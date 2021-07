Berlin - Armin Laschet ist omniszient, er weiß einfach alles. Kürzlich erklärte er noch der Wissenschaft die Wissenschaft. Am Mittwoch, im Gespräch mit der Zeitschrift Brigitte, erklärt er Frauen obendrein Gleichstellungspolitik. Oder: Frauenpolitik, wie er es nennt. Vor über zwanzig Jahren, als frisch gewählter Kanzler, hieß das entsprechende Ministerium bei Gerhard Schröder, SPD, ja noch realsatirisch „Familie und das ganze Gedöns“. Es geht also doch voran, in der Republik!

Und ganz ehrlich, der Laschet kennt sich als ehemaliger Frauenminister eben aus mit den Damen. War auch nicht verlegen, sein Fachwissen immer wieder zu betonen. Schließlich habe er sich schon seit Beginn seiner Karriere in den 80er-Jahren stets mit dieser Frauenpolitik beschäftigt. Von Anfang an steht er also ganz in der ersten Reihe dieser Frauenbewegung, ein echter Kämpfer. Auf die Frage, welche konkreten gleichstellungspolitischen Maßnahmen er als Kanzler aber umsetzen wollen würde, sagte er: nichts. Später hieß es: „Wir haben immer noch keine richtige Gleichstellung.“

Dann gab er, der ehemalige Frauenminister, noch sein gesammeltes Expertenwissen preis– es gebe zu wenig Frauen in Spitzenpositionen, dazu unterschiedliche Gehälter –, daran wolle er in seiner Rolle als Bundeskanzler weiter arbeiten. Doch was könne Politik da schon ändern? Laschet fragt, Laschet antwortet. Die Politik soll lieber keine Weichen stellen, die Gesellschaft muss da allein durch, „ohne gesetzliche Vorgaben“. Doch, so viel Zeit muss sein, der Kanzlerkandidat der Union wünsche sich schon, dass eben diese Gesellschaft schon mehr an „diese Geschlechtergerechtigkeit denke“. Und sagt damit: Ich habe jetzt die gesellschaftlichen Realitäten schon messerscharf analysiert, jetzt seid ihr an der Reihe, mal an „diese“ Gerechtigkeit zu „denken“.

Gleichberechtigung muss endlich mit dem männlichen Blick betrachtet werden

Als Frauenminister in Nordrhein-Westfalen schaffte Armin Laschet dagegen irgendwie gar nicht so viel. Und das, obwohl er am Mittwoch zu verstehen gab, „Männer müssen das auch als wichtig betrachten“. In den fünf Jahren seiner Amtszeit kürzte er nämlich vor allem Landesmittel für Frauenhäuser und für Stellen des Projekts „Frau und Beruf“, obwohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch das gab er bei Brigitte stolz zu verstehen, ja ein wichtiges Feld dieser Frauenpolitik sei. Doch, das wäre zu viel Gemeckere, er präsentierte dann auch noch ein neues Kitagesetz für NRW. Das war 2008, gelinde gesagt, etwas umstritten und von Beginn an unterfinanziert.

Durch das Gespräch mit der Brigitte hat Armin Laschet aber gezeigt: Gleichberechtigung muss endlich mehr mit dem männlichen Blick betrachtet werden, Frauen haben mit dieser ganzen Sorgearbeit wahrscheinlich schon zu viel zu tun. In seinem Team hat er mit Friedrich Merz ja einen Mann, der sich auch auskennt mit den Damen. Sonst hätte ihn seine Frau schließlich nicht geheiratet, seine Töchter ihm schon längst „die gelbe Karte“ gezeigt, wie er Anfang des Jahres beim Bundesparteitag der CDU durchblicken ließ. Beide Power-Männer denken also an Gleichberechtigung. Wie genau, verraten sie überhaupt nicht. Vielleicht legen sie in ihren Männerrunden aber hin und wieder eine Gedenkminute ein. Mehr Ideen scheinen sie jedenfalls nicht zu haben.

