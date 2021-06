Kiel - Waltraud wartet auf ihren Mann. Wie ein Fels in der Brandung sitzt sie im gelben Sommer-Dress auf einer Bank. Die Unruhe und Aufregung der Menschen um sie herum stört sie nicht. Waltraud hat ganz ausgezeichnete Laune, denn in wenigen Stunden sticht sie mit dem Koloss in See, der im Moment noch hinter ihr in der Kieler Förde sicher vertäut ist. Bei dem Koloss handelt es sich um die Mein Schiff 6, ein Kreuzfahrtschiff der Hamburger Reederei Tui Cruises. Waltraud ist Kreuzfahrt-Veteranin, seit über 30 Jahren macht sie Urlaub auf den Weltmeeren. Zunächst auf amerikanischen und in den letzten Jahren immer öfter auf europäischen Schiffen.

Charlotte Spiegelfeld Waltraut die Kreuzfahrt-Veteranin