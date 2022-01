Saint-Rémy-de-Provence - Mode beinhaltet immer auch das Spiel mit verschiedenen Stilen oder Verweisen auf zurückliegende Jahrzehnte. Manchmal sind es auch Kinofilme oder TV-Serien, die in der Vergangenheit spielen, von denen sich Designer in ihrer Arbeit beeinflussen lassen. Auch wir Modeinteressierten lassen uns gern von diesen Bildern inspirieren und integrieren ein altes-neues Kleidungsstück oder Accessoire aus einem Film in unsere Garderobe. Ob „Downton Abbey“ oder „Gosford Park“, sofort möchte man etwas von den Kleidungsstücken der Darsteller besitzen. Die Serie „Babylon Berlin“ führte ja sogar bekanntlich international zu einem Revival vieler Styles des Berliner Nachtlebens der 1920er-Jahre.