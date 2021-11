Berlin - Am vergangenen Mittwoch legten die rund 300 Ampel-Unterhändler aus 22 Arbeitsgruppen plangemäß die Ergebnisse ihrer Verhandlungen vor. Doch das taten sie nur intern, nach außen drängen die Ergebnisse nicht. Nur so viel wurde offiziell klar: Strittige Punkte bleiben bestehen. Dabei soll es um so viele Themen wie Klimaschutz, Finanzen, Verkehr sowie Außen- und Verteidigungspolitik gehen. Dass die Arbeitsgruppen keine Arbeit für Generalsekretäre und Parteichefs übrig lassen würden, hatte jedoch kaum jemand erwartet. Doch neben der gewissen Unklarheit in den Sachfragen schien sich bei den Ministerien doch etwas zu tun.

Die F.A.Z. meldete wenige Stunden nach dem Ende der Abgabefrist der Verhandlungsergebnisse, die Grünen hätten ihren Anspruch auf das Finanzministerium aufgegeben. Stattdessen wollten sie sich nun auf die Ressorts Außen, Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt, Familie und Transformation konzentrieren. Damit wäre einer der angeblich entschiedensten Streitpunkte der bisherigen Verhandlungen wohl geklärt. „Am Finanzministerium werde man die Bildung der Ampel nicht scheitern lassen.“

Offene Fragen sollen geklärt werden

Damit hätten die Grünen ihren Anspruch vom Beginn des Wahlkampfs, über die eigene Klientel hinaus die Politik des Landes zu bestimmen, wohl endgültig aufgegeben. Keines der sogenannten Verfassungsressorts, wie Inneres oder Justiz, würde von ihnen geleitet. Insider hatten den grünen Anspruch auf Finanz- und ein substanziell vergrößertes Klimaministerium mit Vetorecht, wie der Finanzminister es besitzt, für unrealistisch gehalten. Nach deren Meinung würde es in der ersten Runde der Ressortverteilung reihum gehen: Da die SPD als größte Partei das Kanzleramt beanspruche, wären die Grünen als Zweite dran. Würden Sie dann nicht nach dem Klima-, sondern dem Finanzministerium greifen, könnte Letzteres der FDP zufallen. Das wäre Grünen-Wählern schwer zu erklären.

Die offenen Fragen sollen nun unter Führung der Parteivorsitzenden geklärt werden. Bis Ende November wollen die Ampel-Parteien die Verhandlungen abschließen. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll dann der bisherige Finanzminister Olaf Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.

Unzufriedenheit bei den Grünen

Die Grünen hatten zuletzt Zweifel am Zeitplan geäußert. Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann warnte sogar schon vor Neuwahlen. Anders bei der SPD. Noch-Generalsekretär Lars Klingbeil, der als aussichtsreicher Kandidat für den Partei-Co-Vorsitz mit Saskia Esken gilt, zeigte sich zufrieden und auch, was den Zeitplan angeht, zuversichtlich: „Olaf Scholz soll in der Woche nach Nikolaus zum nächsten Kanzler gewählt werden“, sagte er der Rheinischen Post. „Ob das dann am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag passiert, das werden wir noch besprechen.“

Zur Unzufriedenheit bei den Grünen erklärte Klingbeil, man sei in den entscheidenden Tagen. „Da sitzen 300 Fachpolitiker aus drei Parteien zusammen, die ihre Themenschwerpunkte durchboxen wollen. Es ist doch total normal, dass sich da auch mal etwas verhakt – und trotzdem: Es wird am Ende klappen.“

Das sieht die Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur anders: 50 Prozent gehen von einer Verlängerung aus. Weitere 10 Prozent meinen sogar, dass die Gespräche scheitern werden. Nur 23 Prozent erwarten, dass die Regierung wie geplant bis zum 10. Dezember im Bundestag vereidigt wird.

