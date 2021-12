Es beginnt, wie es beginnen muss, mit drei Frauen an einem Tisch in einem teuren Restaurant, sie reden über gefärbte Haare („Für die Frau Mitte 50 total okay“), über die eigenen Kinder („Ich trat heute morgen in das Sperma meines Sohnes!“) und über die Ehemänner und ihre Marotten und das eitle Medienbusiness („Du hast meinen Podcast nicht gehört!“). Carrie, Miranda und Charlotte reden und reden und springen durch die Themen ihrer privilegierten Leben mit einem nonchalanten „Themenwechsel! Das Leben ist zu kurz.“

Schon in dieser ersten Szene von „And just like that“ (AJLT), dem offiziellen Nachfolger von „Sex and the City“ (SATC), wird klar, dass sich einiges ändern muss, weil die Welt um die damals vier Freundinnen sich in den vergangenen 20 Jahren so sehr geändert hat. Samantha ist nach London gezogen, Printmedien haben an Bedeutung verloren, eine Pandemie hat selbst die Art der Begrüßung verändert, die Männer sind älter geworden und vor allem: Das Reden über Sex hat sich – letztlich durch Serien wie SATC – weiterentwickelt, es ist inzwischen sehr viel inklusiver aber auch zu einem Minenfeld geworden. Wer nicht aufpasst, schließt aus Versehen Menschen aus: Schwarze, Schwule, Non-Binäre.

Doch das Erfreuliche an AJLT: Die Serie versucht trotz dieser Entwicklungen, die vieles so einschränken, vor allem leichtfüßig zu bleiben, wie man sie aus den 90er-Jahren kannte. Carrie, die Journalistin, kann noch immer allein mit ihrem Schreiben Penthouses und Designerkleider bezahlen. Miranda bringt sich noch immer in peinliche Situationen und will trotz ihrer privilegierten Position alles richtig machen. Charlottes Figur war schon immer etwas einfältig gezeichnet, aber selbst sie ist wie ihre Freundinnen auf eine schnippische Art erwachsen geworden, fast: woke.

Wer sich heute die alten Folgen von SATC anschaut, muss erschrecken, dass so ein Stoff wirklich einmal erfolgreich war: Superreiche weiße Frauen suchen in 25-Minuten-Folgen ihr Glück in der Liebe zu einem Mann, sorgen sich mit heiligem Ernst um ihre Outfits, weinen um gebrochene Absätze und verpasste Taxis. Dabei wird oft vergessen, dass es neben der öden Liebessuche auch immer das Porträt von einer lebenslangen Freundschaft zwischen Frauen war, die versuchen, ein unbeschwertes Körperbewusstsein aufzubauen in einer im Grunde frauenfeindlichen Welt.

Die Stärke der AJLT-Autoren ist, dass sie die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre selbstbewusst aufgreifen und sich über die damals verschämte Prüderie von Carrie Bradshaw lustig machen. „Jede Frau, die Pommes frites mag, ist auch eine Freundin von mir“, sagt sie am Anfang und das gilt schon genauso sehr als Provokation wie die geschmuggelte Flasche Rotwein in die Klavieraufführung eines der Kindes. Frauen damals wie heute befreien sich, indem sie Konventionen brechen. Die besten Freunde müssen natürlich schwul sein, sind inzwischen verheiratet und definieren sich über ihre himmelblauen Anzüge sowie die gut aussehenden Jungs, die in irgendeiner App begutachtetwerden.

Das Nichtfunktionieren von Witzen über Cis-Gender-Menschen und „schreckliche Heteros“ wird immer gleich mitgedacht und so bleiben die immer etwas überkandidelten, schlanken Frauen ohne Probleme auch unangreifbar. Das ist clever, aber auch ein bisschen langweilig. Denn im Grunde passiert den Frauen in der ersten Folge: gar nichts. Konflikte in der Freundschaft werden auf Samantha ausgelagert, die sich von London aus ohnehin nicht wehren kann. Und dann, ganz am Ende der ersten Folge, lassen die Autoren die erzählerische Bombe platzen, und wer das nicht wissen möchte, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Zunächst wird der Titel der Serie nicht übersetzt. „And just like that“, sagt auch die deutsche Synchronstimme am Ende. „Und einfach so“, ist wohl eine gute Übersetzung dieser Einleitung: „Und einfach so stirbt Mister Big.“ Er liegt in Carries Armen und die Trauer um den Mann, der sie einst betrogen hat und der doch die große Liebe war, wird sich über die gesamte erste Staffel von AJLT legen. Ob die Anal- und Masturbationswitze nach solch einer Szene noch funktionieren, bleibt abzuwarten. Aber genau wie James Bond war auch die fast perfekte Liebe mit Mister Big auserzählt. Die gute Nachricht wird bleiben: Carrie und ihre Freundschaften haben überlebt. Samantha sendet eine Trauer-Karte: „Love, Samantha“.

„And just like that“ ab heute auf Sky

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.