Kim Stanley Robinson, 70, ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor. Sein jüngstes Buch „Das Ministerium für die Zukunft“, das Ende letzten Jahres auf Deutsch erschien, spielt mit einem unheimlich realistischen Szenario: Eine tödliche Hitzewelle bricht über Indien herein und zieht entsetzliche Folgen nach sich. Robinsons literarisches Anliegen ist es, zu beschreiben, wie die Welt auf die Katastrophe reagieren und die Dynamik der globalen Erwärmung aufhalten könnte. Wir sprachen mit Robinson via Zoom.

Herr Robinson, was bedeutet Hoffnung für Sie?

Hoffnung ist Hoffnung! Ich habe versucht, sie als grundlegendes Attribut des Lebens selbst zu definieren. Als etwas, das in allen Lebewesen auf zellulärer Ebene vorhanden ist. So verstanden ist Hunger Hoffnung auf Nahrung, Atmung ist Hoffnung auf Sauerstoff und so weiter. Hoffnung ist ein physisches und moralisches Gefühl, das sich wünscht, dass die Zukunft besser ist als die Vergangenheit oder die Gegenwart.

Was sind in Ihren Augen Quellen der Hoffnung?

Teils sind die Dinge ja besser geworden. Dafür gibt es viele Beispiele. Es ist etwa nicht unrealistisch, sich vorzustellen, dass einiges in der Zukunft besser werden könnte, wenn wir uns jetzt dafür einsetzen. Das sind Quellen der Hoffnung. In Bezug auf die Klimakrise sind Quellen der Hoffnung konkret das Pariser Abkommen, die Wissenschaft. Auch die Fähigkeit unserer Zivilisation, neue Technologien zu entwickeln. Und das weltweit wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit, ein Massensterben zu verhindern – dies ist jetzt der wichtigste Punkt auf dem Programm der globalen Gesellschaft. Er übertrifft all die lokalen und regionalen Sorgen.

Wie hat sich Ihre Sicht auf das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten im Laufe der Jahre verändert?

Das Überleben der Menschheit ist kein guter Ausdruck. Wir sind geniale soziale Primaten, und nur einige wenige von uns werden wahrscheinlich all das überleben, was passieren kann. Vor etwa 73.000 Jahren beispielsweise führte eine große Vulkanexplosion zu einem „nuklearen Winter“, der Jahrzehnte andauerte. Am Ende dieses Zeitraums lebten nur noch etwa 2.500 Menschen auf der Erde, fast alle an der Küste Südafrikas, wo sie sich lediglich von Muscheln und einer Knolle ernähren konnten, die in Küstennähe wuchs. Diese Art der Überlebensfähigkeit zeigt uns, dass der Mensch wahrscheinlich so gut wie alles überleben kann. Aber die Zivilisation? Nein. Sie könnte zusammenbrechen und müsste von Grund auf neu aufgebaut werden. Ich habe mir immer große Sorgen gemacht wegen der nuklearen Bedrohung. Diese besteht noch immer und ist nicht zu ignorieren. Wir sollten alle Atombomben abrüsten. Wir könnten sie als Brennstoff für kleine, sichere Kernreaktoren verwenden, vielleicht für ein oder zwei Generationen.

Wo sehen sie Lösungsansätze, was den Klimawandel betrifft?

Wir wissen, dass wir schnell dekarbonisieren müssen, aber nicht jeder stimmt dem zu. Es gibt mächtige menschliche Kräfte, die versuchen, an der Verbrennung fossiler Brennstoffe festzuhalten. Das könnte die Biosphäre über „planetarische Grenzen“ hinausschieben. Wir befinden uns also in einem erbitterten Kampf um die Biosphäre. Die Seite, die versucht, zu dekarbonisieren und innerhalb der planetarischen Grenzen zu bleiben und somit dem sechsten großen Massenaussterben in der langen Geschichte der Erde vorzubeugen, könnte gegen die fossilen Verbrenner verlieren. Also gegen diejenigen, die nicht an die Gefahr glauben. Mehr denn je habe ich heute die Befürchtung, dass wir diesen Kampf durch Trägheit verlieren könnten.

Ist Verzweiflung eine Option?

Verzweiflung ist ein Gefühl, das aus einer Bewertung der Situation entsteht. Es handelt sich dabei nicht um eine biochemische Depression, obwohl sie natürlich dazu führen kann. Es ist ein Urteil, das sich schnell verstärken kann. Es wäre besser, Hoffnung zu haben. Aber die Situation ist in der Tat katastrophal. Proust hat mal geschrieben: „Hoffen ohne Hoffnung wäre das Beste, ist aber unmöglich“. Gramsci schrieb über den Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Willens. Das ist wichtig, denn man kann sich selbst zur Hoffnung zwingen, egal wie schlecht die Chancen stehen. Und in mancher Hinsicht stehen die Chancen ziemlich gut. Sie könnten sogar noch besser werden. In meinem Ministeriumsroman hat Frank das Schlimmste gesehen, was passieren kann. Danach ist er beschädigt, aber er sagt sich: Gib dein Bestes, egal wie schlecht es dir geht. Das ist ein Weg nach vorne.

Ihr Buch „Das Ministerium für die Zukunft“ liest sich wie ein Roman, zeigt aber sehr reale Möglichkeiten zur Bewältigung des Klimawandels auf. Was ist Idee und Funktion dieses Buches?

Es ist ein Roman. Romane sind eine große historische und soziale Kunstform. Sie sollten sich nicht auf die persönlichen Probleme bürgerlicher Bürger beschränken, sondern die Beziehungen des Einzelnen zur Gesellschaft und zum Planeten thematisieren. Also der Gesellschaftsroman wie bei Balzac, George Eliot oder Günter Grass. Das ist die beste Art, über den Roman nachzudenken. Er erzeugt unseren Sinn, besser als die Psychologie oder die Religion das könnten, weil er präziser und fallbezogener ist, und auch unterhaltsamer. Er ist die große Kunstform, und Science Fiction ist der große Realismus unserer Zeit. Das Ministerium ist also ein Science-Fiction-Roman aus der nahen Zukunft. Ich dachte, ich fange jetzt an und schildere die nächsten drei Jahrzehnte so gut, wie ich es für noch möglich halte. Ein Best-Case-Szenario.

Sie beginnen das Buch mit einer krassen Szene: einem Massensterben, bei dem Millionen von Indern in einer Hitzewelle sterben. Welche Rolle spielt die Panik in der heutigen Klimadiskussion?

Panik suggeriert einen unorganisierten Krampf. Nein, besser wäre es, Angst zu sagen. Riesige Angst. Im aktuellen Klimadiskurs, etwa im letzten IPCC-Bericht vom August, lässt die wissenschaftliche Gemeinschaft die Alarmglocken ja so laut wie möglich läuten. Ein massenhafter Hitzetod durch eine Kombination von Hitze und Feuchtigkeit über „Wet-Bulb 35“, wie diese Indexmessung das nennt, ist möglich. Es könnte jetzt schon passieren, und jedes Jahr wird es wahrscheinlicher. Also ja, Angst und Schrecken. Aber keine Panik.

Eine der Hauptfiguren des Buches ist eine Bürokratin, die im Rahmen der UNO arbeitet. Glauben Sie an Multilateralismus als Antwort auf den Klimawandel?

Ja, natürlich. Wir leben auf einem Planeten in einer Biosphäre. Das nationalstaatliche System ist nicht dafür geeignet, mit einem solchen Problem umzugehen, aber es muss es. Also müssen „Nationalstaaten“ zu „Mitgliedstaaten“ werden und sich in gewisser Weise als solidarisch mit allen anderen Nationalstaaten sehen. Daher das Pariser Abkommen. Die EU ist der Prozess, in dem der Übergang vom Nationalstaat zum Mitgliedstaat vollzogen wurde. Das ist zu einem gewissen Grad ein Novum in der Geschichte. Doch es gibt einen Präzedenzfall, und zwar in der UNO. Abgesehen davon wären aber auch andere Gruppen wichtig. Etwa die G20, die G7 und die G2, China und die USA. Das sind die großen Kohlenstoffverbrenner, und Vereinbarungen zwischen ihnen sind von großer Bedeutung. Aber auch die Regionen, Bundesländer, Provinzen, Städte, Stadtteile und Einzelpersonen sind für diesen Prozess essenziell.

Brauchen wir institutionelle Innovation oder gar eine institutionelle Revolution?

Wir müssen hier schnell handeln, wir brauchen riesige Veränderungen in den 2020er Jahren. Es ist meiner Meinung nach am besten, über Lösungen nachzudenken, die die Institutionen, die wir schon haben, bestmöglich nutzen.

Welche Institutionen wären geeignet, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen?

Die UNO, die G20, die Welthandelsorganisation, die Weltbank und der IWF. Das Pariser Abkommen, Stadt-zu-Stadt-Abkommen. Das Internationale Büro für Normung, die Weltschifffahrtsorganisation. Alle Zentralbanken der Welt, die jetzt im Netzwerk für die Ökologisierung des Finanzsystems und den sogenannten G-Feds organisiert sind. Weltweit müssten sich juristische und wissenschaftliche Gruppen und Verbände zusammenschließen, um gemeinsame Richtlinien für wirtschaftliche Maßnahmen abzugeben. Gewerkschaften und Gesetzgeber müssten auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Auch Bürgervereinigungen, Hausfrauenvereinigungen und NGOs, Studentengruppen und spontane Gruppierungen.

Welche Rolle würde Technologie in diesem Prozess idealerweise spielen?

Sauberere Wege zur Bereitstellung angemessener Nahrung, Wasser, Unterkunft, Kleidung, Elektrizität, Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentlicher Gesundheit, sinnvoller Arbeit. Die wichtigste Technologie ist die Sprache, dazu kommen das Recht und die Justiz. Das sind Softwarebestandteile der Zivilisationstechnik. Die Maschinerie selbst wird auf Bestellung umgebaut, je nachdem, was wir von ihr wollen.

Können Sie Ihre Meinung zum Geo-Engineering erläutern?

Wenn es zu einem Massensterben kommt, sollten wir vielleicht etwas Sonnenlicht ablenken, um die globalen Temperaturen für ein paar Jahre zu senken, während wir gleichzeitig schneller als je zuvor dekarbonisieren. Das ist das Management der Sonneneinstrahlung, also eine Form des Geo-Engineering – die bekannteste und umstrittenste. Das ist eine absolute Notfall-Lösung. Es gibt derzeit ernsthafte Diskussionen über die Steuerung dieses Prozesses. Unabhängig davon, ob wir es jemals tun müssen, müssen wir es jetzt untersuchen. Die anderen Dinge, die unter den Begriff Geo-Engineering fallen, sind weniger erforscht und oft seltsamer, aber jede Möglichkeit muss diskutiert werden. Einige der planetarischen Grenzen, die wir derzeit zu überschreiten drohen, können nicht schlicht durch irgendetwas, das der Mensch tun kann, wiederhergestellt werden. Daher konzentriert sich die Diskussion auf einige Dinge, die wir in dem Fall vielleicht tun können. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, auch um zu zeigen, wie gefährlich der Moment ist und wie schnell wir die Dekarbonisierung vorantreiben müssen.

Sehen Sie eine wachsende Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, um gegen das vorherrschende System zu protestieren, beziehungsweise es aufzuhalten?

Nein. Man muss sich die Folgeerscheinungen ansehen. Ist die Gewalt im Nahen Osten das Ergebnis des Klimawandels, der die Menschen verzweifelter oder wütender macht? Das ist schwer zu beurteilen, denn es gab schon so viel politische Wut und massenhaftes Leid, bevor sich der Klimawandel bemerkbar machte. Ich denke, dass dies auf der Ebene der Diskussion bleibt. Die Leute reden darüber, wann es passieren könnte und ob es jemals gerechtfertigt wäre. Es ist gut, jetzt darüber zu sprechen, denn wenn wir den Klimawandel jetzt nicht richtig angehen, wird die Zukunft zwangsläufig noch gewalttätiger. Wie ein Bekannter in Glasgow zu mir sagte: Man muss nicht bei einem Flugzeugabsturz dabei sein, um zu erkennen, dass man nicht dabei sein will.

Ist der Kapitalismus das Hauptproblem?

Ja, er ist das Hauptproblem. Es ist ein Machtverhältnis, in dem die Wenigen die Arbeit der Vielen an sich reißen und auch den zukünftigen Generationen und der Biosphäre mehr nehmen, als sie verkraften können. Kapital wird es immer geben – es ist der nützliche Rest menschlicher Arbeit, es ist die Macht, menschliche Arbeit durch Geldinvestitionen zu lenken. Das Kapital als solches ist nicht das Problem. Der Kapitalismus ist das System, er ist das Machtverhältnis zwischen einem kleinen Prozentsatz der Herrschenden und der Masse der Menschheit, die nichts hat. Würden sich alle Menschen solidarisch und als Teil der Machtstruktur des Systems fühlen, mit einem angemessenen Leben, sähe es ganz anders aus. Thomas Pikettys „Time For Socialism“ liefert eine sehr gute Beschreibung der Probleme des heutigen Kapitalismus und Lösungen, die die Dinge besser machen würden.

Sie plädieren für einen Green New Deal. Wie würde sich dieses Programm von anderen Programmen zur Bekämpfung des Klimawandels unterscheiden?

Es wäre nicht viel anders. Der Green New Deal in den USA betonte die soziale Gerechtigkeit als Teil der grünen Lösung. Das ist eine großartige Idee, Teil der rot-grünen Heilung, die bei der Linken stattfinden muss. Und auch eine Anerkennung, dass die Menschen im Prekariat genauso sehr Hilfe brauchen wie die Biosphäre. Das gilt auch für Tiere. Der grüne Aufschwung in der EU ist ähnlich. Das sind bessere Programme zum Klimawandel als eine rein kapitalistische Ausrichtung auf die Auslagerung fossiler Industrien und deren Umwandlung in Stromerzeuger mit sauberer Energie. Wobei die Machtstruktur, die die Menschen unglücklich und zynisch macht, erhalten bleibt.

Sie glauben also, dass die Politik etwas bewirken kann?

Ja, natürlich. Es ist alles Politik. Technologie ist politisch gesteuert. Gerechtigkeit ist ein politischer Kampf. Wir kämpfen um Landnutzung, Infrastruktur, Geld – das ist Politik! Es lässt sich nicht vermeiden, es gibt keinen anderen Weg.

Was wäre für Sie der nächste Schritt im Kampf gegen den Klimawandel?

Es muss jeder mögliche Schritt unternommen werden. „Alle Mann an Deck“, lautet die Losung, wir brauchen Solidarität quer durch die Linke, also unter allen politischen Parteien, die für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit eintreten. Dies wird zur COP27 in Ägypten führen, wo das Weltsystem erneut darüber sprechen wird, wo wir stehen und wo wir hinmüssen. Und Versprechen abgeben wird, es besser zu machen. Das ist wichtig, auch wenn es nur eine Konferenz ist.

Inwieweit ist das ein Teil dessen geworden, was Sie als Schriftsteller sind?

Gute Frage. Ich denke, mein „Ministerium für die Zukunft“ ist der Kern dessen, was ich als Schriftsteller und Romanautor zu diesem Thema zu sagen habe. Ich werde es ein paar Jahre lang für sich stehen lassen und sehen, wie es sich entwickelt. Es zeigt Wirkung – ich möchte ihm nicht im Weg stehen, indem ich Teile oder Fortsetzungen oder Ablenkungen jeglicher Art hinzufüge. Als Schriftsteller werde ich ein paar andere Projekte verfolgen und sehen, was passiert. Wahrscheinlich werde ich aber später darauf zurückkommen müssen.

Wo bleibt die Hoffnung nach der COP26?

Hoffnung ist, wie gesagt, überall. Sie reicht von unseren Zellen über die Vereinten Nationen und vielleicht bis zu einer Art alter oder neuer Gaia-Religion oder Ein-Planeten-Philosophie, die alle Arten als eine Art großen Supraorganismus denkt. Die die Biosphäre als erweiterten Körper begreift, der es wert ist, dass man sich um ihn kümmert, sich ihm wie einer heiligen Sache widmet. Und wenn Hoffnung nicht ausreicht? Dann müssen wir uns trotzdem an die Arbeit machen! Ich glaube nicht, dass die Psychologie der bürgerlichen Individuen so wichtig ist, dass wir rücksichtslos Kohlenstoff verbrennen und das Leben unserer Nachkommen zerstören dürfen. Wenn die Verelendeten dieser Welt und die Menschen in den Flüchtlingslagern die Hoffnung behalten, warum sollten dann die Wohlhabenden in den Industrieländern „die Hoffnung verlieren“? Zu viel Zeit in den sozialen Medien? Gehen Sie spazieren!

Können Sie diesen Satz vervollständigen: Für mich ist das etwas Persönliches, weil ...

Es ist für mich persönlich, weil ich Kinder habe, weil ich gerne in der Sierra Nevada spaziere, weil ich die Strände der Welt mag, weil ich es liebe, wilde Tiere zu sehen. Weil ich das Gefühl habe, dass meine Spezies interessant ist und zu guten Handlungen in Solidarität mit allem Leben fähig ist. Weil ich Gaia in mir spüre, in meinem Hunger und in meinem Gefühl der Ehrfurcht, wenn ich die Welt und den Nachthimmel sehe. Und weil ich nicht möchte, dass die egoistischen Idioten gewinnen, wenn ich mit ihnen in einem politischen Kampf stehe.

Das Interview führte der Autor und Publizist Georg Diez.

Kim Stanley Robinson: „Das Ministerium für die Zukunft“, Heyne Verlag, 2021, 720 S., 17 Euro