Berlin - Er sprach seine Opfer an und fragte sie nach dem Weg. Dann zerrte Sinisa K. die Frauen an abgelegene Stellen, würgte und vergewaltigte sie. Sieben junge Frauen im Alter von 14 bis 27 Jahren hatte der 30-Jährige im vergangenen Sommer in Berlin und Brandenburg überfallen.

Im April verurteilte das Berliner Landgericht Sinisa K. zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Es war ein Rucksack, der ihn letztlich verriet. Und ein Fingerabdruck.