Berlin - Was bitte an diesem anmutigen Akt ist pornografisch? Wir schütteln den Kopf beim Lesen des Vorwurfs, amtlich gemacht in der Biografie des Malers Amedeo Modigliani, eines Italieners im Paris nach 1900. Um in der Wiener Albertina vor diesem beinahe gefälligen „Liegenden Akt“ von 1917 und vielen Variationen des Motivs zu stehen, zählen Kunstfreundinnen und -freunde gerade die Tage bis zur Wiedereröffnung des Museums nach dem vorweihnachtlichen Corona-Lockdown.

Es war schon bitter, dass diese einzigartige Modigliani-Schau vorerst schließen musste, weil die Pandemie wütet, wie vor über 100 Jahren schon die mysteriöse „Spanische Grippe“, der damals Egon Schiele erlag, das junge österreichische Expressionisten-Genie. Eine gewisse Mystik hat es, dass nun die Säle mit den Bildern eines ebenso jung dahingegangenen Genius der gleichen Generation zugesperrt werden mussten, der im verheerenden Pandemie-Jahr 1920 in Paris mit nur 35 Jahren an TBC starb.

Amedeo Modigliani, Bohemien und Genie, Einzelgänger und fanatisch Suchender nach dem Wesentlichen durch Reduktion der (Körper-)Form. Er hinterließ diese sinnliche Schönheit mit Maskengesicht, eine moderne Odaliske auf tiefrotem, mit floralem Muster durchwirktem Tuch, den Kopf auf weißem Kissen. Sie schläft nicht, hält die Lider auch nicht scheu gesenkt. Ihre dunklen Augen sind geöffnet und dennoch wie blind.

Die schönsten Frauen posieren im kargen und unbeheizten Atelier

26 solcher liegenden Akte malte Modigliani bis ins Jahr vor seinem frühen Tod. Etliche davon wurden von der Pariser Sitten-Polizei „wegen Obszönität“ aus Ausstellungen entfernt. In dieser Zeit saßen und lagen dem Italiener in seinem kargen und ungeheizten Atelier am Montmartre die schönsten Frauen aus Boheme-Kreisen Modell. Irgendwann sogar die Dichterin des „Silbernen russischen Zeitalters der Literatur“, Anna Achmatowa.

Sie weilte um 1910 in Paris und verbrachte viel Zeit mit dem Maler. Eine Affäre indes hatte sie mit dem Lungenkranken nicht, das war nur ein Gerücht. Sie war schließlich auf Hochzeitsreise mit ihrem ersten Mann in die Stadt der Liebe gekommen – dem Dichter Nikolai Gumiljow, den Stalin 1921 in der ersten „Säuberungs“-Welle hinrichten ließ. Für den Russen war es damals schmeichelhaft, dass seine herbschöne Gattin von Modigliani verewigt wurde.

Wikipedia Bärtig und bettelarm: Modigliani am Ende eines kurzen Lebens.

Mit ihrem schlanken Nacken, den langen Beinen, den trägen schwarzen Augen und der markanten Nase war sie nämlich die perfekte Muse für das, was der Maler suchte: den Ursprung der Kunst zu finden, das Einfache, das so schwer auszudrücken ist, das grandios „Primitive“, Reduzierte, nur Zeichenhafte der Kunst der Urvölker. „Modigliani war betört von allem Ägyptischen. Meinen Kopf skizzierte er im Stil dekorativer Motive, die ägyptische Königinnen und Tänzerinnen darstellen.“ Mit diesen Worten wird die Achmatowa im Katalog der Albertina-Schau „Revolution des Primitivismus“ zitiert.

Diese liegende Eva, wer immer auch Modigliani dafür Modell gelegen haben mag, ist sich der Blicke des Malers wie der künftigen Betrachterinnen und Betrachter bewusst. Der warme fleischfarbene Ton des nackten kurvigen Körpers wird durch den dunklen Hintergrund sowie das Rot und Weiß von Decke und Kissen geradezu plastisch hervorgehoben. Das stilisiert wiedergegebene ovale Gesicht mit kleinem Mund und mandelförmigen Augen, schwarzen Haaren und nach hinten verschränktem, aus dem Bild verschwindendem rechtem Arm kontrastiert den modellierten Körper.

Zum Farbkörper gewordenes elegisches Fleisch

Hier geht es nicht um eine die Ekstase ankündigende Verführung. Dies hier ist eher zum Farbkörper gewordenes elegisches Fleisch. Es geht nicht ums Ruchlose, Verderbte, sondern ums Wesen der Sinnlichkeit. In der Kunstgeschichte zählt der geniale Modigliani zu den tragischen Legenden. Dichtung und Wahrheit haben daran gestrickt, ihn idealisiert. In Biografien, Romanen und Filmen wurde er zum Klischee des gescheiteren Genies gemacht. Wahr ist, dass er exzessiv gesoffen hat, zu Lebzeiten nur ganz wenige Bilder verkaufte und wegen seiner abweisenden Art bloß sporadisch zu Einzelausstellungen eingeladen wurde.

Arm, aber sexy, dazu stolz bis zur Arroganz, das war sein Markenzeichen. Aufträge nahm er nicht an, betonte umso mehr seine „höhere Berufung“ zum Malen, und bei so viel Vergeistigung war alles Merkantile banal und störend. Vom Absinth und der Schwindsucht gezeichnet, gab er seine Bilder und Steinskulpturen nur fürs Überlebensnotwendigste her. Heute aber, wie paradox, zählt Modigliani zu den teuersten Künstlern der Geschichte. Sammlerinnen und Sammler zahlen auf Auktionen inzwischen dreistellige Millionenbeträge.

Der Künstler durchbrach die akademischen Regeln der Malerei

In Wien wird Modigliani erstmals zusammen mit drei führenden Künstlern der damaligen Avantgarde gezeigt. 80 seiner Bilder stehen in Beziehung zu ebenfalls von außereuropäischen Kulturen beeinflussten Arbeiten der Zeitgenossen Picasso, Derain und Brancusi. Dazu wirkmächtig einige Skulpturen aus Kambodscha und Afrika. Der französische Kurator Marc Restellini befasst sich seit 30 Jahren mit Modiglianis Werk. Und doch wollte er für Wien keine weitere Retrospektive ausrichten.

Vielmehr zeigt er vor allem die „primitivistischen“ Inspirationen. Diese Bezüglichkeiten dienen nachgerade als Schlüssel zum eigenwilligen Stil, zur Ästhetik Modiglianis. Was er so „primitivistisch“ malte, war keine „postkoloniale“ kulturelle Aneignung von Formen des angeblich Unzivilisierten. Es gab ihm vielmehr die Möglichkeit, die akademischen Regeln der realistischen Malerei – selbst deren Virtuosität – zu durchbrechen. Dafür betrieb Modigliani tagelang Studien in ethnologischen Sammlungen des Louvre und des Palais du Trocadéro.

In einer Zeit, in der andere Avantgardisten (Duchamp, Malewitsch, El Lissitzky, Popowa) schon begannen, Körper geometrisch, konstruktivistisch, suprematistisch oder futuristisch zu zerlegen und zu abstrahieren, blieb Modigliani trotz aller Stilisierung getreu bei der menschlichen Figur. Seine Innovation bestand in der Vermischung mit außereuropäischen Merkmalen: den ovalen Köpfen, den fein konturierten schmalen Nasen, den leeren Sphinx-haften Augen und den merkwürdig überlängten Körpern.

Die Stilistik des in Livorno gebürtigen Modigliani, der aus einer sephardischen jüdischen Familie stammte, in Florenz, Rom und Venedig studiert hatte, bevor er 1906 nach Paris kam, hatte ihr Ziel im einfach Schönen. In einem Brief schrieb er vom „Gleichgewicht durch entgegengesetzte Extreme“ oder von „gefühlten Proportionen und in der Gestaltung des Volumens aus der Farbe heraus“. Diese Linienbetonung verstärkt auch die Wirkung des Lichts.

Man könnte sagen, der Maler strebte auf der zweidimensionalen Leinwand und mit seinen horizontal hingesteckten Akten gleichsam ein „Idealvolumen“ an. Damit eine Stilisierung, in der sich Archaisches und Manieristisches trafen.

Modigliani. Revolution des Primitivismus, bis 9. Januar 2022, Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien

