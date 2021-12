Berlin - Jan Linkersdorff kann sich noch bestens an die DDR erinnern. Selbst wie viel Miete er für seine kleine Wohnung berappen musste, weiß er noch genau. „34 DDR-Mark“, sagt Linkersdorff, „zwei Zimmer mit Ofenheizung in Lichtenberg, die Toilette eine Treppe tiefer.“ Und im Vergleich dazu, so der Galerist und Sammler, seien die Keramiken der Saalfelder Gruppe doch recht kostspielig gewesen.