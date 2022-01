Berlin - Omikron wird Deutschland in wenigen Tagen und spätestens Ende des Monats fest im Griff haben und Delta als bisher dominierende Virusvariante abgelöst haben. Zu dieser Einschätzung kommt jedenfalls die Bundesregierung. Und das Bundesgesundheitsministerium geht derzeit davon aus, dass Omikron inzwischen rund 25 Prozent aller Covid-Infektionen bundesweit ausmacht, in manchen Teilen des Landes, so im Norden, sei Omikron bereits dominierend. Wie viele Omikron-Fälle es genau sind, können die Behörden derzeit also nur schätzen.

Wer als Bürger in diesen Tagen Kontakt hält mit Familie, Verwandten und Bekannten, der bekommt zumindest gefühlsmäßig ein ziemlich gutes Bild davon, wie stark sich Corona gerade in unserem Land ausbreitet. Da sind zum einen die hohen gemeldeten Neuinfektionen – am Donnerstag infizierten sich bundesweit 56.335 Menschen, am selben Tag der Vorwoche waren es noch 41.270 –, aber auch erstmals seit der Pandemie registrieren die Autoren dieses Textes, dass fast stündlich Bekannte von einer eigenen Corona-Infektion per WhatsApp oder Telefon berichten. „Alle haben jetzt Covid“, so eine der Aussagen eines infizierte Freundes.

Wie rasend schnell sich die neue Virusvariante verbreiten kann, das haben wir Mitarbeiter der Berliner Zeitung am Wochenende am eigenen Leib erfahren. Nachdem zwei Mitarbeiter Mitte Dezember von einer Reise aus England nach Berlin zurückkehrten, infizierten sich innerhalb kürzester Zeit fast ein Dutzend allesamt geimpfte Mitarbeiter mit der neuen Variante. Und bei allen Infizierten verlief die Krankheit dann auch glücklicherweise äußerst mild. Alles halb so wild also, dachten einige von uns anschließend.

Imago Virologe Christian Drosten: Lächelt er etwa?

Corona: die neue Spaltung der Gesellschaft

Doch bei allem, was man inzwischen von der extrem ansteckenden, aber oft milder verlaufenden Infektion weiß, spaltet die neue Variante derzeit die Gesellschaft auf eine ganz neue Weise. Und zwar weniger als in den Monaten zuvor und auch aktuell noch. Also in die Menschen, die sich impfen lassen und das Virus ernst nehmen, und die anderen, die die Impfung verweigern oder das Virus als harmlos einstufen. Vielmehr ist die Gesellschaft derzeit gespalten zwischen Bürgern, die große Angst vor der rasanten Verbreitung der neuen Variante haben und solchen, die das Auftauchen der neuen Mutation als eine sehr gute Nachricht einschätzen und an ihr sogar das nahende Ende der Corona-Pandemie festmachen wollen.

Wer sich in diesen Tagen in der Hauptstadt bewegt und sich dabei auf seinem Smartphone informiert, der ist mit einem diffusen Stimmungsbild unserer Gesellschaft konfrontiert. Da sind die vielen Passanten auf der Straße, die jetzt wieder vermehrt auch an der frischen Luft Maske tragen und den entgegenkommenden Menschen im Straßenverkehr ungelenk ausweichen. Da sind die Restaurantwirte, die jetzt erstmals akribisch die Impfnachweise kontrollieren. Und da sind die vielen Schlagzeilen, die nicht nur informieren, sondern zugleich Angst auslösen. „So wütetet Omikron auf der Welt“ und „Wie gefährlich sind neue Mutationen?“, titelte Bild am Donnerstag. Und: „Hamburg verschärft Coronaregeln“, schrieb der Spiegel am Mittwoch.

Kommt man ins Gespräch mit anderen, dominiert eine fast ansteckende Euphorie über das Auftreten einer vermeintlich harmloseren Virusvariante, mit der, wie es ein Kollege vergangene Woche sagte, „die Pandemie jetzt zu Ende gehen wird“. Genährt werden diese optimistischen Gedankenspiele seit Wochen von durchaus vielversprechenden Nachrichten von Medizinern aus Südafrika oder in dieser Woche etwa von der Aussage der hochrangigen dänischen Epidemiologin Tyra Grove Krause, die im Fernsehen sagte, die Pandemie werde in ihrem Land in zwei Monaten beendet sein: „Ich denke, in zwei Monaten haben wir unser normales Leben zurück.“ Und der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz warnte am Tag vor Weihnachten seine Kollegen in einem Interview gar, man dürfe die Bevölkerung „nicht in Angst und Schrecken“ versetzen.

Lockdown oder unbeschwertes Leben?

Aber was ist nun das richtige Verhalten in der derzeitigen Situation? Müssen wir uns wirklich vor der neuen Variante fürchten und jetzt noch mal drastischer unsere Kontakte reduzieren oder sogar in den Lockdown gehen, wie es viele Bürger und manche Politiker schon vor Weihnachten für geboten hielten? Oder ist die Angst gar völlig unbegründet und Omikron, trotz der Nachrichten von stornierten Flügen, Müllbergen in London, die nicht von der Müllabfuhr abgeholt werden können, eigentlich harmlos und das beste Geschenk, das wir uns als Gesellschaft für das neue Jahr wünschen können?

Wie ernst oder auch hoffnungsvoll ist die Lage? Wer das beantworten will, der kommt in Deutschland um die Einschätzungen des Virologen Christian Drosten von der Charité in Berlin nicht herum. Drosten ist seit Anfang 2020 das deutsche Gesicht der Pandemie, er war der erste Berater der Bundesregierung im Kampf gegen Corona und ist seitdem der Seismograf der Pandemie. Er ist immer auf dem neuesten Stand, äußert sich vorsichtig abwartend, streng wissenschaftlich, gilt dann wieder als Warner und lag bis jetzt mit den allermeisten seiner Einschätzungen richtig. Drosten verfolgt eine klare, ja auch rationale Agenda: Er möchte, dass sich 100 Prozent der Menschen, bei denen eine Impfung möglich ist, impfen lassen. Punkt. So will er die Pandemie in Deutschland beenden. Komplette Entwarnung wird man von ihm, wenn man das Risiko möglicher Mutationen und der immer noch grassierenden Delta-Variante, nicht bekommen.

Doch man merkt: Auch Drostens Stimmung verbessert sich. Der vorletzte NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ – inzwischen die 106. Ausgabe, ausgestrahlt vor Weihnachten – war noch von Vorsicht und Skepsis geprägt. Drosten betonte darin, wie gefährlich Omikron werden könne, und dass man doch noch fast gar nichts über die neue Virusvariante wisse. Wer allerdings seinen bisher letzten Podcast von Dienstag und ein Interview mit dem Deutschlandfunk aus dieser Woche einschaltet, der hört einem anderen, ja wesensveränderten und fast euphorischen Christian Drosten zu. Er warnt darin zwar auch noch weiter vor den vielen Unsicherheiten, aber berichtet auch von vielversprechenden Erkenntnissen, die man über die neue Virusvariante vor allem im Vergleich zu Delta gesammelt habe.

Man muss wissen: Mehrere Studien haben mittlerweile bestätigt, dass Omikron gut darin ist, Zellen im Mund-Nasen-Raum zu infizieren, aber sehr schlecht darin ist, in Lungenzellen einzudringen. Das ist eine gute Nachricht, bei aller Infektiosität. Denn immerhin handelt es sich bei Sars-CoV-2 um ein Virus, das nach einer Infektion vor allem schwere Lungenkrankheiten hervorruft und daher auch so gefährlich ist. Fehlt der Mutante jene Eigenschaft, die Lungenzellen zu gefährden, fehlt dem Virus auch das dramatische Tötungspotenzial.

Schöner Skiurlaub und ein Satz wie ein Regenbogen

Auf die Frage des Deutschlandfunk-Moderators Philipp May, ob es bald wieder so werde wie vor der Pandemie, sagt Christian Drosten einen Satz, der das Herz so hoffnungsvoll stimmt wie der Blick auf einen Regenbogen: „Ja, absolut, wir werden in einen endemischen Zustand kommen, die Frage ist nur, zu welchem Preis.“ Und sogar auch der sonst in der Pandemie als Hardliner bekannte SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach klingt in seinem jüngsten TV-Interview mit der Welt erstmals milde, ja fast schon entspannt. Mit Händen in den Hosentaschen steht er lässig vor dem Mikrofon und wünscht allen, die derzeit auf Reisen seien auch trotz der hohen Neuinfektionen „einen schönen Skiurlaub“. Dann sagt er noch: „Da muss niemand in Panik sein.“ Gerade von Lauterbach sind das bemerkenswerte Sätze.

Aber wie ist diese neue gefühlte Entspanntheit von Wissenschaft und Politik einzuschätzen angesichts der sich in den vergangenen Tagen überschlagenden Horrormeldungen aus aller Welt? In Zeiten, in denen die Medien die neue Variante nicht mehr als eine erneute „Welle“ umschreiben, sondern von einer „Wand“ von Infektionen sprechen, die etwa das Vereinigte Königreich oder die USA „überrollen“? Und es stimmt ja: Die Nachrichten, die uns aus aller Welt erreichen, klingen auf den ersten Blick apokalyptisch. Das Tempo, in dem sich Omikron verbreitet, ist rasend schnell. Das Virus verdoppelt sich in nur wenigen Tagen.

Im Vereinigten Königreich wurden zuletzt 179.731 Neuinfektionen gemeldet. Omikron macht mittlerweile dort 90 Prozent der gemeldeten Fälle aus. Und das rüttelt gewaltig an der Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens: Rund eine Million Briten befindet sich aktuell in Quarantäne, der Krankenstand von Ärzten und Pflegepersonal steigt. Durch Personalausfälle stapelt sich nicht abgeholter Müll auf den Straßen. Es fallen Zugverbindungen aus. Flüge werden storniert.

Omikron: dramatischer globaler Ausnahmezustand

In den USA liegen die Neuinfektionen seit Tagen auf einem Allzeit-Rekordniveau (727.863), die Quarantäne wurde aus Sorge vor dem Zusammenbrechen von wichtigen Services inzwischen von zehn auf fünf Tage reduziert. Auch Frankreich – 258.787 gemeldete Neuinfektionen – befindet sich im Ausnahmezustand. Angesichts des hohen Krankenstandes erklärte die Regierung, dass medizinisches Personal, Lehrer, Zugbegleiter, Polizisten und wichtige Mitarbeiter etwa in der Stromversorgung trotz einer Corona-Infektion „unter gewissen Bedingungen“ weiterarbeiten sollen. In einer emotionalen Rede sagte Präsident Emmanuel Macron: „Ich werde Impfgegner nicht ins Gefängnis stecken, ich werde sie nicht zwangsimpfen.“ Aber er werde das öffentliche Leben für Ungeimpfte noch mehr als zuvor einschränken. Er werde sie schikanieren.

Aber es gibt eben auch deutlich positive Signale. In Südafrika etwa, wo Omikron zuerst auftrat, entspannt sich die Situation zusehends, auch weil dort Hochsommer herrscht. Hier überforderte die neue Virusvariante die Kliniken weit weniger als zunächst befürchtet. Und auch im Vereinigten Königreich, das sagt auch Christian Drosten in seinem Podcast, seien die Todeszahlen auch während der Omikron-Welle, bei der die neue Variante auch bei mehrfach Geimpften flächendeckend Impfdurchbrüche verursacht, teilweise rückläufig oder auf einem stabilen Niveau. Das Vereinigte Königreich habe schließlich den (teils mit hohen Todeszahlen erkauften) Vorteil, dass dort viele Menschen bereits infiziert waren, beziehungsweise die Booster-Kampagne bei über 60-Jährigen erfolgreicher war. Auch für Deutschland kommt der Virologe Drosten zu einer positiven Einschätzung, trotz der hier herrschenden Impflücke. „Ich glaube nicht, dass wir davon (von Omikron, Anm. d. Red.) so überwältigt werden, wie das in einigen Ländern schon passiert ist.“ Er bezieht sich damit auf die herrschenden Kontaktbeschränkungen, die die Situation in Deutschland etwas entspannen. Ihn sorgen nicht die Vielzahl der Geimpften, sondern vor allem die Ungeimpften.

Ebenfalls Hoffnung macht Wissenschaftlern wie Drosten die erste große Studie zu Omikron aus dem Vereinigten Königreich, der Report Nr. 50 der Londoner Universität Imperial College London. Die Wissenschaftler untersuchten bis kurz vor Weihnachten die Krankheitsverläufe von Tausenden mit Omikron infizierten Bürgern. Die gute Nachricht aus der Studie: Mit Omikron infizierte Menschen müssen deutlich seltener ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei allen untersuchten Omikron-Infizierten sei das Risiko um bis zu 63 Prozent reduziert. Auch Drosten bezieht sich bei seiner Einschätzung auf diese Studie: So sei das Risiko, davon zeugten die Daten der Studie, bei Ungeimpften um 24 Prozent, bei zweifach Geimpften um 34 Prozent und bei Geboosterten um 63 Prozent gegenüber Delta reduziert. Das sei ein „Gewinn“, so der Wissenschaftler.

Weniger Patienten auf den Intensivstationen

Und auch eine andere Erkenntnis der Studie des Imperial College macht Hoffnung. Die ins Krankenhaus eingelieferten Patienten werden mit Omikron im Vereinigten Königreich viel weniger von der Notaufnahme auf die personalintensiven Intensivstationen verlegt. Habe man schon eine frühere Corona-Infektion hinter sich, sei das Risiko, überhaupt ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um 50 Prozent reduziert. Das Risiko, über Nacht oder länger stationär behandelt zu werden, sei sogar um 61 Prozent reduziert.

Insgesamt, da ist sich die Wissenschaft bisher einig, habe Omikron überwiegend einen milderen bis moderaten Verlauf, da die Krankheit sich mehr in den oberen Atemwegen festsetzt als in der Lunge. Das führe dazu, das sagt auch Christian Drosten, dass jetzt wohl weniger Patienten mit Sauerstoff und eher vermehrt auf den Normal- als auf den Intensivstationen behandelt werden müssten. Inzwischen beobachte man zum Beispiel in London, dass die Hälfte der ins Krankenhaus eingelieferten und mit Corona infizierten Patienten inzwischen nicht wegen einer Covid-Erkrankung, sondern aus einem anderen Grund ins Krankenhaus müssten.

Der Blick in die USA ist für die Deutschen besonders entscheidend. Dort breitet sich das Omikron-Virus besonders stark aus. Aktuell werden 727.863 Infektionen täglich verzeichnet, das ist ein Zuwachs von 286 Prozent im Vergleich zu vor zwei Wochen. Der Zuwachs von Hospitalisierungen habe sich um 60 Prozent im gleichen Vergleichszeitraum erhöht. Der Zuwachs der Todesrate sei aber nur um etwa zwei Prozent gestiegen. Die New York Times schreibt dazu: „Der Trend deutet darauf hin, dass sich die düstere Ära der letzten zwei Jahre – eine Infektionswelle, gefolgt von einer entsprechenden Welle von Krankenhauseinweisungen und dann Todesfällen – geändert hat, hauptsächlich aufgrund des Schutzes, den die Impfstoffe bieten.“

Der US-Virologe Anthony S. Fauci plädiert dafür, sich nicht mehr auf die Infektionszahlen, sondern auf die Hospitalisierungszahlen zu konzentrieren. Auch er weiß, dass es in den nächsten Monaten darum gehen werde, mit dem Virus zu leben. Falls es den USA in den kommenden Tagen gelingen wird, trotz Omikron die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, wird das für Deutschland die positive Prognose erhärten. Dann könnte es sein, dass die deutsche Politik die Pandemie in den nächsten Monaten gut in den Griff bekommt. Drosten nennt es „moderieren“.

Denn er weiß: Wenn sich Omikron durchsetzt, Delta verdrängt, die Menschen etwas vorsichtig bleiben und sich viele Menschen zusätzlich boostern, werden die Bedingungen für einen stabilen Winter gut sein. Und dann kommt der Frühling, später der Sommer – ein Zeitgewinn für Deutschland und eine realistische Möglichkeit, schon im nächsten Winter in die endemische Phase zu kommen. Die Zeichen stehen sehr gut, die Mehrheit der Virologen ist optimistisch. Mögen sich alle Prognosen bewahrheiten und keine neue, gefährlichere Variante um die Ecke schießen – dann ist der Winter gerettet. Und die Pandemie vielleicht Geschichte und Covid-19 dann nur noch so schlimm wie eine normale Grippe.

