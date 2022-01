Berlin - Im Prenzlauer Berg Essen zu gehen ist nicht immer ganz einfach. Manchmal scheint es so, als würden sich die Bewohner dieses Bezirks ausschließlich von exotischen Früchten und Pflanzen aus dem südamerikanischen Gebirge ernähren. Da eine einseitige Ernährung aus Quinoa, gelber Beete und Goji-Beeren erwiesenermaßen unglücklich macht, ist es gut, wenn es ein paar Oasen kontinentaler Küche gelingt sich dem Wildwuchs der allgegenwärtigen Moderestaurants zu entziehen.

Das Alt Wien sieht nicht nur aus wie ein ordentliches Wirtshaus, es ist es auch. Das Ambiente ist rustikal und nicht nur das scheint den Gästen zu gefallen. Wir testen das Alt Wien an einem Wochentag und schnell wird es proppenvoll. Unkomplizierte Restaurants sind in diesem Teil des Prenzlauer Bergs tatsächlich Mangelware. Die Weinauswahl ist überschaubar, so entscheiden wir uns für ein frischgezapftes Bier Pilsener Brauart aus Österreich. Zur Vorspeise bestellen wir die Rindssuppe vom Tafelspitz und dazu Frittaten (die österreichischen Flädle).

Saftgulasch ist auch was Feines!

Die Suppe kommt in einem separaten Becher und wird frisch am Tisch aufgegossen. So behalten die Frittaten ihre Konsistenz. Die feine Suppe tut gut in der kalten Jahreszeit. Auf der Karte befinden sich viele Klassiker der K.u.K.-Küche: Saftgulasch, Zwiebelrostbraten, Tafelspitz. Besonders das Cordon bleu „Hans Moser“ tritt aufgrund des prominenten Namenspaten hervor. Hans Moser ist der österreichische Hans Albers. Die Lieder des beliebten Volksschauspielers und Sängers handeln oft vom süßen Schwermut des Kneipengängers, der als letzter Gast auf die Straße gekehrt wird – ein Gefühlszustand, mit dem sich viele Vertreter der schreibenden Zunft durchaus identifizieren können.

Trotzdem entscheiden wir uns fürs Schnitzel: Goldbraun wird es serviert. Zusammen mit dem Gurken- und Erdäpfelsalat bildet es eine mächtige Portion. Es schmeckt gut, ist aber leider ein klein wenig zu trocken geraten. Wir hätten auch gerne einen Nachtisch bestellt, aber nach zwei Stunden im Restaurant werden wir aufgefordert unseren Platz zu räumen. Andere Gäste warteten auf unseren Platz. An sich ist es kein Problem, wenn Restaurants ihre Tische für einen bestimmten Zeitraum belegen, aber es wäre schön dies vorher zu erfahren. Dem Kellner ist die Situation etwas unangenehm und so gibt es zwei Schnäpse aufs Haus. Das ist ja auch was! Trotz kleinerer Abstriche ist das Alt-Wien einen Besuch wert.

Bewertung: 3 von 5

Alt Wien, Hufelandstraße 22, 10407 Berlin, Dienstag bis Sonnabend 18 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr.

