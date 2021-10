Berlin - Bei der diesjährigen Verleihung der Emmys in Los Angeles hat die Schauspielerin Michaela Coel bei ihrer Dankesrede unter anderem Folgendes gesagt: „Sichtbarkeit scheint heutzutage gleichbedeutend mit Erfolg zu sein. Habt keine Angst, für eine Weile (...) zu verschwinden und zu sehen, was in der Stille auf euch zukommt.“ Der Satz wurde vielfach auf Instagram geteilt, als eine neue, geradezu radikale Idee, sich gegen das Diktat der Aufmerksamkeitsökonomie zu stellen.

Doch neu ist die Idee von produktiver Einsamkeit keineswegs. Rilke hat sie beschworen. James Baldwin hat sie als notwendige Voraussetzung für das Erschaffen großer Kunst identifiziert. Und gerade während der Monate des Lockdowns haben Einsamkeit und Rückzug eine Art erzwungene Renaissance erlebt. Man besetzte das Alleinsein nicht mehr nur negativ, sondern versuchte, sich den Rückzug schmackhaft zu machen. Für manche war das der Geschmack von Bananenbrot, für andere das Erforschen der Innerlichkeit, die immer noch als Ursprungsort wirklich großer Kunst ausgemacht wird. Weil die Idee, Künstler könnten der Gesellschaft nur aus der Distanz heraus den Spiegel vorhalten, sich hartnäckig hält.

Aufs Land zurückziehen

Im Veranstaltungsraum Silent Green in Berlin-Wedding kann man nun die von Nana Bahlmann kuratierte Ausstellung „All the lonely people“ anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Villa Aurora sehen, die sich vordergründig mit den Themen Einsamkeit und Isolation auseinandersetzt. Die Villa Aurora ist das ehemalige Wohnhaus von Lion und Marta Feuchtwanger, das sie ab den 40er-Jahren im Exil in Los Angeles bewohnten. Seit 1995 ist das Haus nun der Sehnsuchtsort aller auf Förderung angewiesenen Künstlerinnen, Autoren, Filmemacherinnen und Musiker. Wenn man eines der begehrten Stipendien bekommt, darf man drei Monate in der verwinkelten Villa fast direkt am Meer leben und arbeiten. Eine Zeit, die vielen Künstlern die Möglichkeit gibt, sich einmal losgelöst von ökonomischen Sorgen ganz auf die eigene Arbeit zu konzentrieren.

Die von Bahlmann klug ausgewählten Werke stammen dementsprechend größtenteils von ehemaligen Stipendiaten. Da gibt es eine riesige Fotografie von Thomas Struth, für die er im letzten Winter verwirrtes Gestrüpp dramatisch inszeniert hat. Das ist beeindruckend, aber auch ein Beweis dafür, dass erfolgreiche Künstler wie Struth sich in ihre Häuser auf dem Land zurückgezogen und in Ruhe weitergearbeitet haben.

Die Menschen gehen einfach vorbei

Eindringlich ist das Video einer der „Häutungen“ der in diesem Jahr verstorbenen Kaari Upson. Dabei hat sie das Badezimmer ihres Elternhauses mit Latex überzogen, das sie unter großem körperlichem Einsatz wieder abzieht. Ihr Körper ist herausretuschiert, sodass man Zeuge wird, wie ein unheimlich kämpfender Geist in dem Badezimmer tobt. Ein Verweis auf das Badezimmer als oft einzigen Rückzugsort für Heranwachsende und all die wundersamen Verwandlungen und Horrorszenarien, die dort vonstattengehen können. Im Kontext der Ausstellung aber auch eine Anspielung auf die 52 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die aufgrund der Pandemie in den USA wieder zu ihren Eltern ziehen mussten und deren Adoleszenz sich so künstlich verlängerte. Im weitesten Sinne spielt darauf auch die kalifornische Künstlerin Lauren Halsey an, die Graffitis von Wohnungen, die in Los Angeles von Gentrifizierung bedroht sind, abgegossen hat. Sie erzählen von der prekären und immer fragiler werdenden Wohnungssituation der Stadt.

Das Video „Uomoduomo“ von Anri Sala aus dem Jahr 2000 wiederum zeigt einen offensichtlich wohnungslosen Mann, der im Mailänder Dom auf einer Kirchenbank sitzt, immer wieder fast einschläft und sich nur mit Mühe davon abhalten kann. Die Menschen gehen vorbei, tuscheln und beglotzen seinen Kampf unverhohlen.

Existenzbedrohung oder Rückzugsort?

Natürlich hält das der Gesellschaft den Spiegel vor, aber man fragt sich auch, ob der Künstler hinter der Kamera den Mann darüber informiert hat, dass er gefilmt wird. Und auch, ob der Mann an den Einnahmen, die Sala mit dem Verkauf des Werks bis heute generiert, beteiligt wird? Vor 21 Jahren, als das Werk entstand, ging man mit Fragen, wer an der Repräsentation von wem eigentlich verdient, vermutlich noch anders um. Heute fällt es schwer, Kunst komplett losgelöst von den sozialen Bedingungen ihrer Entstehung wahrzunehmen.

Gerade im prekären Kontext von Los Angeles, wo die Ausstellung ab November hinwandert, wird deutlich, dass es durchaus eine Herausforderung sein kann, die Isolation für Produktives zu nutzen, wenn die ökonomischen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind. Genau daran kann man aber auch sehen, warum Förderinstrumente wie das Stipendium der Villa Aurora, aber auch alle anderen umfassenden Förderprogramme so ungemein wichtig sind für die Schaffensprozesse von Kunst und Kultur. Weil große Kunst zwar in Abgeschiedenheit entstehen kann, aber nur, wenn man sich in dieser Abgeschiedenheit keine Sorgen um seine Wohnung, seine nächste Mahlzeit oder seine Krankenversicherung machen muss.

Und so sieht man, dass die Frage unserer Zeit vielleicht nicht die nach dem Umgang mit Einsamkeit und Isolation ist, sondern die danach, wer es sich leisten kann, Isolation als produktiven Rückzugsort und nicht als Existenzbedrohung zu erleben.

Villa Aurora, „All the lonely people”, 25. 9 bis 10. 10. 2021, Silent Green, Gerichtsstr. 35, 13347 Berlin. Umfassendes Begleitprogramm, Filmreihe im Wolf Kino. Und 20. 11 bis 8. 1. 2022, LAXART in Los Angeles.

