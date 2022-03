Berlin - Das Patriarchat ist alt geworden. Es vergilbt stetig, nur ähnlich vergreiste erkennen in ihm noch einen Schimmer des Glanzes der alten Zeit. Seine letzten Tage wurden zwar schon hundertfach herbeigeschrieben, oft auch herbeigesehnt – und doch bäumt es sich Jahr für Jahr immer wieder auf.

In diesen Tagen zeigt sich das besonders deutlich: Am 1. März machte der Equal Care Day auf die ungerechte Verteilung der Sorgearbeit aufmerksam, am Montag folgt der Equal Pay Day mit der klaren Erkenntnis: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist in Deutschland ein leeres Versprechen. Noch immer liegt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei 18 Prozent – damit deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Obwohl Frauen besser ausgebildet sind, damit oft besser qualifiziert als ihre Kollegen, verdienen sie am Ende immer noch weniger. Die Mär von der deutschen Meritokratie bleibt weiter bestehen, dabei ist die deutsche Leistungsgesellschaft – zumindest für Frauen – heute nichts weiter als ein hartnäckiger Mythos.

Unbezahlte Sorgearbeit und schlechtere Bezahlung führen laut einem aktuellen Report des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI somit zu einer Rentenlücke von 49 Prozent. Oder anders gesagt: Zu viel Carearbeit und schlecht bezahlte Teilzeitarbeit halbieren die Rente von Frauen. Am kommenden Dienstag wird der patriarchale Albtraum zwar nicht enden, Frauen (und weiblich gelesene Personen) weltweit werden am sogenannten Internationalen Frauentag aber wenigstens wieder lautstark auf dieses immer noch ungerechte System aufmerksam machen.

Gleichstellung ist keine Projektarbeit

Doch wofür muss man am Frauenkampftag 2022 eigentlich noch auf die Straße gehen? Dass die Lohn- und Machtverhältnisse ungleich, ja ungerecht sind, ist mittlerweile auch dem letzten sexistischen Patriarchen klar. Auch, weil diese Ungleichheit ja gerade ihm einen für andere unantastbaren Lebensstil finanziert. In weiten Teilen der Politik scheint man es – zumindest offiziell – auch verstanden zu haben. Die neue Ampel-Koalition, die sich vollmundig selbst als „Fortschrittskoalition“ bezeichnet, will laut Koalitionsvertrag noch in diesem Jahrzehnt die Gleichstellung von Frauen und Männern erreichen. In Berlin möchte sich die neue Regierung sogar gleich für eine „intersektionale Gleichstellung aller Frauen“ einsetzen.

Doch es fehlt – wie allzu oft – an politischem Willen, der sich über Lippenbekenntnisse in Koalitionsverträgen hinaus zeigt. Die „Fortschrittskoalition“ im Bund hat zwar nur noch acht Jahre Zeit, um das selbstbestimmte Gleichstellungsziel noch in diesem Jahrzehnt zu schaffen, hebt den Mindestlohn an – insbesondere für prekär Beschäftigte wichtig, denn Frauen arbeiten vermehrt im Niedriglohnsektor –, koppelt diese Erhöhung dann aber auf Druck der Liberalen an die Obergrenze in Minijobs. Die werden faktisch also ausgebaut, statt 450 Euro können jetzt bis zu 520 Euro sozialversicherungsfrei dazuverdient werden. So steigt die Zahl der Beschäftigten ohne Sozialversicherungsbeiträge weiter; Minijobs führen – anders als erwartet – aber selten als Brücke in feste, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse.

Stattdessen schicken sie gerade Frauen direkt in die Altersarmut, fördern das besonders in Westdeutschland noch immer beliebte Zuverdienerinnenmodell: Sie in Teilzeit, Er als patriarchaler Familienernährer. Denn wer bei der Lohnarbeit keine Sozialbeiträge zahlen muss, sorgt auch nicht für die eigene Rente vor. Nicht nur dank besonders flexibler Kündigungsregeln sind Minijobs auch bei Arbeitgebern beliebt, mehr als sieben Millionen solcher Stellen gibt es in Deutschland. So werden überqualifizierte Frauen in schlecht bezahlte Jobs gedrängt, wo sie wiederum Beschäftigte auf regulären, sozialversicherten Stellen verdrängen.

In der Hauptstadt wird zwar auch offiziell die Gleichstellung als Maxime verkauft, gleichzeitig soll insbesondere bei den ohnehin schon schlecht finanzierten feministischen Projekten der Geldhahn im kommenden Jahr fast zugedreht werden. So sieht es der Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/23 vor. Betroffen wären Initiativen wie Krisentelefone oder Vereine, die sich insbesondere für Betroffene häuslicher oder sexualisierter Gewalt einsetzen. Dabei hangeln sich gerade solche Projekte sowieso schon von einer Projektfinanzierung zur nächsten, füllen seit Jahren Folgeanträge aus. Langfristige Planungen sind quasi unmöglich.

Dass keine Landesregierung der vergangene Jahre die Weitsicht hatte, Gleichstellung und damit feministische Initiativen nicht mehr nur als „Projekt“ zu betrachten, sondern als Notwendigkeit in einem für viele krankenden System, ist Beweis genug, dass es auf politischer Ebene viel zu häufig an echtem Arbeitseifer fehlt. Vielleicht ist man in den Regierungsvierteln aber schon allzu sehr vertraut mit dem deutschen Arbeitsmotto: Frauen machen’s am Ende eben auch für weniger Geld. Oder sie wissen: Kraft für Beschwerden, Lobbyismus und feministischen Kampf bleibt am Abend des unfairen Tages nur noch den Wenigsten.

Frauenkampftag: Island als Vorbild

Denn die Kinder wollen gehütet, der Gatte bekocht, die Wohnung geputzt werden. Diese Dreifaltigkeit des Frauenlebens ist auch 2022 häufig immer noch Realität. Die Pandemie hat es bewiesen. Eigentlich gesellschaftliche Aufgaben wie Pflege- und Kinderbetreuung wurden mit jedem Lockdown, jeder Woche Homeschooling zurück in die Privatsphäre verlegt, und dort laut aktuellem WSI-Gleichstellungsreport mehrheitlich von Frauen übernommen.

Vor einem Jahr habe ich geschrieben, dass wir Männer als Verbündete brauchen; Männer, die anerkennen, dass das Patriarchat es ihnen einfacher macht und Frauen härter kämpfen müssen. Eine Umfrage des Bundesfamilienministeriums zeigt aber, dass nur etwa jeder zweite Mann der Meinung ist, dass noch mehr für die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern getan werden müsse. Oder anders gesagt: Die Hälfte der Männer fühlt sich im Patriarchat ziemlich wohl, sie sonnen sich gern in seinem Glanz.

Am Frauenkampftag sollten Frauen also nicht mehr um Unterstützung bei mächtigeren Männern betteln, von denen es viele schlicht nicht interessiert. Auch auf die Politik ist kaum Verlass. Am Ende ist man sich im kapitalistischen Patriarchat eben doch selbst am nächsten. Frauen sollten ihre kostbare, wenn auch schlecht bezahlte Zeit also nicht in die Überzeugung renitenter Männer investieren. Denn Aufgabe der Frauen ist es eben gerade nicht, Männer über ihre quasi unbegrenzten Privilegien aufzuklären. Stattdessen sollten sie ihre Zeit miteinander verbringen, untereinander netzwerken, sich austauschen, gegenseitig fördern und befördern. Denn der Frauenkampftag bleibt auch 2022 ein Kampf der Frauen.

Zumindest am 8. März könnten Frauen deshalb kollektiv streiken, in Berlin wird das durch den Feiertag zusätzlich unterstützt. Sorgearbeit, Hausaufgabenbetreuung, Wäsche einfach liegen lassen. Wer weiß, wie viele Männer nach so einem „Frauentag“ immer noch finden, dass es mit der Gleichstellung doch getan sei.

In Island hat das übrigens ganz gut funktioniert. Vor fast 50 Jahren streikten die Frauen dort im Kollektiv. Heute führt das Land jedes Gleichstellungsranking an.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.