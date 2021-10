Kummerow bei Malchin - Die Kraniche sind noch da. Auf den umliegenden Feldern versammeln sie sich vor dem Abflug in den Süden. Ein Dichter aus dieser herb-schönen Gegend, die wegen ihrer sanften Hügel auch Mecklenburg-Vorpommersche Schweiz genannt wird, hat mal geschrieben: „Wo die Freundlichkeit wohnt, lässt der Kranich sich nieder.“ Hier weiden nicht nur glückliche Kühne. Hier ist auch Kranichland. Eichen, Linden, ausladende Platanen säumen die Anlage. Noch ist das sich bunt färbende Blattwerk dicht und die Oktobersonne streichelt die herbstliche Blühwiese mit den stattlichen Königskerzen zwischen Schlossterrasse und dem kristallklaren Kummerower See.

Aileen Kunert und ihr kleines Team, zu dem das von hier stammende, unverzichtbar ortskundige Organisationstalent Juliane Henke zählt, müssen sich in diesen kühlen Herbsttagen schon dicke Pullover anziehen. In dem alten Landadelspalast von 1730, einem weitläufigen Bau im französischen Barockstil, verwöhnt sie keine Fußbodenheizung. Das Herz indes erwärmt die Kunst. Es geht nämlich um eine wichtige Sammlung mit dem Best-of der Gegenwartsfotografie aus dem Osten wie dem Westen. Hier, wo ein Unkundiger es überhaupt nicht erwarten würde, ist die Kollektion eines leidenschaftlichen Sammlers aus Berlin-Köpenick ausgebreitet. Er hieß Torsten Kunert und hatte selber „den fotografischen Blick“, sah in der Kunst immer auch den Kommentar zur Zeit. Fotografie also als ein Medium, um Menschen, Dinge und sozial-politische Verhältnisse in Zusammenhängen zu zeigen.

Schloss Kummerow/ Ute Mahler/Ostkreuz Die Ostkreuz-Fotografin Ute Mahler fotografierte den ballspielenden Dorfjungen vor der Schlossfassade, wie sie bis 2011 und vor der Sanierung aussah.

Kunert hatte früh angefangen, Bilder der ostdeutschen Fotografen-Elite anzuschaffen. Von Helga Paris, Evelyn Richter, Arno Fischer, Ulrich Wüst und Christian Borchert. Und von legendären Ostkreuz-Fotografen wie Sybille Bergemann, Harald Hauswald, Ute und Werner Mahler. Kunert sammelte Fotografie von Feministinnen wie Marina Abramovic, Shirin Neshat, Fiona Banner, Candida Höfer. Und von Charismatikern wie Sebastiao Salgado, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Steve McCurry, Hiroshi Sugimoto, Andreas Mühe und Thomas Demand. Man steht im Schloss vor Michael Wesselys „Seerosen von Giverny“. Die ausladende Hommage an Monet dominiert eine ganze Saalwand, ebenso ikonische Motive wie Wolfgang Tilmans „Freischwimmer“ und nicht zuletzt Werner Mahlers DDR-Geschichte erzählende „Chronologie einer Abiturklasse“.

Ein Schloss mit gewichtiger Fotokunstsammlung

So wurde der Sammler auch zum Denkmalschützer. Torsten Kunert war als Immobilienunternehmer viel rumgekommen. 2011 entdeckte er am Kummerower See das sehr marode Schloss. Er ließ sich im Dorf aufklären, dass es sich bei dem Ort nicht um das legendäre, von Ehm Welk zum Roman gemachte Dorf der „Heiden von Kummerow“ handelt. Das gleichnamige liegt in der Uckermark. Dieses hier war das Kummerow bei Malchin. Doch auch ohne den Dorfmythos hatte er sich Hals über Kopf in die alten Mauern mit Geschichte verguckt. So erfuhr er auch diese: Einst residierte im Schloss eine Seitenlinie des in Mecklenburg und Vorpommern weitverzweigten Adelsgeschlechts derer von Maltzahn. Und der Köpenicker, mit großer Vorliebe fürs Kuriose, fand sofort den verknüpfenden Faden in einer witzigen Geschichte: Der legendäre Hauptmann von Köpenick – bekanntlich ein hochstapelnder Schuster – hatte ja behauptet, Freiherr von Maltzahn zu sein. So führte er Obrigkeit und Spießbürger an der Nase herum.

Schloss Kummerow/Alexander-Rudolph Schlossherr und Fotografie-Sammler Torsten Kunert (verstorben im Winter 2020) mit seiner Tochter Aileen Kunert im Sommer 2018. Sie erfüllt nach dem Verlust des Vaters und Museumsgründers als Leiterin des Hauses sein Vermächtnis. Die Türen belegen die „archäologische“ Sanierung.



Diese Story passte zum Humor des Hausherrn. Im Dorf, wo Bewohner die Blüten-Gobelins aus dem Schloss gerettet hatten und sie ihm umstandslos für die Ausstellung brachten, mochten sie den ideensprühenden, mitreißenden Mann aus Köpenick. Kunert wollte keine Disney-Land-Sanierung. Er setzte alte Baustoffe ein, Lehm, Kalkputz und alte Wandfarben wie Lehm- und Kaseinfarben. Im Innenraum ließ er sämtliche Hölzer ökologisch imprägnieren. Neun Jahre lang hatte er alles subtil saniert, gegen alle Widrigkeiten wie die Bürokratie oder die marode Bausubstanz. Kunert machte nach der Ersteigerung 2011 Stück für Stück, Stein für Stein, Wand für Wand, Balken für Balken, Decke für Decke und Fenster für Fenster seinen Traum wahr. Das Kulturdenkmal wurde wieder zur Landmarke – mit 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche für namhafte internationale Fotokunst. Zudem verschaffte der Museumsgründer der Region etliche feste Arbeitsplätze und den Handwerkern Aufträge.

Die kühne Idee von einem einmaligen Fotomuseum mitten in der Natur war Realität, Eröffnung 2016. Doch nur vier Jahre später, im Winter 2020, starb Torsten Kunert mit Mitte 50 binnen kurzer Zeit an Krebs. Was nun? Die Ehefrau mit den noch kleinen Kindern sowie die beiden erwachsenen Töchter hatten keine Zeit, zu überlegen. Die älteste übernahm das Immobilienunternehmen. Die jüngere, Aileen, war gerade zurück vom Studium in den USA. Dazu kamen die Pandemie und der Lockdown. Trotzdem entschied Aileen Kunert: „Keine Frage, ich zieh’ aufs Dorf, mache einfach weiter.“ Denn: „Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein“, sagt sie bei unserem Schlossrundgang. So, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt.

Schloss Kummerow/Andreas Mühe/VG Bild-Kunst, Bonn, 2021 Andreas Mühe: „Jagdhaus Honecker“, 2016, aus der Serie „Jagd“, C-Print.



Und jedes Mal, wenn die über Nacht zur Chefin des Privatmuseums gewordene junge Frau den Schlüssel zur Hauptpforte des Schlosses herumdreht, ist es, als warte drin der gute Geist des Hauses. Das Schloss und die Sammlung Kunert waren anfangs ein Geheimtipp. Das ist nun längst nicht mehr so, denn Fotojünger schätzen die Sammlung. Auch zufällige Besucher kommen wieder.

Friedlich vereint: Barock, Sozialismus und Gegenwart

Die eher pragmatische Nutzung der Gebäude zu DDR-Zeiten als Flüchtlingsheim, Kneipe, Rathaus, Schule und LPG-Gelände hat nicht nur in den ohnehin maroden Ställen, Scheunen, Wirtschaftsgebäuden derer von Maltzahn tiefe Spuren im Erbe hinterlassen. Sie reichen sogar bis in den einst prachtvollen Spiegelsaal, der wohl als Schulaula diente. Die Wände tragen aufgemalte Embleme der Thälmann-Pioniere, der FDJ und dazu markige Losungen wie „Ich bin das Schwert. Ich bin die Flamme!“ Für Aileen Kunert ist das Besondere das Verweben der Fotokunst mit der Geschichte des Schlosses und der Region. Darum wird die Sammlung nicht wie in einer Galerie an neutralen Wänden gezeigt, sondern im Dialog mit den absichtlich erhaltenen Spuren der Vergangenheit des Hauses. Ihr Vater hatte in Kooperation mit dem Denkmalschutz auf „archäologische Sanierung“ gesetzt. So ist in jedem Saal oder Raum auch Altes zu entdecken: ein freigelegtes Wandbild, eine historische Mauer oder Tapete. Sogar ein Stück Abflussrohr aus dem Badezimmer der letzten Gräfin. Und die fehlenden Fußbodenteile im Foyer hat der findige Hausherr mit gleichaltrigen Steinplatten aus Abrisshäusern der Umgebung ersetzt.

Schloss-Kummerow/Lukas-Schramm Installationsansicht: Henrike Naumann, „DDR Noir“, 2021 (Sonderschau „Trautes Heim. Allein“).

Eine Kunstsammlung muss man hüten – und zeigen. Wie schrieb doch Goethe? „Was Du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen …“ Aileen Kunert sagt es so: Nur der Besitz sei wertvoll, den man auch tatsächlich nutzt. Die Kunstwerke und das denkmalgeschützte Ausstellungshaus sollen auch anderen Leuten zugänglich sein. So wollte es der Gründer, und so halten es auch seine Erben. Die Tochter erweitert die Fotosammlung, schaffte weitere Arbeiten von Thomas Demand an. Auch Andreas Mühes jüngste Foto-Inszenierungen, die „Bioroboter“, die in ihren Glas-Sarkophagen an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erinnern, sind nun in Kummerow zu sehen. Im Obergeschoss gibt es eine so erheiternde wie beklemmende Sonderschau mit dem ironischen Titel „Trautes Heim. Allein“ über den bedenklichen Rückzug vieler ins Private und Biedermeierliche. Zur Eröffnung kamen Foto-Enthusiasten aus Hamburg, Rostock und Berlin.

DOMUSimages Schloss Kummerow, Frontansicht mit alten Eichen

Und noch eine Besonderheit auf Schloss Kummerow: Da kann geheiratet werden. Das Standesamt zwischen den Bildern wird oft genutzt und zu diesen Anlässen der schwarze Konzertflügel im Gartensaal von Pianisten bespielt. An der Wand darüber sieht man ein Video-Still der Berlinerin Mariana Vassileva: Zum Sound von Alva Noto (Carsten Nicolai) gießt Vermeers „Milchmädchen“ aus seiner Kanne sanft, aber unablässig Milch über die Wand. So schließt sich der Kreis von der Kunst zum Dorf, zu den Kuhweiden. Zur Freundlichkeit, die auch die Kraniche im Frühling wiederkommen lässt.

Schloss Kummerow, 17139 Kummerow bei Malchin, bis 31. Oktober, Mi–So 11–17 Uhr, Winterpause bis 30. April, Tel.: 39952 235180, Anmeldungen auch über post@schloss-kummerow.de möglich