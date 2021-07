Berlin - Manchmal reden wir von der Zeit, manchmal von den Zeiten. Und wir meinen damit das Gleiche, so unachtsam, wie wir eben sprechen. Aber Zeit und Zeiten sind verschieden.

Die Zeit ist flüchtig, hat es eilig, nie ist sie hier, schon ist sie fort, ohne je da gewesen zu sein. Immerzu vergeht sie, getrieben von sich selbst und unaufhaltsam. Sie verwandelt sich in jedem Augenblick in Zukunft, die wiederum zu Vergangenheit wird. „Genieß die Zeit“, sagen wir leichthin, aber das ist unmöglich: Ihre Anwesenheit ist eine Illusion.

Auch die Zeiten vergehen, jedoch so langsam, dass wir in ihnen leben können, bevor andere Zeiten kommen. Sie vergehen gütiger, indem sie sich nur so weit entfernen, dass wir sie noch sehen können. So spenden sie uns Trost über ihr Vergehen, einen Trost, der selbst schon traurig ist. Dann nennen wir sie Erinnerungen.

Mein Vater blickt den alten Zeiten nach

Mein Vater ist 84 Jahre alt. Seine Zeit vergeht nicht bloß, sie verrinnt und wird dabei zusehends weniger. Die Tabletten, die er nehmen muss, liegen auf dem Küchentisch, sortiert in einer Schale, deren Fächer mit „morgens, mittags, abends“ beschriftet sind. Er braucht jetzt einen Stock zum Gehen. Jeden Mittwoch studiert er die Traueranzeigen in der Zeitung und sagt: „Bald steht mein Name da.“

„Unsinn“, sage ich dann. Es ist kein Unsinn. Die Vorzeichen sind ja nicht zu übersehen: Sie mehren sich wie Schilder, wenn man sich einer Stadt nähert. Als ich ein Kind war, war er so stark, dass er mich in den Himmel werfen konnte. Jetzt braucht er mitunter Hilfe, wenn er eine Flasche Wasser aufdrehen möchte.

An Zeiten aber mangelt es ihm nicht. Er hatte schon einige Leben gelebt, bevor meines überhaupt begann. Sie mögen zwar vergangen sein, und doch wohnt er immer noch in ihnen, mehr, so scheint mir, als in der sogenannten Gegenwart. Oft sitzt er still und in sich versunken in seinem Gartenstuhl vor der Garage, wohin die Platane mittags ihren Schatten wirft, und „simmeliert“, wie er es nennt. Aus dem kleinen Transistorradio dudeln Schlager: „Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand“. Dann blickt mein Vater ihnen wohl nach, den Zeiten, die sich ganz allmählich entfernen, bis auch sie einmal verschwinden, weil niemand mehr da ist, der sie noch sieht.

Privat Gieselmann junior Mitte der 80er-Jahre

Eine Fahrt, die nicht in Kilometern, sondern in Jahren gemessen wird

Vor einigen Monaten hat er den Wunsch geäußert, eine Reise zu machen, zurück in jene Zeiten: in seine Heimatstadt Enger, ins Ravensberger Hügelland, dorthin, wo er aufgewachsen ist. Er sagte „Reise“, dabei ist es nur ein Ausflug, von Diepholz in Südniedersachsen nach Enger in Ostwestfalen. Aber ihm kommt der Weg viel länger vor, weil er das Haus nurmehr selten verlässt, weil ihn auch kurze Strecken viel Kraft kosten und vor allem weil er diese Fahrt nicht in Kilometern, sondern in Jahren misst. Er war 18, als er fortzog, zur Lehre nach Bielefeld, 1955 war das. Schon lange war er nicht mehr in Enger. Die, die er dort kannte, sind tot.

Wir hätten die Reise vielleicht schon unternommen, an Ostern, an Pfingsten, aber wir haben sie immer wieder verschoben. Mal lag es am schlechten Wetter, mal an meinen beruflichen Verpflichtungen. Vielleicht waren das nur Ausreden. Mein Vater hatte gesagt, er wolle „einmal noch“ in seine Heimat. „Einmal noch“: Die Vorstellung machte mich beklommen. Ich wollte nicht mit einem kleinen Abschied für den großen proben. Als es am Ostersonntag, an dem wir eigentlich hatten aufbrechen wollen, morgens zu schneien begann und wir beschlossen, daheim zu bleiben, war ich erleichtert wie ein Kind, das die Klassenarbeit nicht schreiben muss, weil der Lehrer krank ist. Doch wie dieses Kind wusste ich zugleich: Bald wird es dennoch so weit sein, wenn auch wenigstens nicht heute.

Privat Gieselmann senior bei einer Familienfeier in Enger Anfang der 80er-Jahre

Die Uhr zeigte jetzt beides an: Zeit und Zeiten

An einem Sonnabend Mitte Juli aber gab es keine Ausreden mehr. Die Sonne schien, sie brannte nicht, es war warm, doch nicht zu heiß, blauer Himmel, wolkenlos: Kaiserwetter. Der Tag des „einmal noch“, des kleinen Abschieds, dieses einen letzten Mals, war gekommen. Mein Vater zog sich seine besten Sachen an, setzte eine Kappe mit dem Emblem seines Lieblingsvereins auf, packte sich ein Täschchen mit Proviant und setzte sich auf die Bank vor dem Haus wie ein Junge, der auf den Bus wartet, der ihn zur Kirmes bringt, zum Badesee, zu den Großeltern aufs Land.

Als ich mich zu ihm setzte, kramte er in seiner Westentasche und holte seine alte Armbanduhr hervor. „Kannste die gebrauchen?“, fragte er. „Ja“, sagte ich. Er ist kein Mann großer Worte, aber großer Gesten. Ich stellte die Uhr und zog sie auf. Mir war, als zeigte sie jetzt beides an: Zeit und Zeiten.

Um halb eins kam mein Schwager, der Mann meiner Schwester. Wir fuhren in seinem Wagen ins Ravensberger Hügelland, so hatte mein Vater es verfügt. Zwar besitze auch ich seit 25 Jahren einen Führerschein, aber für meinen Vater bin ich immer noch ein Anfänger ohne jegliche Routine. Auf kürzeren Fahrten mit mir am Steuer krallt er sich am Haltebügel fest, als blickte er dem Tod ins Angesicht. Auch das gehört wohl zu den Zeiten, die nur langsam vergehen: dass der Sohn immer der Sohn bleibt, ein Knirps, der nicht plötzlich mit dem Auto herumfahren kann, als wäre er erwachsen. Also nahm ich, meinen Stolz geflissentlich unterdrückend, auf dem Rücksitz im Wagen meines Schwagers Platz. „Willste ’n Klümpchen?“, fragte mein Vater und reichte mir ein Bonbon. „Ja“, sagte ich.

Privat Gieselmann senior mit seinem Bruder Mitte der 40er-Jahre

Viele Wegmarken sind verschwunden

Mein Schwager, ein gebürtiger Bremer ohne emotionale Verbindung zu Ostwestfalen, mal abgesehen von einem freundlichen Interesse an den Erzählungen seines Schwiegervaters, begab sich in die Rolle des diskreten Chauffeurs. Er schaltete das Navigationssystem ab und wartete geduldig auf Richtungsangaben. Bis zur Ländergrenze kurz hinter Lemförde geht es ohnehin nur geradeaus, die B69 hinunter. Doch schon kurz dahinter, in Haldem, verfuhren wir uns, weil die Streckenführung sich irgendwann in den letzten Jahrzehnten verändert haben muss und ganz anders verläuft, als mein Vater sie einmal kannte: Eine zweispurige Trasse ist jetzt da, wo einmal eine schmale Landstraße war. Kreuzungen sind Kreiseln gewichen, Flecken, durch die man fuhr, werden umgangen.

„Himmel, Arsch und Zwirn“, fluchte mein Vater. „Hier ist ja nichts mehr, wie es war.“

Er klang geradezu wütend, als hätte jemand die Frechheit besessen, heimlich über Nacht sein Wohnzimmer umzuräumen. Mein Schwager drehte um, wortlos das Ziel anpeilend, das ja schließlich irgendwo südlich liegen musste, nicht weit entfernt. Für ihn war es nur ein Ausflug, keine Zeitreise.

Zwar gaben die bekannten Ortsnamen meinem Vater die Zuversicht zurück, dass wir auf dem richtigen Weg waren: Preußisch Oldendorf befindet sich zum Glück noch immer an derselben Stelle wie seit jeher, so auch Muckum, Heddinghausen, Bünde. Und doch sind viele Wegmarken verschwunden: Gasthäuser, Bauernhöfe, Baumgruppen. Anderes steht jetzt an ihrem Platz: Zweckbauten, Fabrikhallen, nichts.

„Fahr mal da lang“

Und so fanden wir auch Enger vor, die Heimatstadt meines Vaters: Sie hat ihm nicht den Gefallen getan, so zu bleiben, wie sie einmal war. Die Zeit mag hier langsamer vergehen als anderswo, doch wenn sehr viel davon vergeht, Jahre, Jahrzehnte, ein halbes Leben, entfaltet sie mit einem Mal eine ungeheure Wucht auf den, der den Zeiten nachhängt. Altes ist Neuem gewichen, das selbst schon wieder alt geworden ist und bald noch Neuerem wird weichen müssen.

Sein Elternhaus ist bis zur Unkenntlichkeit verklinkert. Das Anwesen seines geliebten Großvaters mit dem Gemüsegarten und dem kleinen Acker ist überbaut, die Ziegelei, in der er arbeitete, längst abgerissen. Wo einmal der Sportplatz war, Schauplatz früher Schlachten des ASV Germania, versteckt sich ein verdichtetes Wohngebiet misstrauisch hinter einer Wand aus Gabionen.

„Fahr mal da lang“, sagte mein Vater zu meinem Schwager, als wäre hinter der Biegung alles noch wie damals. Doch in dem Ladengeschäft, in dessen Schaufenster der erste Fernseher der Stadt stand, sodass mein Vater und sein Bruder vom Gehsteig aus die damals noch so seltenen und kostbaren Fußballübertragungen verfolgen konnten, ist jetzt ein Salon für Thai-Massagen untergebracht, in der ehemaligen Bäckerei residiert ein Nagelstudio. Die Zigarrenfabrik, in der meine Großmutter tätig war, ist eine Ruine.

„Meine Fresse“, sagte mein Vater. „Das ist nicht wiederzuerkennen.“ Auf dem Rücksitz überkamen mich bald Mitleid und Trauer. Wohin waren wir bloß gereist? In die verschwundene Heimat meines Vaters? In einen Ort, den es gar nicht mehr gibt? Waren die Zeiten etwa doch vergangen? Bestehen auch sie letztlich nur aus Zeit, die sich verflüchtigt?

Zwei Jungen kamen die Straße hinuntergebummelt, einer trug einen Ball unter dem Arm, wie einst mein Vater und sein Bruder. In einer Tanne gurrte eine Taube. Wenigstens dieses Geräusch, dachte ich, ist noch das gleiche. Wie alt werden eigentlich Tauben? Im Wagen selbst herrschte Stille. Aus Verlegenheit zog ich die Armbanduhr nach.

Das Wiedererwecken von Toten

Wohl auch aus Verlegenheit begann mein Schwager durch den Ort zu kurven, den er gar nicht kennt. Und als wir vor der alten Möbelfabrik hielten, die leer stehend ihrem Abriss entgegendämmert, begann mein Vater mit einem Mal zu erzählen: Hier habe sein Klassenkamerad Helmut, der Sohn des Besitzers, den Fußball durch das Fenster in die Fertigungshalle geworfen und das Spiel für beendet erklärt, wenn er auf der Verliererstraße gewesen sei. Dann lachte mein Vater, als wäre das gestern geschehen.

Und da vorn, sagte er, wo einmal die Volksschule stand, da habe er zum Erstaunen der Lehrerin Frau Butterweck, die sonst stets die Kinder aus besserem Hause bevorzugt und ihm lauter Fünfen reingewürgt habe, einmal den besten Aufsatz der ganzen Klasse geschrieben.

Und hier, im Gemeindehaus, habe er in der Aufführung vom „Tapferen Schneiderlein“ den ersten Riesen gespielt, weil er als Kind schon so groß gewesen sei. Behände lenkte mein Schwager den Wagen durch die Straßen, ich schoss Fotos aus dem Stegreif, ob die Häuser, von denen mein Vater sprach, nun noch existierten oder nicht. Und hier sei einmal der Pferdeschlachter gewesen, sagte mein Vater. Er habe jedes Mal, wenn er daran vorbeigekommen sei, mit dem Gedanken gespielt, die armen Tiere loszubinden und ihnen die Freiheit zu schenken, solches Mitleid habe er mit ihnen gehabt.

Hier habe sich dies ereignet und dort jenes. Hier habe dieser gewohnt, dort jener. Er nannte sie alle beim Spitznamen, als wären sie immer Kinder geblieben. „Vor dem leeren Baugrund / mit geschlossenen Augen warten / bis das alte Haus wieder dasteht / und offen ist“, so heißt es in Erich Frieds Gedicht „Vorübungen für ein Wunder“. Tatsächlich geschah hier im Wagen, der langsam durch Enger in Ostwestfalen fuhr, ein kleines Wunder: Mein Vater ließ die Stätten seiner Kindheit wiederauferstehen. Die Zeiten, die schon vergangen schienen, waren mit einem Mal ganz gegenwärtig. „Das Wiedererwecken von Toten“, heißt es in Frieds Gedicht, „ist dann ganz einfach.“

„Jetzt können wir wieder nach Hause fahren“

Am Ende unserer Reise besuchten wir die Widukindkirche. Die Legende besagt, der Sachsenfürst habe einen Wettstreit ausgerufen: In der Stadt, die als erste eine Kirche errichtet, wolle er sich zu Grabe tragen lassen. Deswegen stehe der Glockenturm von Enger frei, man hat ihn später erst gebaut, um Zeit zu sparen.

Ob Widukind hier tatsächlich ruht, ist unter Historikern umstritten. Aber mein Urgroßvater wurde nach seinem Tod im Jahr 1956 hier aufgebahrt, meine Großeltern getraut, mein Vater getauft und konfirmiert. Seither hat sich nichts verändert. Das muss man Kirchen zugute halten: Die Zeit ist ihnen gleichgültig.

Für eine Viertelstunde setzte mein Vater sich auf eine Bank im Mittelschiff. Er „simmelierte“, wie ich annehme. „Jetzt können wir wieder nach Hause fahren“, sagt er schließlich. „Ja“, sagte ich.

