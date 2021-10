Kiew - Die ukrainische Küche hat nicht den besten Ruf in der Welt. Sie wird oft für pampig oder fad gehalten – aber das ist schlicht unfair. Ich würde sie vor allem als sehr herzhaft beschreiben, im besten Sinne. Ein ordentlicher Teller Wareniki (Teigtaschen) und Deruni (Kartoffelpuffer) mit saurer Sahne ist der perfekte – und nötige – Treibstoff, um den steilen Hügel, der nur einer von vielen in Kiew ist, hinauf zu meiner Wohnung zu bezwingen.

Auch durch Kiews boomende Gastronomieszene werden die besagten negativen Klischees der ukrainischen Küche hier widerlegt. Wenn es aber ein Opfer dieser Szene gibt, dann wäre es die Stolowaja – eine Kantine, wo typisch ukrainische Gerichte schnörkellos, aber auch günstig zu finden sind. Hier trifft man auf einen viel breiteren Querschnitt der Gesellschaft als in den Restaurants auf der Kiewer Hauptstraße, der Chreschtschatyk: darunter niedliche Omas und gestresste Bauarbeiter in ihrer Mittagspause.

Sowjetische Nostalgie als Vorspeise

Aus diesem Grund entschied ich mich diese Woche, eine richtige Kiewer Stolowaja aufzusuchen. Die Aufgabe war aber schwieriger als ursprünglich erwartet. Beim Recherchieren im Internet fand ich viele solcher Gaststätten, die aber längst geschlossen hatten. Die Stolowaja war eine verlässliche Präsenz in der Sowjetunion, und aus meiner Erfahrungen als Studentin in Russland gibt es dort immer noch ziemlich viele. Eine Art Nostalgie für die sowjetischen Zeiten? So was findet man in Kiew kaum.

Schließlich hatte ich Glück und fand eine Stolowaja in der Nähe des Olympiastadions. Die Gegend zieht viele Besucher des Museums der Fußballmannschaft Dynamo Kiew an, aber die Sportivnaja Stolowaja liegt etwas abseits in einem unscheinbaren Hinterhof. Ich musste schon nach ihr suchen, sonst hätte ich sie nicht gefunden.

Was soll ich sagen: Die Suche war es definitiv wert. Für 75 Hrywnja (umgerechnet etwa 2,50 Euro) bekam ich ein Mittagessen mit Borschtsch, einem Salat aus Roter Bete, Kartoffeln und Essiggurken, Buchweizen und einem Glas Preiselbeerkompott. Die etwas zusammengewürfelte Einrichtung vermittelte ein heimeliges Gefühl, mit nicht zusammenpassenden Stühlen und Sofas, die zum Teetrinken einladen. Die Frau, die mich an der kleinen Theke bediente, interessierte sich dafür, woher ich kam, und gab mir für unser kurzes Gespräch extra saure Sahne zu meinem Borschtsch. Im Hintergrund lief eine Nachrichtensendung im Fernsehen, immer wieder unterbrochen durch Werbung für die ukrainische Version von „The Masked Singer“.

Echte Gemütlichkeit liegt in der Stolowaja

Die meiste Zeit meines Besuchs war ich die einzige Besucherin. Erst kurz bevor ich ging, kamen einige Bauarbeiter herein. Junge Leute werden inzwischen mehr von der Kette Puzata Hata angelockt, die das Stolowaja-Erlebnis mit einem ähnlichen Buffet, aber einem gehobeneren Interieur nachahmen will. Im Vergleich zu einer echten Stolowaja kommt sie mir zu konstruiert vor, sie hat etwas Artifizielles an sich. Es wäre so, als würde man McDonald’s mit einem amerikanischen Diner am Highway vergleichen.

Viele ukrainische Restaurants in Kiew richten sich eher an Touristen und versuchen krampfhaft, dieses Gefühl von Gemütlichkeit zu erzeugen, mit kitschigen Innenräumen, die wie ein Bauernhaus eingerichtet sind, obwohl sie mitten in der Stadt liegen. Aber bei aller Bescheidenheit und Schmuddeligkeit ist es für mich eigentlich die Stolowaja, die diesem Gefühl ganz ohne Anstrengung am nächsten kommt. Es ist ein Gefühl, das alle Besucher Kiews erleben sollten, bevor der bedauerliche Niedergang dieser Einrichtungen weitergeht.

Elizabeth Rushton ist Volontärin bei der Berliner Zeitung am Wochenende. Zwei Monate lang ist sie mit einem IJP-Stipendium Gastjournalistin in Kiew und schreibt von dort aus regelmäßig eine Kolumne.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.