Berlin - Im zweiten Sommer der Pandemie sitze ich mit 40 jungen Menschen in einem Kreuzberger Loft und atme mich in die Schwerelosigkeit. Durch die geöffneten Fenster scheint die Sonne, der Wind bläht die cremeweißen Vorhänge auf, streift gebräunte, wohltrainierte Beine und erfrischte Gesichtszüge. 40 Brustkörbe heben und senken sich in Wellen. Wummernde Bässe geben den Rhythmus vor, darüber legt sich die mikrofonverstärkte Stimme der Atemlehrerin: „Get ready for round ten“ – bereitmachen für Runde zehn. Markig deutsch klingendes Englisch: „You might feel resistance coming up, so breathe into it and discover what lies beyond it.“ Die jungen Menschen atmen tief und frei, als hätten sie nie etwas vom Virus, von Aerosolen und Beta, Gamma, Delta gehört.

Wir befinden uns in einer „PSYCHEDELIC BREATH®“-Livesession von Eva Kaczor, erst Leichtathletin, dann Psychologie-Studentin, dann Marken-Strategin, dann Kunstmagazin-Gründerin, dann Yogalehrerin, jetzt „Purpose Coach“ und Atemlehrerin. „Breathwork erlebt gerade eine Renaissance“, sagt die 44-Jährige, als wir später einen Cappuccino mit Hafermilch trinken, „believe me!“ Die Tickets für das Live-Event im „Original Feelings“, dem neuen Yoga-Studio in der Graefestraße, waren schnell ausverkauft. Junge Frauen in Leoprint-Radlerhosen atmen hier neben schnurrbärtigen jungen Männern, die ihre Adidas-Socken fast bis in die Kniekehlen gezogen haben. Figuren, die man sonst im Berghain trifft.

In den Achtzigern wäre ich vielleicht zu Renate Ockel ins Yoga-Zentrum Akazienhof gegangen. Auf einen Yogi-Tee wären wir runter zum Sannyasin, dem Osho-Anhänger, der die Fabriketage gemietet und ihr einen Namen gegeben hat, den man heute kaum mehr ernst nehmen kann: „Zeitlos“. Wie Kazcor schlug auch Ockel nach dem Studium eine Karriere als Psychotherapeutin aus und lernte lieber vom damals bekanntesten Yogalehrer der Welt, dem strengen Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, kurz B.K.S. Iyengar. 1996, als Yoga bereits in jeder Brigitte stand, holte Ockel ihren Guru nach Berlin, wo er im Haus der Kulturen der Welt tausend Leuten eine atemberaubende Gymnastik-Show bot und mit Ockel im Motorboot über die Spree rauschte. In ihren Kursen hätte ich alle getroffen, die etwas Ernsthafteres suchten als Yoga-DVDs mit Barbara Becker oder Ursula Carven.

Warum sind Frauen wie Renate Ockel und Eva Kaczor gerade in Berlin erfolgreich? Wie kommt es, dass die Stadt zur Yoga-Hauptstadt des Landes wurde, in der gerollte Matten aus jedem dritten Rucksack lugen und man allein über die Onlineplattform Urban Sports Club an 674 Orten in Berlin Yoga und Pilates üben kann? 379 davon bieten ausschließlich Yoga an. Und wegen des umstrittenen Geschäftsmodells sind nicht einmal alle Berliner Yoga-Studios bei Urban Sports Club Mitglied.

Ein Lookalike des Autoren Jonathan Safran Foer predigt seine morning routine

Natürlich hat sich die Stadt in den vergangenen 40 Jahren mehrfach verpuppt und ist eine andere geworden. Egal ob Ost oder West oder wiedervereinigt, das Entscheidende ist gleich geblieben: „Berlin hat einen guten Nährboden für alternative Lebensentwürfe. Viele hier sind auf der Suche“, erklärt Renate Ockel. „So wie ich mit 65 Jahren auch noch immer auf der Suche bin.“ Patricia Thielemann, die Gründerin von Spirit Yoga, einem der größten Studios in Berlin, sagt indes: „Auch in anderen Städten gibt es gutes Yoga. Aber die Vielfalt ist dort lange nicht so groß wie in Berlin.“

In der Hauptstadt gibt es im Jahr 2021 von „Kundalini-Yoga für LGBTQ“ über „Tantra-Yoga für sex-positive Poly-Lovers“ bis hin zu „Cycle up / Yin down“ für die High-Performer der wachsenden Tech- und Start-up-Szene so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. „Die Menschen kommen nach Berlin, um Erfahrungen zu machen“, sagt Eva Kaczor. „Möglichst intensive, möglichst viele. Und jeder findet hier seine Crowd.“ Am Nachbartisch doziert ein vollbärtiges Lookalike des Schriftstellers Jonathan Safran Foer lautstark über David Foster Wallace und die gesunde „morning routine“, die er gerade teste: „I meditate, I journal, I do yoga, then I drink coffee and write all day.“

Kaczors Nische ist die internationale techno-Szene, die sich auf Festivals wie dem Burning Man in der Wüste Nevadas, den Wäldern Polens oder Stränden Costa Ricas trifft und in den Clubs Berlins zu Hause ist. Wie Yoga ist die Elektro-Nische heute fast schon Mainstream geworden. Und im Grunde findet in Clubs etwas Ähnliches statt, was man auch in einem guten Yoga-Studio erleben kann oder früher vielleicht in der Kirche: Menschen jeder Herkunft treten in einen geschützten Raum, streifen ihr weltliches Gewand ab, durchlaufen ein bestimmtes Ritual, das sie ihre alltäglichen Gedanken vergessen und manchmal sogar aus dem Körper heraustreten lässt, und kommen als andere heraus.

Neda Rajabi Feels like Feinripp: Werbebild des Berliner Studios Original Feelings.

In Eva Kaczors „Kirche“ läuft elektronische Musik. „Wenn wir so intensiv atmen, ist das auf eine Art wie Drogen nehmen. Wir verändern unsere Gehirnwellen, unsere Biochemie und Perspektive.“ Tatsächlich fühle ich mich nach zwei Stunden kontrolliertem Hyperventilieren klirrend high und an der Grenze zur Ohnmacht. Wohliges Nicht-mehr-aufwachen-Wollen verbinden meine Synapsen mit Weihrauch-Schwaden und 4711 Kölnisch Wasser, einem Geruch, den ich zuletzt als Jugendliche aufgesogen habe, als ich nach stundenlangem Knien vor dem Altar dem Priester vor die Füße sank.

Kein Wunder, dass ich mich im Original Feelings in der Graefestraße wie auf Wolken fühle: Die Gründerin Karlie Riedl hat die Fabriketage von einer evangelikalen Gemeinde übernommen und in jeder Ecke duftet es nach einem anderen ätherischen Öl. Ein minimalistischer Wellness-Tempel mitten im Kiez, den Riedl, die 29-jährige Unternehmer-Tochter aus Wien, auf Instagram mit zarten Detailaufnahmen von Mädchenkörpern in Feinripp-Wäsche bewirbt.

Staatshilfen gab es nach der Eröffnung kurz vor dem Lockdown im Herbst zwar keine, dafür aber reichlich Unterstützung von Eltern und Architekten-, Künstler-, und Designer-Freundinnen und -Freunden. Ihr Yoga wählen die Schülerinnen und Schüler hier nach dem Gefühlszustand, in den sie sich versetzen möchten. Sie zahlen 20 Euro pro Einzelstunde, treten in einen duftenden Raum, durchlaufen ein bestimmtes Ritual und kommen „strong“, „joyful“ oder „awake“ heraus. Oder high und jenseits von Gut und Böse, so wie ich aus Eva Kaczors Atem-Sessions, die eine internationale, Techno-affine Kundschaft in Riedls Studio spülen.

Patricia Thielemann sitzt verzweifelt vor dem Altas in ihrem Yoga-Studio

Bis vor ein paar Jahren unterrichtete Kaczor tatsächlich noch Yoga in einer Kirche. Der brutalistische Bau liegt im fast vergessenen Teil von Kreuzberg, heißt St. Agnes und der Galerist Johann König hat ihn längst zum perfekten Berliner Kunsttempel umgebaut. Während die lokale Kunstszene sich professionalisierte und Yoga jetzt auch in vielen Museen stattfindet, haben sogar die Techno-Festivals eine spirituelle Note bekommen. „Heute geht man nicht mehr einfach auf einen Rave in den Wald“, erzählt Kaczor. Heute gibt es Yoga und Tantra und Joseph Campbells Heldenreise, High Intensity Training, Astrologie, Einführung in Crypto und Human Design, eine Art kabbalistische Yoga-Astrologie. Oder eben „PSYCHEDELIC BREATH®“ mit Eva Kaczor.

Wenn sie auf der Hauptbühne eines Festivals auftrete, wie zuletzt bei Gardens of Babylon oder 2018 vor 4000 Leuten beim Burning Man, nehme Kaczor DJ-Gehälter. „Für meinen ersten Auftritt auf dem Burning Man haben sie mich sogar eingeflogen“, erzählt sie kopfschüttelnd. Auch wenn Kaczor wie viele im „tribe“ trotz Pandemie zu Festivals nach Mexiko reiste, musste sie ihr Geschäftsmodell fix auf Online umstellen. Ihre Atem-Crowd ist ihr zu Zoom gefolgt – zum Glück. Denn noch in diesem Sommer musste das Monastery Festival, das die Gardens-of-Babylon-Gründerin Shishi Meriwani schon für Juni 2020 in einem echten Kloster geplant hatte, erneut verschoben werden. „Sorry, angel, here is why …“, schreibt Meriwani auf der Website.

Am Abend ihres ersten Online-Kurses sitzt Patricia Thielemann verzweifelt vor dem Altar ihres Charlottenburger Studios. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler hatten sich per Zoom zugeschaltet. Sie sei ganz selig gewesen, denn bisher habe sie diese Technik abgelehnt, erzählt die Gründerin des Studios Spirit Yoga. „Und dann hab’ ich auf irgendeinen Knopf gedrückt und alle waren weg. Alle 100.“ Thielemann zieht die Augenbraunen hoch. „Ich hab’ sie auch nicht wieder einfangen können.“ Ihre sonst so glatte Stirn kräuselt sich. „Da dachte ich, ich schaff’ es einfach nicht. Ich hab’s nicht im Griff.“ Wenn selbst so jemand wie Thielemann zusammenbricht, die erfolgreiche Unternehmerin, die manche die „Eiskönigin der Berliner Yoga-Szene“ nennen – wie muss es erst all den anderen ergangen sein?

Albertine Van Iterson Gefühlsecht in der Graefestraße: das Kreuzberger Studio Original Feelings.

Anderthalb Jahre und drei Covid-Wellen später sitzt die 52-Jährige sehr aufrecht, sehr ausgeruht und betont zugewandt auf dem seidig-matten Kirschholz-Parkett in der Goethestraße, wo sich eines ihrer Studios befindet. Ihre Stirn ist hoch und urlaubsgebräunt, die platinblonden Haare perfekt zurückgelegt. „Corona hat uns gezeigt, wie sehr wir Yoga brauchen, um den Anforderungen dieser Zeit und dieser Stadt gerecht zu werden“, spricht Thielemann mir druckreif in den Block. Tatsächlich fingen die größten Yoga-Skeptikerinnen und -Skeptiker plötzlich an, zu Hause den Hund zu üben, weil sie nach Wochen im improvisierten Homeoffice kaum mehr vom Küchenstuhl hochkamen.

Corona habe aber auch Entwicklungen zugespitzt, die die Yoga-Welt in den letzten Jahren stark verändert hätten, ergänzt Thielemann. Die Bekehrten turnten meist zu den kostenlosen YouTube-Videos von „Yoga With Adriene“ – genau, die mit dem Hund – oder streamten die Kurse der aus dem Fernsehen und von Instagram bekannten Yoga-Stars. So kam es, dass Celebrity-Lehrerinnen und -Lehrer in London, New York und eben Berlin, die bisher von den Studios für ihre knackevollen Kurse mit Peanuts abgespeist wurden, plötzlich 80 bis 150 zahlende Yogis in ihren Livingroom-Kursen hatten. Zehn bis 15 Euro pro Kopf mit teilweise vier bis acht Stunden die Woche – „you do the math, angel.“

„Nicht so bekannte Lehrerinnen haben es jetzt noch schwerer als vorher“, stellt Thielemann fest. „Netflix-verwöhnte Online-Schüler sind erbarmungslos. Wenn in den ersten paar Sekunden Licht, Stimme und Präsenz nicht perfekt sitzen, wird weggezappt.“ Und oft gingen die Einnahmen an den Lehrerinnen und Lehrern vorbei, die weiterhin die alten Honorare bekamen, oft noch weniger, „um das Studio zu unterstützen“, das schließlich Miete zahlen müsse, wie einige Studiobesitzer argumentierten. Viele selbstständige Lehrerinnen und Lehrer mussten solo noch einmal ganz vor vorn anfangen, ohne Zugang zu den Mails ihrer ehemaligen Kursteilnehmenden allerdings, die gut gehütet in den Datenbanken der Studios schlummerten.

Ein Zwischenhafen für unangepasste Expats auf der Suche nach sich selbst

Yoga-Studios sind mitunter sogar Gewinner der Krise: Die meisten haben die Digitalisierung geschafft und Staatshilfen und die Zeit der Schließung für Renovierungen genutzt. Einige konnten dank der Pandemie ihren Kundenkreis extrem erweitern: „Bis heute schalten sich neben Berliner Stammkundinnen auch Schülerinnen aus Hamburg, München oder Zürich ein. Auch aus Kleinstädten und ländlichen Gegenden, wo es sonst kein modernes Yoga gibt“, berichtet Moritz Ulrich, der Gründer von Peace Yoga Berlin, eines der zwei Jivamukti-Yoga-Studios der Stadt. Der 34-Jährige musste nicht groß aufrüsten, um innerhalb kürzester Zeit professionelle Online-Livekurse anzubieten. Video-Ausrüstung, Know-how und familiäre Unterstützung waren da, seine schon vor Corona ausgeklügelte Online-Marketingstrategie hat er weiter ausgebaut. Als @downdogberlin hat der Arzt knapp 6000 Instagram-Follower und eine eigene Online-Community außerhalb von Facebook.

Nach einem Monat Lockdown ging ein Aufschrei durch die Berliner Yoga-Welt: Patricia Thielemann schließt Spirit Yoga – na ja, nur das eine am Hackeschen Markt, aber ausgerechnet Mitte, ausgerechnet jenes Studio, in dem vor 16 Jahren alles begann. Und damit sind wir beim Knackpunkt dieser Geschichte und dieser Stadt: der Mietenexplosion. „Beim Yoga geht es ums Atmen und um die innere Ausrichtung“, sagt Kristin Rübesamen, Autorin und Chefredakteurin des Onlineportals Yoga Easy, die selbst lange bei Spirit Yoga und der jüngeren Konkurrenz Jivamukti Yoga Berlin unterrichtet hat. „Aber heute hängt der Erfolg eines Yoga-Studios in Berlin oft von den Bodenrichtwerten ab.“

Als sie 2003 nach Berlin gekommen sei, habe es kein Yoga gegeben, wie sie es aus den hippen Studios in New York kannte. Als sie 2010 aus London mit ihrer Familie in die Wohnung zwischen August- und Linienstraße zog, boomte in der damals noch etwas außerhalb der Coolness-, aber innerhalb der Erschwinglichkeits-Grenze liegenden Brunnenstraße ein Ableger des von zwei New Yorker Künstlern gegründeten Studios Jivamukti Yoga. Junge, unangepasste Expats fanden hier einen Zwischenhafen auf der Suche nach sich selbst und ihrem „tribe“. Es war auch die Zeit, als Angelika Taschen Berlin-Style-Bücher herausbrachte, in denen sie in Yoga-Hosen unterm Trench über die Torstraße lief und die Politologin Ulrike Guérot öffentlich von Lagerfeuer-Romantik beim Mantra-Singen schwärmte. Spirit Yoga wurde das Studio für Frauen mit schönen Fingernägeln, die sich die Endentspannung sparten, um fix zurück in die Agentur zu huschen.

Imago Yoga-Star mit Attitude: 1996 sauste Guru Iyengar mit dem Motorboot über die Spree.

„Nach ein paar Wochen Lockdown, als noch keine Corona-Rettungshilfe in Aussicht war, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Vermieter in Zehlendorf, Charlottenburg und Mitte um Unterstützung zu bitten“, berichtet Thielemann. „Nur der Eigentümer in den Rosenhöfen kam mir nicht entgegen. Klar, er wusste, dass er den Raum sofort für das Dreifache weitervermieten kann.“ Da habe sie sich vom kranken Entlein trennen müssen, damit die restliche Brut überlebt. Thielemann sagt, sie habe sich bemüht, die meisten ihrer 100 freien Lehrerinnen und Lehrer weiterzubeschäftigen, habe aber nur die Hälfte halten können. 20 Festangestellte seien bis jetzt in Kurzarbeit, fünf habe sie entlassen.

Die absurd teure Miete sei das eine, aber hinter der Entscheidung, ihr Studio in Mitte zu schließen, liege noch etwas anderes, gesteht Thielemann. „Als ich 2003 nach Berlin kam, war Mitte genau der richtige Ort. In den Rosenhöfen fühlte ich mich als aus den USA zurückkehrende Deutsche mit jüdischen Wurzeln wohl umhüllt vom Geist meiner Vorfahren.“ Der „wind of change“ war auf Thielemanns Seite. „Heute ist die Gegend um den Hackeschen Markt eine reine Touristen-Rennmeile mit einer Kette neben der anderen“, findet Thielemann. „Das entspricht nicht der Qualität und dem Umfeld, das ich mir für mein Studio und meine Gäste wünsche.“ Im Hof in der Goethestraße steht ein schwarzer SUV, am Savignyplatz trinken junge Frauen in leichten Kaschmirmänteln Iced Matcha Latte für 4,90 Euro und oben auf dem S-Bahn-Steig leuchtet eine alte Frau in den Mülleimer, auf der Suche nach Pfandflaschen.

Die Welt muss eine andere gewesen sein, im Schöneberg der Siebziger und Achtziger. Leichter irgendwie, mit Lammfell und Subventionen ausgepolstert, stelle ich sie mir vor. Für die große Wohnung in der Ansbacher Straße, in der sie bis heute wohnt, zahlte Renate Ockel nur 280 Mark im Monat, als sie 1982 nach dem Studium einzog. An Geldverdienen und Rente haben junge Berliner damals sicher nicht gedacht. „Ganz so rosig sah es auch damals nicht aus“, korrigiert mich Ockel. Die Wohnung sei unrenoviert gewesen, mit Ofenheizung. Sie habe Glück gehabt, bestätigen mir Berlinerinnen und Berliner, die zur gleichen Zeit händeringend nach einer Bleibe suchten. „Als Selbstständige musste ich auch damals von Anfang an privat vorsorgen“, sagt die heute 65-Jährige. Aber zum Glück habe sie vor zehn Jahren auch mit der finanziellen Hilfe von Mutter und Tante die 80 Quadratmeter gekauft. In der schnittgleichen Wohnung gegenüber zahlen die Nachbarn mittlerweile 1500 Euro warm. Rosige Zeiten hin oder her – bis heute hat Ockel etwas, was alle Menschen, die ich während dieser Recherche treffe, nicht zu haben scheinen: Zeit.

In den Iyengar-Studios hängen Seile wie Folterinstrumente von den Wänden

1988, als Renate Ockel im Zeitlos im Akazienhof ihren ersten Yoga-Raum aufmachte, führte Anna Trökes, Deutschlands vielleicht bekannteste Yoga-Pionierin, bereits seit vier Jahren ein Hatha-Yoga-Studio in Charlottenburg. „Eine Yogalehrerin muss die Fähigkeit haben, ihre Persönlichkeit zu zeigen und auch ihre inneren Werte und Themen vermitteln können“, sagt Ockel. „Dann kommen auch die Schüler.“ Zehn Mark pro Stunde und Kopf und die Monatsmiete von 200 Mark für die 85 Quadratmeter kamen fix zusammen. „Da hab’ ich gemerkt: Ach, davon kann ich ja sogar leben.“

Aber wer macht heute noch Iyengar-Yoga, diese sehr präzise Yoga-Art mit all den Hilfsmitteln, deren Abläufe vielen heute statisch vorkommen, die dazugehörigen Studios mit all den Seilen an der Wand wie Folterkammern? „Meine Schüler sind mit mir älter geworden. Jede Yoga-Art hat eben ihre Zeit“, sagt Ockel.

Heute ist das Zeitlos längst passé. Auch das Yogazentrum Akazienhof von Renate Ockel, das sie 18 Jahre lang in der vom Sannyasin übernommenen Etage führte, hat im Februar geschlossen. Der Mietvertrag, der ihr trotz der vielen Eigentümerwechsel den Rausschmiss ersparte und bis zuletzt eine Miete von erst vier, dann acht Euro pro Quadratmeter garantierte, war an sein Zeitlimit gekommen. Der neue Besitzer verlange 18 bis 20 Euro kalt, sagt Ockel. Das sei mit Yoga nicht zu machen.

Imago Wenn alle einen auf Cobra machen: In Berlin ist Yoga größer geworden, internationaler und auch schneller.

Die jüngere Generation versucht es trotzdem. 2019 eröffnete Victor Thiele im obersten Stock des Akazienhofs sein drittes Yogafürdich-Studio. Trotz weit über 5000 Euro Miete. Direkt darunter baut gerade ein Kollektiv junger Frauen Yoga on the move auf. Die Gründerinnen entsprechen ziemlich genau dem Bild, das auf Instagram aufploppt, wenn man nach Yoga sucht: blonde, schlanke, hypergelenkige Mädchen in hautengen Outfits. Okay, es gibt auch Brünette, einen Mann und eine Schwarze Lehrerin, aber auch im Yoga sind Minderheiten unterprivilegiert und die dominierende Mehrheit ist im deutschen Yoga weiblich, weiß und stammt aus der Mittelschicht. „Die sind ganz euphorisch“, sagt Ockel. Dass eine Plattform wie Urban Sports Club den Markt umgräbt, indem sie Fitness-Flatrates ab 60 Euro im Monat anbietet und nur sieben Euro pro Schülerin oder Schüler an die Studios abgebe, scheine sie nicht zu beunruhigen, so Ockel. „Ich wünsche ihnen Glück.“ Überzeugt klingt das nicht.

„Wer die Möglichkeit hat, reich zu werden, hat auch die Verpflichtung, es zu sein“, sagt Victor Thiele, als wir im Schneidersitz in seinem großen, sehr farbenfrohen Studio in der Kreuzberger Körtestraße sitzen. Auch der gelernte Fitnesskaufmann hat während der Pandemie eines seiner vier Studios geschlossen, den gerade erst eröffneten Souterrain-Raum in Prenzlauer Berg. Allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen Problemen mit den Nachbarn. Thiele schaut schon nach neuen Flächen in Pankow, Wedding und Reinickendorf. „Nur wer große Räume mietet, kann mit Yoga Geld verdienen“, sagt er. Und mit Yoga-Reisen, die heute „Retreats“ heißen, und Ausbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, die heute „Teacher Trainings“ heißen.

Morgen Nachmittag macht Thieles Team die 21 Teilnehmerinnen des diesjährigen Yogafürdich-Teacher-Trainings in Sachen Steuern, Rente, Arbeitsunfähigkeitsversicherung und Vermögensaufbau fit. „Mir ist wichtig, dass die Absolventinnen meiner Ausbildung wissen, was sie erwartet, wenn sie hier fertig sind“, sagt Thiele, der selbst bei Patricia Thielemann und Sukadev Bretz von Yoga Vidya gelernt hat. „Für mich hat das auch etwas mit female empowerment zu tun. Die Idee, dass Yogalehrerinnen arm sein müssen, ist doch Quatsch. Nur wer wohlhabend ist, kann auch viel geben. Den Schülerinnen oder an Umweltprojekte und andere Menschen, die nicht so viel verdienen können.“ Thiele kommt selbst aus kleinen Verhältnissen. Als er die Honorare seiner Lehrerinnen wegen der Corona-Beschränkungen nicht mehr über die Einnahmen der Studios decken konnte, zapfte der 48-Jährige seine persönliche Altersvorsorge an.

Mit unbezahlter Care-Arbeit und Helfer-Syndrom in die Altersarmut

Was die meisten frisch gebackenen Yogalehrerinnen und -lehrer realistischerweise nach der Ausbildung erwartet, ist jedoch: das Yoga-Prekariat. Pro Kurs von 60 bis 90 Minuten bekommen sie in einem Berliner Studio je nach Ausbildungsdauer ein Basishonorar von 20 bis 40 Euro, teilweise kommen noch ein bis zwei Euro pro Teilnehmendem hinzu. Oft liegt die Obergrenze jedoch bei 60 bis 80 Euro. Der Rest geht ans Studio, das Raum, Heizung und Hilfsmittel stellt. Privatstunden und Business-Yoga sind zwar besser vergütet, aber so viele Stunden, wie eine Einzelkämpferin unterrichten müsste, um davon reich zu werden, kann sie an einem Tag gar nicht geben.

Wie in Thieles Ausbildungen sind die große Mehrzahl der Yoga-lehrenden Frauen, viele von ihnen alleinerziehende Mütter. Zwar haben viele ihren alten Job noch nicht ganz an den Nagel gehängt. Aber Teilzeit, null private Vorsorge, unbezahlte Care-Arbeit und Helfer-Syndrom sind für die meisten Frauen ein Freifahrtschein in die Altersarmut. Das rechnet die Female-Financial-Empowerment-Queen Natascha Wegelin, bekannt als „Madame Moneypenny“, in ihren YouTube-Videos gern noch einmal vor. Unentgeltlich, aber doch als Teaser für ihre Kurse.

Imago Spandex und Bürstenschnitt: Patricia Thielemann war schon 1993 am Start.

Wie geht die Geschichte von Yoga und Berlin nun weiter?

Renate Ockel verbrachte sechs Wochen zurückgezogen in der Lüneburger Heide. Zu einer Antwort darauf, wie es weitergehen könnte, ist sie dabei nicht gekommen. Aber sie hat sich ausgerechnet, dass die Rente und ihr Erspartes 30 Jahre reichen würden. Trotzdem unterrichtet sie ihre treuen Schülerinnen weiterhin drei Mal pro Woche über Zoom. Aus dem kleinen Zimmer mit der orange-gewischten Wand heraus, in dem schon Iyengars Assistent in den Neunzigern Privatstunden gab.

Patricia Thielemann konzentriert sich indes auf ihre beiden Studios in Charlottenburg und Zehlendorf, die Räume strahlen eine gediegene Ruhe aus, es gibt jeweils ein luxuriöses Day-Spa. „Signature Classes“ und Spirit-Yoga-Lehrerausbildungen wird es auch weiterhin online geben. Oder Hybrid, damit sich über das Rauschen der S-Bahn im Hintergrund das Gefühl einstellt, zur gleichen Zeit am gleichen Ort miteinander verbunden zu sein.

Eva Kaczor verlängert ihren doch eher dünnen Festivalsommer mit Pop-up-Club-Events im Freien und baut derweil ihre Instagram-taugliche Zweiraumwohnung in Prenzlauer Berg weiter zum virtuellen „Purpose Space“ für Coachings, Onlinekurse und Teacher Trainings in „PSYCHEDELIC BREATH®“ aus. Sie selbst lässt sich im Gründerinnen-Programm „Grace“ coachen, gesponsert von She’s Mercedes.

Vielleicht öffnen die Kirchen ja auch ihre leer stehenden Räume, wie es sich Kristin Rübesamen, die Yoga-Easy-Chefredakteurin, wünscht. „Oder Investoren lassen sich hinreißen zu einer Zwischennutzung. Yoga-Studios könnten doch Laboratorien sein, wo sich Menschen verschiedener Herkunft, die alle im gleichen Kiez wohnen, begegnen“, meint sie. „Das wäre doch förderungswürdig in einer Demokratie, die es ernst meint mit sozialer Gesundheitspolitik.“ Yoga- statt Kirchensteuer? „Klar ist, dass wir ohne Räume, in denen wir gemeinsam Ruhe und inneren Frieden finden, in einer Stadt wie Berlin nicht gut überleben. Das hat Corona ja sehr deutlich gezeigt.“

Sarah Elsing ist Autorin und Yogalehrerin und hat selbst gerade einen unabhängigen Yoga- & Kreativraum in Alt-Treptow eröffnet. www.creativeflowspace.com

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.