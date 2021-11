Der Mann auf der Anklagebank echauffiert sich. Die Vorwürfe, die der Staatsanwalt gerade mit der Anklage verlesen hat, seien „eine ungeheuerliche Beschuldigung“. „Dass ich keinen Orden bekomme, verstehe ich. Aber dass ich noch als Mörder hingestellt werde“, sagt der 50-Jährige mit tränenerstickter Stimme. Auf die Frage des Staatsanwalts, warum er seinen Kindern nicht geholfen habe, rastet Albrecht T.* aus. „Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Arsch auch mal so brennt.“ Vor ihm auf dem Tisch liegt seine schwarze Baseballmütze, die den Schriftzug „Jurassic Park“ trägt und die er tief ins Gesicht gezogen hatte, als er den Gerichtssaal in Handschellen betrat.

Es ist der 23. Februar 1994, im Saal ist jeder Platz besetzt. Selten zuvor hat das Landgericht im brandenburgischen Cottbus ein solch riesiges Interesse an einem Mordprozess erlebt. Schon allein wegen des Vorwurfs, den der Staatsanwalt dem erregten Angeklagten Albrecht T. zu Beginn gemacht hat: Der gelernte Fliesenleger soll seine Familie auf eine grausame und äußerst perfide Art ausgelöscht, seine beiden Kinder und die Ehefrau angezündet haben. Sie starben den Feuertod.

Hinzu kommt, dass einer der drei Anwälte von Albrecht T. ein sehr bekannter Verteidiger ist. Es ist der Münchener Staranwalt Rolf Bossi. Der 70-Jährige gilt als „Anwalt der Schickeria“ und Experte für aussichtslose und aufsehenerregende Fälle. Der im südöstlichen Zipfel Brandenburgs angesetzte Mordprozess gegen Albrecht T. passt gut in das Repertoire seiner spektakulären Auftritte in der Öffentlichkeit. Denn seinem Mandanten ist fast das perfekte Verbrechen gelungen, eine Tat, die beinahe als tragischer Unfall zu den Akten gelegt worden wäre und den Mann zu einem bedauernswerten Witwer gemacht hätte.

Die Kinder sitzen im Fond des Wagens

Der 22. September 1990 ist ein Sonnabend. Es ist einer der letzten Tage der DDR. An diesem Tag macht Albrecht T. mit seiner Frau Heike* und den beiden elf und 15 Jahre alten Stieftöchtern einen Ausflug nach Polen. Die Familie hat sich vor kurzem erst einen BMW gekauft. Doch an diesem Tag besteht Albrecht T. darauf, mit dem Trabant 601 zu fahren. Von Cottbus geht es nach Bad Muskau. Dort, so sagt es Albrecht T. später, lässt die Familie das Auto stehen, geht zu Fuß über die Grenze ins Nachbarland – zum Einkaufen. Auf dem Rückweg fahren das Ehepaar und die beiden Kinder bei der Mutter von Albrecht T. vorbei, die in einem kleinen Dorf bei Cottbus wohnt.

Sie bleiben zum Kaffeetrinken, essen Abendbrot. Albrecht T. holt den Anhänger, den er an den Trabant hängt, er stellt einen 20-Liter-Kanister mit Benzin in den Kofferraum, den er festbindet und so gegen das Umkippen sichert. Einen Eimer mit Pinsel und Verdünnung platziert er vor der Rückbank. Bevor es dunkel wird, tritt die Familie die Heimreise nach Cottbus an. Die Kinder sitzen im Fond des Wagens. Heike T. sitzt neben ihrem Mann, der den Trabi fährt.

Kurz hinter Sellesen kommt der Wagen von der Fahrbahn ab, er rollt in den Straßengraben, fährt gegen einen Baum. Binnen kürzester Zeit steht der Trabant in Flammen. Albrecht T. gelingt es, aus dem brennenden Auto herauszukommen. Er wird später sagen, dass die Fahrertür blockiert gewesen sei und er sich durch das Fenster habe in Sicherheit bringen müssen. Er trägt nur leichte Brandverletzungen davon. Es dauert nicht lange, da eilen die ersten Helfer herbei, aufmerksam geworden durch den hellen Schein des Feuers. Für die Stieftöchter von Albrecht T., die auf der Rückbank des Trabis sitzen, kommt jede Hilfe zu spät. Sie verbrennen bei lebendigem Leibe. Heike T., die Mutter der beiden Mädchen und Ehefrau von Albrecht T., brennt wie eine Fackel, als sie aus dem Auto entkommt, berichten Zeugen später.

Zeitung berichtet über einen „sehr tragischen Verkehrsunfall“

Ein herbeieilender Mann erstickt die in Flammen stehende Kleidung von Heike T. mit einer Decke. Er wundert sich darüber, dass der fast unverletzte Albrecht T. unbeteiligt dabeisteht. Später wird der Helfer den Ermittlern sagen, dass der Trabant mit Hänger wie eingeparkt im Straßengraben gestanden habe. Und noch etwas ungeheuerlich Klingendes gibt der Mann zu Protokoll: Heike T. habe ihn – dem Tode schon näher als dem Leben – mehrfach angefleht: „Lassen Sie mich nicht allein, er wollte mich und meine Kinder umbringen.“

Heike T. wird mit dem Rettungswagen auf eigenen Wunsch ins Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum gebracht – sie arbeitet zu dem Zeitpunkt dort in der Rettungsstelle als Krankenschwester, hat Vertrauen zu den Ärzten und dem Pflegepersonal. Die 38-Jährige, deren Haut zu 70 Prozent verbrannt ist, ist zunächst noch bei Bewusstsein. Sie bezichtigt auch im Krankenhaus ihren Mann des Mordes. Zwei Tage später stirbt sie. Stand sie unter Schock, als sie ihren Ehemann selbst noch im Krankenhaus unter schlimmsten Schmerzen beschuldigte, sie und die Kinder dem Feuertod ausgesetzt zu haben? Doch welches Motiv sollte Albrecht T. haben?

Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus. In der Lausitzer Rundschau erscheint drei Tage nach dem verheerenden Brand des Trabis eine Meldung. Unter der Überschrift „Schwere Verkehrsunfälle“ berichtet die Zeitung unter anderem darüber, dass sich im Kreis Spremberg ein „sehr tragischer Verkehrsunfall“ ereignet habe. Aus noch nicht geklärter Ursache sei am 22. 9. gegen 19.30 Uhr ein Trabant in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten. „Zwei Kinder verbrannten im Pkw, die Ehefrau“ des Fahrers verstarb an den Verletzungen.

dpa-Zentralbild Der Angeklagte im sogenannten Trabi-Mord-Prozess mit einem seiner Verteidiger, dem Münchener Anwalt Rolf Bossi.

Experten schließen technische Zündquelle als Brandursache aus

Bei ihren Ermittlungen stutzt die Cottbuser Staatsanwaltschaft nicht nur wegen der Aussagen von Heike T., die sie am Unglücksort und noch im Sterbebett gemacht hat. Für Misstrauen sorgt auch, dass der Trabant so schnell in Flammen aufgehen und ausbrennen konnte und die Kinder so keine Chance hatten, dem Feuer zu entfliehen.

Gutachter der Bergakademie Freiberg untersuchen das Autowrack. Sie kommen zu dem Schluss, dass der Wagen mit einer geringen Geschwindigkeit von 30 bis 35 Kilometer pro Stunde in den Graben gefahren sein muss. Sie stellen fest, dass der vorn am Motor liegende Tank und die Benzinleitung durch den Unfall nicht beschädigt wurden. Der Brand muss also an anderer Stelle entstanden sein. Die Experten schließen eine technische Zündquelle für das Feuer aus.

Albrecht T. wird vernommen, er sagt aus, dass er sich mit seiner Frau im Auto wegen einer Zimmerantenne gestritten habe. Dann habe Heike T. angeblich bei voller Fahrt die Tür geöffnet und verlangt, er solle anhalten. Als er weitergefahren sei, habe sie ihm auf den Kopf geschlagen und ihm wütend ins Lenkrad gegriffen. Daraufhin sei es zu dem folgenschweren Unfall gekommen.

Die Staatsanwaltschaft Cottbus lässt nicht locker

Der Fliesenleger berichtet auch, dass es unmittelbar nach dem Crash einen Blitz gegeben habe und sie im Feuer gesessen hätten. Da er die Fahrertür nicht habe öffnen können, sei er durch das Fenster entkommen und habe versucht, seine Frau aus dem brennenden Wagen zu retten. Doch die Tür sei zunächst blockiert, der Sicherheitsgurt kaum zu lösen gewesen.

Doch die Angaben des Mannes stimmen nicht mit den Ergebnissen der Untersuchung des ausgebrannten Trabis überein. Das Feuer kann nicht durch den Unfall entstanden sein. Und da sind auch noch die Aussagen, die Heike T. kurz vor ihrem Tod mehreren Zeugen gegenüber gemacht hat.

Am 10. Januar, also fast vier Monate nach dem Unglück, wird Albrecht T. verhaftet. Nur sechs Wochen später ist er wieder auf freiem Fuß und der Haftbefehl aufgehoben – weil der dringende Tatverdacht nicht ausreichend begründet ist. Die Staatsanwaltschaft Cottbus lässt jedoch nicht locker, ermittelt weiter. Nun sind auch Sachverständige aus Wuppertal und der Dekra mit den Untersuchungen zur Brandursache beauftragt. Sie kommen zu demselben Schluss wie ihre Kollegen aus dem Osten – dass das Feuer nicht durch den Unfall entstanden sein kann.

Albrecht T. manipulierte am Verschluss des Benzinkanisters

Wie ist der Brand aber dann entstanden? In den Fokus der Untersuchungen rückt nun der verrußte Benzinkanister. Da er auf einer Seite keine Anzeichen des Feuers aufweist, muss er gelegen haben. Aber konnte er einfach so auslaufen? Die Experten sind sich nach Dutzenden Tests mit Benzinkanistern sicher: Es ist unmöglich. Albrecht T. muss an dem Verschluss des 20-Liter-Kanisters manipuliert haben. Etliche Trabis brennen die Gutachter ab, um zu simulieren, wie der Brand entstanden und sich ausgebreitet haben könnte.

Am 28. April 1993 wird Albrecht T. erneut verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Zweieinhalb Monate später erhebt die Staatsanwaltschaft Cottbus Anklage gegen den Mann. Wegen Mordes. Von einer Eliminierungstat ist die Rede. Davon, dass es Albrecht T. nicht ertrug, dass seine Frau einen anderen Mann kennengelernt und sich von ihm habe scheiden lassen wollen. Ihm drohten dadurch finanzielle Verluste – wie schon beim Ende seiner ersten Ehe. „Nie wieder Scheidung“, soll Albrecht T. Zeugen gegenüber erklärt haben.

Die Ermittlungen ergeben, dass Albrecht T. den Wagen kurz vor der Unfallstelle angehalten hatte und wegen eines angeblich defekten Blinkers ausgestiegen war. Dabei soll er den im Kofferraum stehenden Benzinkanister geöffnet und auf den Boden gelegt haben, sodass Benzin ins Innere des Wagens laufen konnte. Der Fliesenleger habe dann den Wagen bewusst in den Graben gelenkt, das Fahrzeug in Brand gesteckt und die um ihr Leben kämpfende Heike T. daran gehindert, aus dem brennenden Auto zu gelangen.

imago/teutopress Das Hotel Lausitz in Cottbus

Sterbende Frau hörte Kinder im brennenden Auto schreien

25 Verhandlungstage dauert der Indizienprozess gegen Albrecht T. 14 Sachverständige und 49 Zeugen werden gehört. Darunter auch Mediziner, die im Thiem-Klinikum um das Leben ihrer Kollegin kämpften. Der Chefarzt der Unfallchirurgie etwa. Er zitiert eindrucksvoll die schon im Sterben liegende Heike T. „Bitte helfen Sie mir, zu überleben. Das war ein bewusst herbeigeführter Unfall“, habe die Frau ihn angefleht und voller Schmerz von ihren Kindern erzählt, die schreiend im Auto verbrannt seien.

Ihr Mann, so erzählte Heike T. in ihren letzten Stunden, habe sie immer wieder in das brennende Auto zurückgestoßen. Eine Internistin, die in der Rettungsstelle Dienst hatte, gibt zu Protokoll, was Heike T. ihr erzählte: Albrecht T. habe sie und die Kinder mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die sterbende Frau habe ihr auch gesagt, sie wisse nun, warum ihr Mann den Trabant und nicht den BMW für den Ausflug gewählt habe. Ein Trabant brennt besser.

So soll Albrecht T. den teuflischen Mordplan nach der Lektüre eines Zeitschriftenartikels gefasst haben, in dem es um den Crashtest eines Trabis ging, dessen Kunststoffkarosserie gut brennen würde. Weitere grausame Details kommen im Prozess zur Sprache. So sagt der Rechtsmediziner aus, dass die Kinder in dem Feuer noch eine Zeit lang gelebt hätten. Albrecht T. hätte zumindest das hinter ihm sitzende Mädchen noch retten können. Wiederlegt wird auch die Aussage des Angeklagten, dass die Fahrertür blockiert gewesen sei. Als die ersten Helfer am Unglücksort eintrafen, stand die Tür offen.

Der verurteilte Mörder Albrecht T. hat die Tat nie gestanden

Doch kann ein Mensch so grausam sein und seine Familie auf diese Art und Weise töten? Seine drei Verteidiger halten das für unmöglich, sie fordern Freispruch für Albrecht T. Der Anwalt Rolf Bossi, damals einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, erklärt in seinem Plädoyer: „Dieser einfache Mann ist kein abgestumpfter Täter, der Menschenleben wie eine Kerze auslöscht.“

Doch die 1. Große Strafkammer des Cottbuser Landgerichts ist von der Schuld des Fliesenlegers überzeugt. Am 6. Juli 1994 wird Albrecht T. wegen Mordes an seiner Ehefrau und den beiden Stieftöchtern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Noch im Gerichtssaal kündigt Bossi an, Revision gegen den Schuldspruch einzulegen. Rund ein Jahr später weist der Bundesgerichtshof die Revision zurück, wird das Urteil rechtskräftig. Im Herbst 2007 wird Albrecht T. auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Nach fünf Jahren, in denen er sich nichts zuschulden kommen lässt, wird ihm die Reststrafe erlassen. Die Tat hat er nie gestanden.

* Name geändert.

