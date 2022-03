Im ersten großen Stimmungstest seit der Bundestagswahl wählen am Sonntag die Saarländer eine neue Landesregierung. Dabei droht dem Amtsinhaber von der CDU, Tobias Hans, eine krachende Niederlage. Anke Rehlinger könnte die SPD nach 22 Jahren schwarzer Regentschaft wieder an die Macht führen. Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise kriegen die Gewinnerparteien der Bundestagswahl bei den ersten Landtagswahlen danach stets einen Dämpfer. Doch ganz unten links in Deutschland kann der Ministerpräsident damit nicht rechnen. Mit mehr als zehn Prozent liegen die Sozialdemokraten derzeit in einigen Umfragen vorn.

(Prognose: CDU 28 Prozent, SPD 41 Prozent, Linke 4 Prozent, AfD 6,5 Prozent, Grüne 5,5 Prozent, FDP 5 Prozent, Quelle: ZDF, Stand: 24. März 2022.)

Das drohende Desaarster hat mehrere Gründe: Einmal stärkt die Zerstrittenheit der anderen linken Parteien die SPD. Bei der Linken trat jüngst deren Gründervater und frühere Ministerpräsident des Saarlands (damals SPD) Oskar Lafontaine aus der Partei aus. Die Fraktion ist gespalten.

Und die Kandidaten der Grünen aus dem Saarland konnten zur Bundestagswahl nicht mit Zweitstimme gewählt werden, da die Landespartei widerrechtliche Nominierungsverfahren durchgeführt hatte. Beide krebsen an der Fünfprozenthürde entlang. Die Grünen sind derzeit, wie auch die FDP, nicht im Landtag vertreten. Außerdem ist Rehlinger keine Unbekannte, sondern wirkt seit 2014 als stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Wirtschafts- und Verkehrsministerin.

Ein Hin und Her funktioniert im Wahlkampf nicht

Doch auch Hans selbst muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Hans scheint in drei Jahren keinerlei Amtsbonus angehäuft zu haben. Das mag zwar auch damit zusammenhängen, dass er das Amt nicht bei einer Wahl gewann, sondern von Annegret Kramp-Karrenbauer erbte, als diese 2018 CDU-Generalsekretärin wurde und nach Berlin wechselte, doch konnte er in seine Rolle offenbar nicht finden.

Im direkten Vergleich mit seiner Herausforderin schreiben ihm die Saarländer sogar noch schlechtere Werte als seiner Partei zu. Ein Grund könnte das Hin und Her in der Corona-Politik sein. Erst unterstützt er die einrichtungsbezogene Impfpflicht, stellte sie Anfang Februar plötzlich in Frage, nur um sie schließlich doch einzuführen. In einem Video, das er von sich vor einer Tankstelle aufnahm, um ein Handeln der Bundesregierung bei den Spritpreisen zu fordern, sprach er davon, dass nicht nur „Geringverdiener“ betroffen seien, sondern auch „die vielen fleißigen Leute“.

Vielleicht hätte Hans auch einfach seinen eigenen Empfehlungen folgen sollen. Als sich Armin Laschets Chancen im Bundestagswahlkampf zusehends verschlechterten, ergriff Hans plötzlich Partei für Markus Söder: „Es ist völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen hat, eine zentrale Rolle spielen muss.“

