines unter anderem aus Russland, Irland, Großbritannien, der Ukraine, Serbien oder Finnland den Warteraum. Alles Nationen, die für ihre Trinkfestigkeit bekannt sind.

Am Tag des Besuches ist davon allerdings nichts zu merken. Die meisten Reisenden in der Lounge arbeiten am Laptop oder genießen schlicht den Blick aufs Rollfeld und essen das angebotene Gulasch mit Schupfnudeln. Eine vegetarische Alternative gibt es natürlich auch.

Andrew White Dreimal in der Woche fliegt Scoot mit einer Boeing 787 von Singapur nach Berlin.

Gleich unter der Business Lounge befindet sich der Weg in den Südflügel, der verstärkt von der Low-Budget-Airline Easyjet genutzt wird. Dort bereiten aktuell die Rollsteige Probleme, die wie horizontale Rolltreppen funktionieren und eigentlich den Passagieren lange Laufwege ersparen sollen. Derzeit sind mehr als die Hälfte der Rollsteige am BER defekt, sie wurden während der überlangen Bauzeit nicht hinreichend getestet und waren zum Teil bereits bei der offiziellen Eröffnung des Flughafens nicht funktional. Die Wartungsverträge werden derzeit europaweit neu ausgeschrieben, das kann dauern. Ein weiteres Problem: Die meisten der defekten Rollsteige befinden sich im sicherheitsrelevanten Bereich und dieser kann nicht einfach so betreten werden. Jedes Teil, das im Sicherheitsbereich neu verbaut wird, muss zuvor erst aufwendig kontrolliert werden, erläutert Flughafensprecher Haack.

Allen Mitarbeitern des BER merkt man an, dass sie das schlechte Image ihres Flughafens ärgert. Dabei geben sie sich jeden Tag Mühe, dass alles so läuft, wie es soll. Mit ein bisschen mehr Personal und ein klein bisschen weniger Häme könnte das im neuen Jahr sogar funktionieren. Bis jetzt konnte der neue Flughafen schließlich noch nicht wirklich zeigen, welche versteckten Potenziale in ihm stecken. Für einen Flughafen gilt das Gleiche wie für die Benutzung eines Autos. Wenn man ihn nicht regelmäßig fährt und das Öl wechselt, dann setzt er Rost an und geht kaputt. Ein neuer Flughafen ist jedenfalls nicht in Sicht. So bleibt den Reisenden in Berlin nur, sich an den neuen Flughafen zu gewöhnen.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.