Saint-Rémy-de-Provence - In der Mitte eines großen Auditoriums vor rund 2000 Kunststudenten steht ein Mann und wirft mit großer Geste und ein paar wenigen Strichen in Sekundenschnelle eine seiner typischen Modezeichnungen auf ein riesiges weißes Blatt Papier. Wir schreiben das Jahr 1982. Und wir befinden uns in New York. Der Künstler heißt Antonio Lopez, einer der berühmtesten Modezeichner der 70er- und 80er-Jahre und eine Ikone, auf die ein großer Teil der Modewelt schaut.



In New York zum Star avanciert, mit Publikationen in Harper’s Bazaar oder Vanity Fair, begibt er sich mit der Warhol-Clique Anfang der Siebziger nach Paris. Dort zeichnet er die Kampagnen für Chloë und Saint Laurent – und wird einer der engsten Freunde von Karl Lagerfeld. Seine Fotos, die er mit seiner kleinen Kodak-Instamatic-Kamera machte, nehmen den Rhythmus des späteren virtuellen Instagram auf Papier vorweg. Und auch seine Models und ihr Styling, darunter Donna Jordan, setzen Trends.

Antonio Lopez wird Kult und stirbt 1987 auf dem Höhepunkt seines Ruhmes an Aids. Außer ein paar T-Shirts mit eigenem Namen darauf entwarf er nie Mode, beeinflusste diese aber durch seine Darstellungen immens. Sein Stil, obwohl extrem dem Zeitgeist seiner Wirkungszeit verhaftet, fasziniert die Designer bis heute. So zeigte Marc Jacobs 2011 in New York eine Kollektion, für die er sich vom Look der Musen Lopez’ inspirieren ließ: die Kleider, die Schuhe, das Haarstyling und Make-up. Jacobs übernahm die Looks seiner Modelle teilweise eins zu eins von alten Fotos.

Sogar die ganz Jungen schauen auf den Modezeichner

Ganz aktuell ist es Kim Jones, der gerade auf der Mailänder Fashion-Week seine komplett von Lopez-Motiven geprägte Fendi-Kollektion präsentierte. Auch er ließ sich für seine Sommerkollektion 2022 vom Look der Models alter Instamatic-Fotos von Lopez inspirieren. Auf den Kleidern und Mänteln platzierte Jones Motive des Meisters, benutzte Fragmente seiner Zeichnungen so, dass die Gesichter der gezeichneten Models zu aufregenden Mustern wurden. Lopez hätte es sicher gefallen, wie sein Erbe so gekonnt neu interpretiert wird.

Und sogar die ganz Jungen schauen auf den Modezeichner. Zum Beispiel der 1990 geborene Newcomer-Designer Alled-Martínez. Er erinnert in seiner aktuellen Männerkollektion an Antonio Lopez, indem er College-Blousons in Satin mit Highschool-Sweatshirts und knappe Shorts mit Vintage-Stücken mischt. Damit lässt er die Vibes der exzessiven New Yorker Zeit in den 80er-Jahren rund um das Studio 54 auferstehen.

Erstaunlich, wie stark diese Ära und der Stil von Antonio Lopez noch auf die Kreativen wirkt – und bei Fendi oder Alled-Martínez sogar die Trends für den nächsten Sommer beschreibt. Wer in die fantastische Welt des Antonio Lopez eintauchen will, dem sei das Buch „Visionary Writing – Drawings, Films and Photographs“ empfohlen. Auf Instagram entdeckt man ihn unter @the_antonio_archives in seiner ganzen Bandbreite.

PETER KEMPE führte ab 2000 mit seinem Partner Thomas Kuball den Hamburger Concept-Store Kuball & Kempe, der 2016 samt den Inhabern nach Südfrankreich umzog. Kempe kuratiert Ausstellungen, Publikationen und Auktionen mit Vintage-Design aus dem Luxusbereich. Modehäuser wie -museen beneiden ihn um sein Privatarchiv zu Stil, Stars und Looks der 70er- bis 90er-Jahre.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsche Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.