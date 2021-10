Berlin - Bei ihm ist der Chemiearbeiter kein Malocher mehr, er ist Beinahe-Intellektueller, mindestens Ingenieur – bei Willi Sitte, der dem sozialistischen „Chemiearbeiter am Schaltpult“ 1968 ein künstlerisches Denkmal setzte. 1968, das ist das Jahr des Prager Frühlings. Es wird auch das Jahr, das den Bruch mit Freunden wie Wolf Biermann markiert. Sittes Welt ist die Welt des Sozialismus.

„Sittes Welt“ ist der Titel der ersten Retrospektive zu Willi Sitte seit 1986. Sie vermittelt einen umfassenden Überblick über das Gesamtwerk des künstlerischen Autodidakten, akademischen Lehrers und hochrangigen DDR-Funktionärs. „Über Willi Sitte gibt es viel Meinung. Aber leider wenig Wissen“, stellt der Kurator Paul Kaiser im Rahmen der Ausstellungseröffnung fest. Das bedeute, „dass wir eigentlich neu beginnen müssen, ihn zu sehen“.

Die Ausstellung zeigt den jungen Sitte als einen rastlos Suchenden, der sich nacheinander die Stile der alten Meister, Romantiker und Symbolisten aneignet. Auch als Sitte schließlich in den Fünfzigern zur eigenen Handschrift findet, bleibt eine Verunsicherung. „Niemand, weder die Funktionäre noch die Kulturpolitiker oder gar die Künstler, wusste, wie man im Arbeiter- und Bauernstaat konkret malen sollte“, so der Kurator Eckhart Gillen. Sittes Schaffen bewegt sich über Jahrzehnte hinweg im Spannungsfeld des Realismus-Formalismus-Streits in der DDR.

„Meine Eltern von der LPG“

Das zeigen prominent seine Elternbildnisse, die keine privaten, sondern repräsentativen Darstellungen sind. Besonders am ersten Elternbildnis („Meine Eltern von der LPG“, 1962) gibt es aus Sicht der Funktionäre einiges zu bemängeln. Alles in allem schauen die bäuerlichen Eltern eben nicht optimistisch genug in die sozialistische Gegenwart und Zukunft. Auch Sittes markanter Kolorismus wird als formalistische Spielerei heftig kritisiert. Gillen konstatiert: „Wollte Sitte in der DDR als Maler Erfolg haben, musste er sich also dem unerforschlichen Willen der Partei bedingungslos unterworfen.“ Er tut es.

Ausgerechnet Sitte, der keine akademische Ausbildung besitzt, soll akademisch lehren. Es mag die vorbildliche antifaschistische Haltung sein, die Sitte fürs System unentbehrlich macht. Sitte war aus der Wehrmacht desertiert und hatte sich italienischen Partisanen angeschlossen. Allerdings nur für zwei Wochen vor der deutschen Kapitulation in Italien. Womöglich blies Sitte nachträglich seine Beteiligung am Partisanenkampf auf, um als Verfolgter des Nazi-Regimes in der DDR anerkennt zu werden. Die vorbildliche Gesinnung rettet ihn eventuell auch im Parteiverfahren, das 1963 nach seinen Selbstmordversuchen eingeleitet wird. Sitte leistet die geforderte „Selbstkritik“ öffentlich.

1974 wird er Verbandspräsident des VBK. Der VBK entschied in einem Land, in dem kein privatwirtschaftlich organisierter Kunstmarkt existierte, unmittelbar darüber, wer als Künstler tätig werden konnte – und Zugang zu knappen Ateliers, Arbeitsmaterialien und offiziellen Aufträgen erhielt. Gerade jene Künstler, die in der DDR unter Repressionen des Staates litten, mögen nun diese Sitte-Ausstellung als Affront empfinden. Allerdings zeigt die Ausstellung auch Sittes Zerrissenheit, die Komplexität seiner Biografie und seine besondere Stellung innerhalb der Funktionärselite des Staates.

Nach der Wende malt er vor allem Selbstporträts

Dann kommt die Wende. Es wirkt, als verstehe Sitte die Welt nicht mehr. In seinem Werk tauchen nun vermehrt Selbstporträts auf – ein Sujet, das für ihn zuvor bedeutungslos war. Sitte wird zum Sinnbild fürs System, und mit dem System wird zugleich seine Kunst auf die Müllhalde der Geschichte geworfen. Nun ja, ganz so schlimm kommt es doch nicht: Sie landet in den Depots.

Als Teil der Hinterlassenschaften der staatstragenden DDR-Kunst wirken seine Arbeiten wie „kontaminierte Hinterlassenschaften eines untergegangenen Staates“ (Kaiser). Allerdings landet nicht nur Sittes Werk in den Depots; die gesamte Kunst der DDR wird für irrelevant erklärt. Positionen der Dissidenz werden allenfalls als politischer Widerspruch gegen ein repressives System gedeutet; ästhetische Qualitäten und formale Besonderheiten werden ignoriert. So entsteht nach 1989 der Eindruck, dass die zu DDR-Zeiten entstandene Kunst der Rede nicht wert wäre. Dieses Bild blieb lange Zeit unhinterfragt, bis in den letzten Jahren immer mehr Ausstellungen eine Gegenposition wagten – prominent die Ausstellung „Point of No Return“ in Leipzig, ebenfalls von Kaiser kuratiert.

Halle wiederum ist prädestiniert als Ausstellungsort für die Sitte-Retrospektive; hier lebte Sitte jahrzehntelang, hier existierte ein wichtiges Zentrum der Malerei in der DDR. Mit Thomas Bauer-Friedrich hat das Kunstmuseum Moritzburg aber auch einen Direktor, der bereit ist, mit seiner Sammlung andere Wege zu gehen, die als bedeutungslos attestierte Kunst der DDR zu zeigen und zu kontextualisieren. Die unter ihm entstandene Sammlungspräsentation „Kunst in der SBZ/DDR 1945–1990“ im Rahmen der Dauerausstellung „Wege der Moderne“ zeigte bereits einen unbefangenen Blick auf das, was mit dem Label „DDR-Kunst“ versehen ist.

Bauer-Friedrich erklärt bei der Ausstellungseröffnung, er könne „von der Gnade der späteren Geburt zehren“. Die Debatte um die DDR-Kunst, die in den letzten Jahrzehnten so emotionalisiert geführt wurde, betrifft ihn nicht unmittelbar biografisch. Sie ist ohnehin in vielerlei Hinsicht ein Stellvertreterdiskurs. Das zeigt sich idealtypisch am sogenannten Dresdner Bilderstreit.

Dresdner Bilderstreit und „Kolonialisierung Ost“

Paul Kaiser war Hauptakteur jenes Bilderstreits, in dem er das Verschwinden der DDR-Kunst aus den ostdeutschen Museen kritisierte. Ins Zentrum des Streits rückte das Dresdner Albertinum mit seiner – wie Kaiser hervorhob – westdeutschen Direktorin Hilke Wagner. Die geriet zu Unrecht in das Schussfeld einer hochemotionalen Debatte, in der ein zunehmend selbstbewusstes Ostbürgertum „seine“ kulturelle Identität und Vergangenheit zu verteidigen suchte. Als das Albertinum 2018 – in Reaktion auf den Bilderstreit – eine Auswahl von DDR-Kunst, die im Depot lagerte, ausstellte, geriet das für nicht wenige Betrachter zu einem emotional-sentimentalen Wiedersehen mit alten Bekannten wie Harald Hakenbecks „Peter im Tierpark“. Zugleich wirkte die Auswahl beliebig und war eher nicht dazu geeignet, die Wogen zu glätten.

Der Dresdner Bilderstreit markierte eine Wende. Es folgten Diskussionen über eine „Kolonialisierung Ost“ – den auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen zu beobachtenden Elitenaustausch in Ostdeutschland nach 1990. Was als hitzige, bittere Debatte begann, mündet mehr und mehr in eine kulturelle Rückbesinnung und Selbstvergewisserung, für die Ausstellungen wie diese in Halle eine gleichsam therapeutische Dimension – Kaiser bezeichnet es ausdrücklich so – annehmen. An die Stelle von Diskursen über Nachwende-Biografien, Traumata und Verluste tritt ein Bekenntnis zu geteilten kulturellen Werten und einer gemeinsamen Vergangenheit.

Das wird besonders deutlich, als der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Rainer Haseloff, die Eröffnungsbühne betritt. „Wir haben uns dieser Geschichte zu stellen“, bekräftigt er. Haseloff empfiehlt, „diesen dicken Band“ – gemeint ist der Katalog der Ausstellung – „durchzuarbeiten“, wie ein Lehrer, der seinen Schülern eine geschichtspolitische Hausaufgabe mitgibt. Hätte man meinen können, für Haseloff sei die Ausstellungseröffnung nur eine Möglichkeit, schöne Bilder zu produzieren, zeigt er sich tatsächlich brennend interessiert an Sittes Werk. Beim lockeren Rundgang – Haseloff ist bester Laune, trotz der CDU-Wahlschlappe – adressiert der Ministerpräsident immer wieder ein kollektives Wir.

Etwa, wenn er bemerkt, wie wichtig Christa Wolfs Buch „Der geteilte Himmel“ „für uns“ gewesen sei. Als Direktor Bauer-Friedrich vor Sittes in den Wendejahren entstandenem Gemälde „Das Unheil begehrt Einlass“ stehen bleibt – das Bild zeigt graue, zombiehafte Gestalten, die durch eine Tür drängen –, wirft Haseloff markig ein: „Da kommen jetzt die Wessis rein?“ Die Runde lacht, endlich sind es einmal die „Wessis“, die zur Zielscheibe des Spottes werden. Quasi die späte Rache der Zonengabi, die sich lange genug an Fake-Bananen verschluckt hat. Ist es ein befreiendes Lachen? Es ist in jedem Fall ein Meilenstein für eine neue ostdeutsche Identitätspolitik.

