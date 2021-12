Berlin - Als Kind habe ich mir ein Sicherheitsnetz gewünscht. Wie ein Trampolin, auf dem man auf- und abspringt, Spaß dabei hat, weil man weiß, dass nichts Schlimmes passieren wird. Für viele ist diese Sicherheit die Familie, die einen immer auffängt. Da sind Menschen, von denen man weiß, dass sie einen lieben.

Für mich war dieses Sicherheitsnetz als Kind das Essen, als Jugendlicher wurde es der Alkohol und irgendwann war es diese Stadt Berlin. Leider ist Berlin kein gutes Sicherheitsnetz, denn als solches hat es Löcher. Und irgendwann bin ich durchgefallen. Dieser Text handelt davon, wie ich wieder aufgestanden bin.

Die Reise beginnt mit einem Satz, den ich vor knapp vier Jahren in einer Gruppe gesagt habe und der für immer Gültigkeit haben wird: „Mein Name ist Sebastian und ich bin Alkoholiker.“ Das fühlte sich zunächst wie eine Niederlage an. Ich wollte nie so werden: ein Alki. Ich möchte über meine Geschichte sprechen, weil das Thema Alkoholismus nach wie vor ein Tabu ist, weil sich viele schämen. Auch ich schämte mich.

Die Hauptstadt ist eine Konsum-Hochburg. Laut dem Berliner Senat für Gesundheit sollen 2018 etwa 117.000 Personen alkoholabhängig gewesen sein. 357.000 Personen in der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren konsumierten Alkohol in riskanten Mengen: Frauen zwölf und Männer 24 Gramm Reinalkohol pro Tag. Im Jahr 2019 starben 506 Personen an ihrem Alkoholkonsum. Im bundesweiten Vergleich liegen die Berliner und Berlinerinnen mit ihrem riskanten Konsum weit vorn.

Meinen ersten Rausch hatte ich mit 13. Ich trank mit Freunden und Freundinnen Biermischgetränke vor dem Rewe in unserem Dorf im Münsterland und liebte die Leichtigkeit, die mir der Alkohol gab, während ich betrunken über den Parkplatz taumelte. Mit 16 ging ich das erste Mal in einen Club. Die lauten Bässe, die vielen unbekannten Menschen gaben mir ein Gefühl von anonymer Sicherheit. Hier konnte ich einfach nur sein. Heute weiß ich, dass ich vor Problemen floh, die ich zu Hause und in der Schule hatte.

Was ich in Berlin suchte: Liebe, Glück, Erfolg

Je mehr ich floh, desto häufiger hatte ich Alkoholvergiftungen und wachte im Krankenhaus auf. Dass da etwas nicht stimmte, fiel mir nicht auf. Im Gegenteil: Ich dachte, ich müsste nur meine Grenzen erforschen. Eingegriffen hat nie jemand. Stattdessen blieb Tage nach den Krankenhausaufenthalten nur das leise Piepen der Maschinen in meinem Kopf, die meinen Herzschlag kontrollierten.

Mit 19 wollte ich raus aus dem Dorf. Ich wollte Action, mich austoben, die Welt erkunden. Also zog ich nach Neukölln. Ich stellte mir das Leben in der Hauptstadt so viel freier vor. Ich dachte, ich könnte mich hier als schwuler Mann ausleben, würde Liebe finden, Glück und Erfolg.

Ich ging mit meinen Kommilitonen feiern, kotzte in Taxis und saß tagsüber verkatert in Vorlesungen – wenn ich überhaupt hinging. Ich feierte im Berghain, im Schwuz, im Prince Charles und im Puro. Es war das Glück, das ich glaubte, gesucht zu haben. Die Diskotheken waren immer noch mein Safe Space. Dort konnte ich den Tag vergessen und die Nacht erforschen. Der Teenager in mir wollte weiter feiern. Wie eine Feder schwebte ich betrunken durch die Berliner Nächte.

Doch wenn Federn nass werden, werden sie schwer. Irgendwann fühlte ich mich festgefahren im ständigen Suff. Ich wollte um Hilfe schreien, aber ich konnte nicht. Ich wusste nicht, wie. Meine Vergangenheit holte mich ein, die Familie, die nie ein Sicherheitsnetz sein konnte, und die vielen Male, die ich gefallen war, ohne aufgefangen zu werden. Die Erinnerungen wegzufeiern funktionierte nicht. Stattdessen staute sich immer mehr Druck auf. Ich fühlte mich einsam.

Ich ließ die Flasche Wein kommen, wie andere sich ein Koks-Taxi bestellen. Sebastian Goddemeier

Ich hörte auf, in Clubs zu gehen. Die Flasche Wein am Abend sorgte nun für Erleichterung. Ich bestellte mir Schampus per Lieferdienst nach Hause, wenn die Läden schon zu hatten, ließ sie kommen, wie andere sich ein Koks-Taxi bestellen. Ich hörte laut Musik und zerfloss allein in meiner Wohnung im Selbstmitleid. Ich dachte an all die Dinge, die mir passiert waren und die ich so unfair fand. Doch statt aktiv etwas zu ändern, trank ich weiter.

Dabei war es der Alkohol, der dafür sorgte, dass ich weiter auf der Stelle trat und mich so einsam fühlte. Ich konnte mich emotional nicht weiterentwickeln, weil ich mich betäubte. Ein paar Jahre konnte ich nicht einmal sagen, was ich fühlte, wenn ich danach gefragt wurde. Wenn ich nicht trank, suchte ich Ablenkung. Ich arbeitete wie verrückt, schrieb meine Abschlussarbeit und versuchte möglichst weit weg von meinen Gefühlen zu kommen. Sie wirkten immer noch zu gefährlich auf mich, als könnten sie mich übermannen.

Am 22. Januar 2018 wachte ich verkatert auf und fühlte die Scham der Nacht. Ich wusste noch, wie ich betrunken ins Auto gestiegen war, kurz darauf in ein parkendes Auto krachte und dann von Polizisten abgeführt wurde. „Scheiße“, dachte ich, „so geht es nicht weiter.“ Und: „Ich brauche Hilfe.“ Am selben Tag saß ich in meinem ersten Meeting in einem Raum voller Alkoholiker und habe seither nie wieder getrunken.

Ich weiß nicht, wieso ich das Glück hatte, meine Sucht zu identifizieren. Viele Alkoholiker und Alkoholikerinnen trinken ihr Leben lang weiter und geben sich der Selbsttäuschung hin. Egal wie viele Menschen sie verlieren und Autounfälle sie im Suff bauen – der Alkohol ist für sie nie das Problem. Es ist Teil der Sucht, dass Betroffene sich immer wieder einreden, kein Problem zu haben. Wenn die neuronalen Verknüpfungen aber erst einmal gelegt sind, können Alkoholiker nicht gemäßigt trinken. Dasselbe gilt für andere Drogen. Ich habe noch nie erlebt, dass Süchtige kontrolliert konsumieren können. Bekannte von mir haben sich das auch eingeredet. Und sind gestorben.

Außenseiter im Verein, dessen Eintrittskarte Alkohol heißt

Vor kurzem an einem Spätsommertag im Volkspark Friedrichshain. Die mit Drogen versetzten Gummibärchen machen die Runde. Während die einen sich den Geburtstags-Champagner hinter die Binde kippen, ziehen die anderen Kokain von ihren Smartphone-Displays. „Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich kann nicht kontrolliert trinken“, sagt die Person neben mir, um sich daraufhin eine Line Koks in die Nase zu ziehen, während sie Kette raucht. Solche Situationen hätten mir vor vier Jahren nichts ausgemacht, heute fühle ich mich unwohl. Wenn andere sich hemmungslos volllaufen lassen, macht es mir keinen Spaß, auf einer Party zu sein. Ich fühle mich dann als Außenseiter in einem Verein, dessen Eintrittskarte Alkohol heißt. Ich treffe stattdessen lieber Menschen, die mich verstehen.

„Hallo, mein Name ist Sebastian“, sage ich Tage später wieder irgendwo draußen in Neukölln in einem Kreis von etwa 20 Menschen. „Ich bin Alkoholiker.“ Der Pandemiesommer 2021 liegt so gut wie hinter uns. Die vierte Corona-Welle bäumt sich langsam auf, der Winter naht. Während der vorherigen Lockdowns fanden die meisten Meetings von Selbsthilfegruppen online statt. Alkoholiker trafen sich im Sommer an der frischen Luft, mit Maske und genügend Abstand und natürlich nur so lange, wie es die Gesetze und Temperaturen erlaubten. Gefährlicher als das Virus ist und bleibt der Alkoholismus, der bekämpft werden muss.

Es wird im Uhrzeigersinn erzählt. Menschen teilen ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Wie sie mit der Sucht umgehen, wie es damals war, warum sie sich ändern wollten, wie es ihnen heute geht. Der Austausch von Angesicht zu Angesicht sorgt für eine Verbindung, die ein Zoom-Meeting niemals zustande bringt. Diese Verbindung zu anderen Alkoholikern und Alkoholikerinnen ist heilsam und hilft, mit der Sucht umzugehen.

Wenn ich heute in ein Meeting gehe, kann ich mich manchmal nicht mehr so sehr mit den Geschichten der anderen identifizieren. Ich weiß, dass ich nicht trinken kann. Dennoch kommt mir meine nasse Vergangenheit manchmal zu weit weg vor. Ich sehe den Alkohol mittlerweile als Symptom für all das, was ich nicht fühlen wollte.

Mein Hund sitzt auf meinem Schoß und schnarcht, während ich diese Zeilen schreibe. Mein Partner steht in der Küche und kocht. Im Februar ist mein erstes Buch erschienen. Seitdem ich trocken bin, habe ich all das erreicht, von dem ich betrunken geträumt habe. Statt in den Clubs zwischen Dragqueens und DJs das nächste High zu suchen, bleibe ich heute lieber zu Hause. Ich bin mein eigenes Sicherheitsnetz geworden.

Sebastian Goddemeier ist freier Autor, von ihm ist dieses Jahr das Buch „Coming-out“ erschienen, in dem berühmte Personen wie Michael Michalsky und Kevin Kühnert von ihrem Coming-out erzählen.

Haben Sie ein Problem mit Alkohol? Berlin bietet viele Stellen an, unter anderem den Drogennotdienst (030/19237, rund um die Uhr) oder die Landesstelle für Suchtfragen (www.landesstelle-berlin.de).

