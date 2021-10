Berlin/Uckermark - In diesen Tagen beginnt die Saison der Baumpflanzung. Sobald die Züchtungen Mitte bis Ende Oktober die Blätter abwerfen, sind sie so weit, in der Baumschule aus der Erde entnommen und im Garten gepflanzt zu werden. Für mich war es also Zeit, einen Termin in der Baumschule meines Vertrauens zu vereinbaren, um die Bäume, die ich für verschiedene Gartenprojekte benötige, vor Ort auszusuchen.

Schon die Anfahrt lohnte den Besuch. Felder über Felder von sich herbstlich verfärbenden Gehölzen säumten den Weg zu den Büros, wo mich eine Mitarbeiterin erwartete. Dort stiegen wir um in einen Jeep und fuhren auf dem weitläufigen Gelände zu den entsprechenden Gehölzgruppen. Nun war ich von Berufs wegen hier, dennoch können auch Privatkunden einen Termin in der Baumschule vereinbaren; vorausgesetzt sie suchen wirklich größere oder ganz besondere Bäume. Und sie wissen, was es bedeutet, diese einzupflanzen. Weiß man das nicht, dann sollte man, wenn man nicht sowieso durch einen Planer beraten wird, einen Termin mit einem der Planungsangestellten der Baumschule machen, die einem dabei (kostenpflichtig) helfen.

Große oder kleine Bäume?

Nicht immer lohnt es sich, schon große Bäume zu kaufen. Junge Exemplare wachsen in der Regel besser an, bekommen die organischere Wuchsform (da sie beim Heranwachsen durch die örtlichen Bedingungen geprägt werden) und überholen größere Exemplare zumeist in Höhe und Breite nach einigen Jahren – weil sie eben schneller ein starkes Wurzelgeflecht ausbilden können. Es gibt allerdings auch für mich gute Gründe, von vornherein größere Bäume zu pflanzen. Zum Beispiel, wenn meine Kunden schon etwas betagter sind. Dann kauft man sich sozusagen Zeit. Man will dann den Garten schneller fertig haben, damit sich die Eigentümer noch lange an ihm erfreuen können.

Wer nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ lebt, der ist dann aber doch besser mit kleineren Bäumen beraten. Wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Bei mir selber im Garten pflanze ich alles zwischen einem Meter achtzig und fünf Metern. Größer ist bei mir nicht machbar, da bestimmte, im wahrsten Sinne des Wortes maßgebliche Stellen so schmal sind, dass ein Radlader mit dem Gehölz nicht hindurch käme. Und den benötigt man bei größeren Exemplaren. Oder einen Kran, der aber wegen des vielen Baumbestandes bei mir auch nicht funktioniert. Kleine Bäume kann ich aber auch nicht pflanzen, denn unter 20 Meter hohen Schwergewichtlern machen sich Zwei-Meter-Bäumchen nicht so gut. Sie werden von den größeren Bäumen optisch geschluckt und es ist sowieso fraglich, ob sie sich gegen diese durchsetzen können. Ich würde wirklich sehr gerne größere Bäume pflanzen, als es mir möglich ist. Schade, dass es zumindest in meinem Garten nicht geht.

Aber ich habe ja meine Kunden, und bei denen ergeben große Bäume selbst in kleineren oder neuen Gärten Sinn. Es ist immer wieder einer der faszinierendsten Aspekte meiner Tätigkeit, zu sehen, wie sehr man ein Grundstück durch die Bepflanzung verändern kann. Und ganz besonders durch größere Bäume. Zwei vier Meter hohe Bäume, im Schirmschnitt mit etwas Abstand zueinander gepflanzt, lassen einen wundervollen Platz entstehen, wo bis eben nur eine unwirtliche Fläche war. Oder ein Baum, im richtigen Winkel zum Haus gesetzt, verbindet dieses mit dem umliegenden Garten oder beschattet es so, dass die ganze Atmosphäre auch im Innenraum des Hauses verändert wird.

Der „Arsch“ des Baumes

Ich fühle mich manchmal wie ein Schachspieler, der die richtigen Züge weit im Voraus plant und sich dann diebisch freut, wenn alles wie gewünscht aufgeht. Deshalb ist es auch so wichtig, beim Einpflanzen genau aufzupassen beziehungsweise dabei zu sein, wenn dies geschieht. Denn der Baum muss richtig herum gepflanzt werden. Es ist nämlich nicht egal, auf welche Seite des Baumes man am Ende schaut. Wie wir Menschen haben die meisten Bäume eine Vorder- und eine Hinterseite (einen „Arsch“, wie ein ehemaliger Mitarbeiter von mir immer so gerne sagte). Die Vorderseite ist die üppigere, prächtige, die Hinterseite hingegen die etwas mickrigere, unansehnlichere.

Bäume können sehr unterschiedlich gewachsen sein, und auch die persönlichen Vorlieben der Menschen sind verschieden. Ich mag zum Beispiel Bäume lieber, die nicht ganz symmetrisch sind oder etwas Besonderes haben. Bei einem Solitär oder einem Schirmschnittgehölz, die an eine zentrale Stelle im Garten gepflanzt werden sollen, empfehle ich immer, den Baum selbst auszusuchen. Wenn es aber darum geht, einen Baum für den Hintergrund zu finden, ist das nicht unbedingt nötig. So stand ich gestern in der Baumschule vor langen Reihen vier Meter hoher, fast identischer Eichen und habe die Mitarbeiterin der Baumschule nur gebeten, eine mit einer breiten Krone auszusuchen. In die passende Form wird der Baum in den nächsten Jahren dann von alleine wachsen; abhängig vom Standort und von der Witterung.

Auch wenn der Herbst in den Baumschulen besonders schön ist, so macht er auch die Qual der Wahl größer. Wenn sich in einer Gruppe Gehölze der gleichen Sorte nämlich manche schon rot verfärbt haben, aber andere noch grün sind, einige ihr Laub schon komplett verloren haben und manche zur Hälfte, dann wird es schwer, sich auf das Wesentliche, nämlich den Habitus des Baumes, zu konzentrieren und über alles andere hinwegzusehen. Deshalb ist die Zeit nach dem Laubabwurf eigentlich die bessere Zeit für den Baumkauf. Vorausgesetzt man hat die nötige Vorstellungskraft, sich an einem grauen Novembertag vor dürren, kahlen Zweigen einen Baum mit üppigem Blattwerk, durch das die Sonne scheint, zu vergegenwärtigen.

Auch wenn Bäume eine größere Investition sind, so tätige ich diese immer gerne. Vielleicht weil ich oft genug erlebt habe, wie sehr ein Baum die Atmosphäre eines Grundstückes verändern kann. Zumindest wenn man den richtigen aussucht und aufpasst, dass man nicht den Arsch vor die Nase gesetzt bekommt.

