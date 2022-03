Der Tag, an dem Adam Neumanns Karriere einen unerwarteten Wendepunkt erreicht, beginnt wie so viele in seinem Leben: Drei Haushälterinnen wecken ihn – die erste zieht die Vorhänge auf, die zweite bringt Wasser, die dritte reicht die Bong ans Bett. Bevor er das Haus verlässt, erinnert seine Frau ihn daran, sich etwas überzuziehen; mit Hemd, aber barfuß, geht es weiter ins Büro. Auf der Fahrt dreht sein Chauffeur Katy Perry auf: „I got the eye of the tiger, a fighter – Dancing through the fire – 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar“. Adam klatscht zum Soundtrack seines Lebens. Kurz darauf der Schock im Konferenzraum: Adam hat sich beim Tanzen durchs Feuer verbrannt, niemand will ihn mehr brüllen hören.

Die Geborgenheit des Kibbuz

Zehn Jahre lang war der reale Adam Neumann eine Lichtgestalt für hoffnungsvolle Startupper – und das nicht nur, weil er binnen weniger Jahre aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen aufbaute, sondern auch, weil er genau damit die Arbeitsweise ebendieser Jungunternehmer zu revolutionieren suchte. Mit seinem Co-Working-Imperium „WeWork“, das auch in Berlin heute an acht Standorten vertreten ist, wollte er seinen Kunden nicht nur Büros und Schreibtische vermieten, sondern einen ganzen Lifestyle. Das gleiche Gefühl von Geborgenheit, das Neumann in seiner Kindheit im Kibbuz in Israel empfand, sollte mit offener Architektur, Tischtennisplatten, Hängeschaukeln und Co. heraufbeschworen werden ­­– heute old news, 2010 heißer Scheiß, der Neumann einen Geldregen von Investoren bescherte.

2019 betrugt Neumanns Vermögen, auf dem Papier, 13 Milliarden Dollar, WeWork sollte mit einem Unternehmenswert von 47 Milliarden an die Börse gehen. Doch dazu kam es nicht. Neumann wurde aus der Firma gedrängt, Investoren mussten sie mit weiteren Milliarden vor dem totalen Crash retten.

Diese Unternehmer-Odyssee erzählen nun Drew Crevello und Lee Eisenberg in acht Folgen für die Streaming-Plattform von Apple, die sowohl in Deutschland als auch in den USA bei einem Marktanteil von 5 Prozent herumdümpelt. Durch hochkarätige Eigenproduktionen wie „WeCrashed“ soll sich das ändern, und dafür wurden in diesem Fall keine Kosten und Mühen gescheut.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

WeWork war erst der Anfang

Jared Leto und Anne Hathaway spielen Neumann und seine Frau Rebekah, beide verleihen den Figuren auf ihre Art eine Aura kindlicher Begeisterung, die auf die Zuschauer so nervtötend wie magnetisch wirkt. Wird die des einen mal erschüttert, ist der andere sogleich zur Stelle, um sie wieder zusammenzuflicken. „Du bist eine Supernova“, versichert Rebekah ihrem Ehemann, bevor er sich dem Vorstand stellt. „Du bist eine Führerin, eine Lehrerin, eine Künstlerin, ein phänomenales Talent“, urteilt Adam über die erfolglose Schauspielerin, Yogalehrerin und Cousine Gwyneth Paltrows. So hüllen sich die beiden in einer Blase der Unfehlbarkeit ein, durch deren Membran die Außenwelt wohl gehörig verzerrt erscheint.

Laut Hathaway blieb Leto während der gesamten sechs Monate Drehzeit in der Rolle des phrasendreschenden Unternehmers mit starkem israelischen Akzent ­– auch ihr Gehalt fiel hoffentlich dementsprechend aus. Das Ergebnis ist eine faszinierende und unbedingt sehenswerte Charakterstudie, die exemplarisch ist für eine neue Unternehmergeneration, die mit ihren Geschäftsideen „Gutes tun“ und gleichzeitig maximalen Profit erzielen will, auch für sich selbst (kurz vor dem geplanten Börsengang liquidierte Neumann, sehr zum Ärger von Investoren und dem Vorstand, Anteile im Wert von 700 Millionen Dollar). Stoff für kommende Geschichten liefert das Ehepaar übrigens weiterhin. Eines der neuen Projekte: WeLive, gemeinschaftliches Wohnen für die Menschen der sogenannten „We-Generation“. Der Plan, deren Kinder in der von Rebekah geführten Privatschule „WeGrow“ betreuen zu lassen, ist 2019 nach einem Jahr vorerst gescheitert.

Wertung: 4 von 5 Punkten

WeCrashed, Serie, 8 Folgen, AppleTV+, 3 Folgen ab 18.03, danach jede Woche eine neue Folge

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.