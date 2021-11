Berlin - Der impfskeptische Essay „Schluss mit der Impfdebatte, zurück zur Vernunft“ von Philipp von Becker, der am 13. November 2021 in der Berliner Zeitung am Wochenende veröffentlicht wurde, hat eine Kontroverse ausgelöst. Die Redaktion hat Hunderte Zuschriften erhalten. Es gab sehr viel Lob von impfskeptischen Leserinnen und Lesern, aber auch viel Kritik. Der Pflegeexperte, Autor und Pfleger Frédéric Valin hat sich bei der Redaktion gemeldet und darum gebeten, eine Antwort an Philipp von Becker zu verfassen.

Das Diktat der Rücksichtslosigkeit muss enden. Es kann nicht mehr sein, dass Pflegeheime dichtgemacht werden, dass in den Hospizen sterbende Menschen allein bleiben, dass Kinder seit zwei Jahren isoliert werden – nur weil ein Teil dieser Bevölkerung sich nicht darum schert, was mit diesen Menschen passiert. Es kann auch nicht sein, dass dieser Teil der Gesellschaft ständig auf ein politisches Versagen hinweist, wo er selbst in der Pflicht wäre. Wo er selbst helfen könnte.

Wer sagt, der Verlauf dieser Pandemie sei ein politisches Desaster, hat zum Teil recht; aber es ist nicht nur das. Ein pandemisches Geschehen ist eine gesellschaftliche Herausforderung, und es zeigt sich jetzt, dass die Gesellschaft dieser Herausforderung nicht gewachsen ist. Die entscheidende Frage lautet: Wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen – und wer nicht? Es muss auch nicht einmal klar sein, worin diese Verantwortung besteht. Es geht nur um die Bereitschaft, über sich selbst hinauszudenken.

Wenig überraschend ist, dass jene, die bisher schon privilegiert waren, nicht bereit sind, sich zurückzunehmen; stattdessen erfinden sie Fakten und reißen Details aus dem Zusammenhang, um darzulegen, dass das ganze pandemische Geschehen im Grunde eh nicht so schlimm sei oder eben benutzt werde, um eine Diktatur aufzubauen. Ihr Dienst an der Gemeinschaft liegt darin, sie vor einer ausgedachten Diktatur zu schützen; dabei sehen sie sich selbst als Widerstandskämpfer; als jene, die auf Widersprüche hinweisen, warnen, mahnen. Man erkennt sie daran, dass sie von ihrem anvisierten Publikum nichts erwarten außer Applaus.

Jede Diktatur in diesem Land war eine der Mehrheit gegen Minderheiten. Die Minderheit heutzutage aber sind nicht die Leute, die sich selbstgewählt nicht impfen lassen und alle Maßnahmen ablehnen; die Minderheit sind jene Menschen, die in Heimen leben, die arm sind, die behindert (oder, wie es jetzt heißt: vorerkrankt) sind. Jede Diktatur ist gegen jene erwirkt worden, die sich nicht dagegen wehren konnten; die keinen Jan Josef Liefers auf ihrer Seite hatten. Es ist auch ein besonderer Treppenwitz, dass ausgerechnet jener Schauspieler, der den wohl berühmtesten Pathologen des deutschen Fernsehens verkörpert, erst eine ihm eigens zugestellte Einladung auf eine Intensivstation braucht, um sich selbst ein Bild zu machen.

Es stimmt wohl: Die Impfdebatte ist verkürzt. Sie wird mit einer großen Dringlichkeit geführt, weil sich die einen dadurch einen sofortigen Ausweg aus der pandemischen Situation erhoffen; während die anderen antworten, das Virus werde ohnehin endemisch werden und entsprechend könne man es jetzt auch einfach durchlaufen lassen; ungeachtet der Tatsache, dass dadurch die Gesundheitssysteme überlastet werden, dass dadurch viele Menschen einen grauenhaften Tod sterben werden. Auch das ist ein Aspekt, der zu selten thematisiert wird: Wer je einen Menschen hat ersticken sehen, vergisst das nicht so schnell. Es ist furchtbar, niemand möchte diese Momente haben.

Die Politik kann nicht einfach verfügen, dass es mehr Pflegekräfte gibt

Aber jene, die sich nicht impfen lassen wollen, haben auch sonst nichts anzubieten. Keine Lösung, keine Ideen, nur Schlagworte. Sie wollen nicht beitragen, sondern fordern nur immer mehr für sich: noch mehr Zugeständnisse, noch mehr Rücksicht. Kürzlich stand an dieser Stelle ein Text von Philipp von Becker, der im Ernst die Politik dafür verantwortlich machte, dass es nicht genug Pflegekräfte gebe. Dazu ist zweierlei zu sagen: Ja, die Politik ist nicht unschuldig. Wer im Tarifstreik der Altenhilfe darauf gehofft hat, dass sich Jens Spahn auf die Seite der Arbeitnehmerinnen schlägt, um dort einen flächendeckenden Mindestlohn durchzusetzen, hat umsonst gehofft.

Aber zugleich gilt: Nein, die Politik kann nicht einfach verfügen, dass es mehr Pflegekräfte zu geben habe. Im Gegenteil, wer in seinen Texten konsequent ausspart, wie es den Gepflegten geht, darf sich nicht darüber wundern, wenn sich niemand findet, der oder (vor allem) die sich um sie kümmert. Von den Impfgegnern hat man nach der Blockade des Flächentarifvertrags durch die Caritas niemanden auf der Straße gesehen.

Es ist nicht so, dass die Pandemie eine funktionierende Gesellschaft in einen Abgrund gerissen hat. Die Probleme im Gesundheitswesen und der Pflege beispielsweise sind lange schon bekannt, sie haben sich unter dem jetzigen Druck nur noch weiter verstärkt. Schon vor der Pandemie wollten viele Pflegekräfte aus dem Job aussteigen, es gab Probleme, Nachwuchs zu finden; die anstrengende Schichtarbeit, die hohe psychische und physische Belastung, die mangelnde Wertschätzung durch das mittlere Management und die Unmöglichkeit, den Beruf auch so auszuüben, dass er einen Sinn hat: indem man hilft nämlich, und nicht, indem man verwaltet. All das sind – neben der schlechten Bezahlung – Gründe, die seit Jahren schon zu einem Exodus aus Pflege- und Care-Berufen geführt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist überraschend, wie wenige Menschen die Belange der Pflege und der sozialen Arbeit auch nur zur Kenntnis nehmen.

Es ist absurd, immer wieder die Unversehrtheit der Körper ins Feld zu führen

Tatsächlich hat diese Pandemie sehr viele neue Expertinnen und Experten hervorgebracht, zumeist kamen sie aus der Forschung beziehungsweise der Medizin. Wenn Menschen aus der Pflege zu Wort kamen, waren das in erster Linie Intensivpflegende wie Ricardo Lange. Schon vor der Pandemie ist es jener Zweig gewesen, der am meisten Aufmerksamkeit erlangt hat, Franziska Böhler etwa oder Alexander Jorde, beide haben auch (sehr empfehlenswerte) Bestseller zur Situation in den Krankenhäusern verfasst. So wichtig es ist, was aus der Intensivpflege zu berichten ist, es bleibt nur ein Mosaikstein; wenig hört man aus der Altenpflege, noch weniger aus psychiatrischen Angeboten, kaum mal eine Wortmeldung von den ambulanten Diensten. Noch düsterer wird es, wenn man nach Sozialarbeitenden fragt: Sie finden schlicht nicht statt.

Wer zurückwill in eine Normalität, wie sie vor Beginn der Pandemie herrschte, will auch zurück in eine Normalität, die zuverlässig die Belange von Gepflegten und Hilfebedürftigen ausgeblendet hat. Es ist absurd, immer wieder (wie auch von Becker das getan hat) die Unversehrtheit der Körper ins Feld zu führen, die durch die Impfung möglicherweise nicht mehr gewährleistet wird. Die meisten Körper in dieser Gesellschaft sind bereits versehrt, sie sind anfällig, sie sind gebrechlich und kaputtbar. Es ist die große Leerstelle in der Argumentation der Impfskeptiker, die dem Liberalismus der Eigenverantwortlichkeit anhängen: Sie können sich diese Körper nur als intakt vorstellen. Hilfebedürftigkeit ist in dieser Vorstellungswelt nichts, was zum Menschsein gehört, sondern ein Makel.

Aber natürlich ist es eben keine rein persönliche Entscheidung, sich einem höheren Infektionsrisiko auszusetzen und schwerere Krankheitsverläufe zu riskieren, wenn es dazu eine Alternative gibt. Nicht nur, weil dadurch eine Gefährdung für andere entsteht, sondern auch, weil dieser – nicht vorgezeichnete, aber wahrscheinlichere – Verlauf eben auch andere betrifft. Irgendwer wird bei einem schweren Verlauf alle Funktionen bis hin zur Atmung und zur Nahrungsaufnahme von außen übernehmen; irgendwer wird bei den Langzeitfolgen der Erkrankung die Regeneration unterstützen; irgendwer wird die Menschen mit Demenz betreuen, die wegen multisystemischer Gefäßerkrankungen, wie auch Covid eine ist, nicht mehr zurechtkommen. Für all das braucht es Zeit und auch Interesse – um Therapien zu entwickeln, Medikamente, kurzum: Strategien, um Leid zu mindern. Und auch für die Frage, wie wir zusammenleben wollen.

Wir wissen sehr wohl, dass Impfungen keine Langzeitfolgen haben

Dieses Virus hat vielen Menschen gezeigt, was sie lange verdrängt haben: dass sie verwundbar sind. Wer darüber noch nie nachgedacht hat und in der Überzeugung leben möchte, alles wäre unter Kontrolle, reagiert auf diese simple Erkenntnis mit aggressiver Abwehr. Dann wird sich in Details verloren, seitenweise wird das Grundgesetz zitiert oder auf obskure Expertinnen und Experten verwiesen. Und am Ende wird sich ein Zustand zurückgewünscht, der niemals wünschenswert gewesen ist: eine verklärte Vergangenheit, die wieder einmal eine Krise hat verstreichen lassen, ohne dass daraus etwas erlernt wurde.

Stattdessen wird immer wieder der alte Schlager gesungen: Das Virus ist vor allem gefährlich nur für ältere Menschen. Das stimmt nicht. Wir wissen wenig bis nichts über die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung. Wir wissen gleichzeitig sehr wohl, dass Impfungen keine Langzeitfolgen haben. Und wir wissen über die sozialen Folgen einer solchen künstlichen Trennung zwischen Alt und Gesund. Diese Folge – und genau das bedeutet auch das Schlagwort vom „Schutz der Risikogruppen“ – heißt Segregation.

Diese Segregation ist eine polizeiliche Maßnahme, die der Pflege – als Bonus zur aktuellen Krisensituation – noch aufgelastet wird. Die Heime waren – und sind es teilweise immer noch oder wieder – abgeschottet, die Risikogruppen sind eingesperrt. Es lohnt sich, in einem kurzen Gedankenexperiment, die liminalen Gruppen in den Blick zu nehmen. Was passiert bei einer solchen Absonderung der Risikogruppen mit den Pflegenden? Sie werden zu Schließern, erstens, und zweitens: Sollen sie sich an den Maßnahmenkatalog für jene halten, die vor sich selbst als Unverwundbare gelten? Oder an jenen, der für die vulnerablen Gruppen gilt?

Es geht um ein Recht auf Teilhabe auch für alle Menschen

Riskieren, dass wegen der eigenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben die halbe Station stirbt, oder sich weiterhin isolieren und schützen und einsam sein? „Ausbau der Krankenhauskapazitäten“ als Antwort auf die pandemische Lage (wie es von Becker zum Beispiel fordert), das sagt sich leicht, wenn man über Pflegende denkt, als wären es Bedienstete. Wer aber wird sich finden, diese Aufgabe zu übernehmen, wenn eine derartige Geringschätzung an den Tag gelegt wird?

Es gibt Dinge zu lernen: Das Diktat der Rücksichtslosigkeit muss enden. Das können konkrete Maßnahmen sein, wie die Anpassung des Paragrafen 87 Aufenthaltsgesetz, damit sich auch Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus behandeln lassen; oder die konsequente Abschaffung von Massenunterkünften, in einem grundsätzlicheren Rahmen: Es geht um ein Recht auf Teilhabe auch jener Menschen, die als krank oder anders markiert werden.

Kurzfristig geht es darum, die Lasten, den Kummer und die Zumutungen, die diese Pandemie bedeuten, möglichst solidarisch zu verteilen. Es ist für niemanden etwas Gutes an dieser Pandemie, außer für korrupte CDUler. Die Impfdebatte reicht dazu nicht aus, die Impfung allein ist nur ein Schritt unter vielen, die zu gehen sind. Das weit größere Ziel müsste sein, darüber nachzudenken, wie ein Zusammenleben möglich ist, ohne dass man einem Teil gnädigerweise den sozialen, ungnädigerweise den tatsächlichen Tod bringt.

Frédéric Valin, geboren 1982 in Wangen im Allgäu, lebt seit einigen Jahren in Berlin. Dort studierte er Deutsche Literatur und Romanistik, bevor er begann, als Pflegekraft und Autor seinen Unterhalt zu verdienen.

