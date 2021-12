Die auf deutsche Englischkenntnisse spezialisierte Sprachpolizei ist keine offizielle Behörde. Ihren Auftrag zur Ermittlung von kapitalen Grammatikverbrechen, fahrlässigen Satzbaufehlern oder rechtswidrigem Vokabelverhalten, ihre Angewohnheit, selbst bei leichten Akzentdelikten die Verfolgung aufzunehmen, leitet sie aus einem hierzulande typischen Motiv ab: Schadenfreude. Der häufigste Einsatzort der Sprachpolizei sind neben Mittagstisch, Bartresen, Raucherecke und Podcaststudio vor allem die Echokammern der Finsternis wie Twitter, wo oft anonym agierende Sonderkommandos mutmaßlichen Sprachtätern nachstellen.

Als Tat kann ein auf Englisch vorgetragenes Statement gelten, bei dem die Ermittler und Verfolger die Strafbestände „deutscher Akzent“ oder „Denglisch“ erkennen und in einem Anfall von moralischer Überlegenheit verbreiten. Dann steht da das hier: „Schon erstaunlich, wenn jemand, der angeblich an einer britischen Eliteuni studiert hat, ein solch radebrechendes Englisch spricht.“ Oder das: „Lothar Matthäus hat sich gerade bereit erklärt, Baerbock Nachhilfe in Englisch zu geben.“ Okay, ganz selten kann es auch lustig sein.

Annalena Baerbock ist eine Frau, also allein schon aufgrund ihres Geschlechts ein beliebtes Ziel der männlich dominierten Sprachpolizeigewalt im Internet. Sie ist aber auch Deutschlands Außenministerin, die bei ihren Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel, Warschau und Liverpool ein Englisch sprach, das tatsächlich mehr Spuren von Deutsch enthielt als bei einer Muttersprachlerin. So what? Und da tat es dann ganz gut, dass ein der deutschen Schadenfreude unverdächtiger Journalist der Financial Times kommentierte: „Ich fühle mich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass mein Deutsch viel schlechter ist als ihr Englisch.“ Sänk ju.

„Nix, no other language“, „We are all sitting in the one boat“

Schadenfreude ist die noch einigermaßen erträgliche Schwester der viel böswilligeren Häme, und der begegnete in dieser Woche auch „ze Minister of Finanz“ Christian Lindner, nachdem er in Paris und auf Englisch über Fiskalpolitik parliert hatte. Lindner las von einem Spickzettel ab und saß beim Grammatikrodeo nicht ganz so fest im Sattel wie sein Amtskollege Bruno Le Maire. Aber heißt das auch, dass Lindner beim späteren Dessert seinen Standpunkt nicht klarmachen konnte, dass Ampeldeutschland im Gegensatz zu Frankreich nun mal wenig davon hält, Investitionen in Gas und Atomkraft als nachhaltig einzustufen?

Und überhaupt: Hatten Guido („Es ist Deutschland hier“) Westerwelle und Horst („Nix, no other language“) Seehofer nicht das Recht, sich vor dem Zugriff der deutschen Sprachpolizei zu schützen? Warum sollten sie freiwillig der nächste Günther („We are all sitting in the one boat“) Oettinger werden? Zumindest bei Westerwelle klappte das nicht. Der frühere Außenminister musste sich nach seiner Weigerung, in Berlin eine Frage auf Englisch zu beantworten, drüben bei Facebook mit Schwester Häme herumschlagen, die Gruppe hieß: „Westerwave – no one can reach me the water“. Als säßen wir nicht wirklich alle in einem Boot. Einem Boot übrigens, das in Zukunft nicht mit Atomkraft oder fossilen Brennstoffen angetrieben werden sollte.

Die EU hat 27 Bootsmitglieder und kennt 24 Manövriersprachen und alle sind Bestandteil der europäischen Identität und Kultur, deswegen ist die Achtung der Sprachenvielfalt ja auch ein Grundwert. Die für Entwirrung zuständige „Generaldirektion Übersetzung“ hätte womöglich Babylon befriedet. Die EU-Kommission will aber mehr, sie hat sich für uns alle vorgenommen, dass wir bis 2025 neben unserer Muttersprache zwei weitere Fremdsprachen beherrschen sollen. Der jüngsten Erhebung zufolge liegt der Durchschnitt bei 2,32 gesprochenen Sprachen pro EU-Einwohner. Deutschland liegt knapp darunter. Womöglich sind hier zu viele zu einseitig im Sprachpolizeidienst beschäftigt.

