Hofgrillfest: Achtet auf die Grilllaune des Grillmeisters

Neulich hatten wir Hofgrillfest. Der Hof, in dem das Grillfest stattfand, ist von Backsteinhäusern und alten Linden umgeben. Früher war das eine Zwangserziehungsanstalt für Knaben, später ein Kinderkrankenhaus, heute lebt es sich hier trotz Großstadtnähe fast wie auf dem Dorf. Und weil ein Dorf nicht nur eine kleine Siedlung ist, sondern per Definition auch einen gewissen Grad an Arbeitsteilung bedeutet, reihten sich beim Hofgrillfest für alle freizugängliche Salatschüsseln an Teller, Sektgläser an Weißweinflaschen, von allen freiwillig bewachte Kinder an Hunde, und an den Enden einer langen Holztafel standen die Grillmeister mit ihren Gas betriebenen Grillmaschinen, um Grillgut unter das Grillvolk zu bringen.