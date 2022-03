Paris - Am zehnten Tag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fand in Paris die Modenschau des Luxuslabels Balenciaga statt. Unpassender könnte der Zeitpunkt für die Präsentation der neuen Kollektion für den kommenden Winter nicht sein. Doch es hatte sich bereits zuvor in den sozialen Medien angekündigt: Demna Gvasalia, der Kreativdirektor von Balenciaga, würde den Krieg nicht unkommentiert lassen. Denn während die Modewelt in den vergangenen Tagen den Krieg nur zögerlich in ihre Kommunikation einbezogen hatte, war im Instagram-Account von Balenciaga bereits eine ukrainische Flagge zu sehen gewesen, begleitet von einer Spendenaktion für die Kriegsopfer.



Man muss dazu sagen, dass die Schauen der großen Labels über viele Wochen konzipiert und vorbereitet werden. Und sicherlich musste bei allen Beteiligten auch erst einmal ankommen, dass dieser Krieg über die andauernden Grenzkonflikte an der russisch-ukrainischen Grenze hinausging. Dennoch zeigte Balenciaga als einzige Marke, was organisatorisch in kürzester Zeit möglich ist.

Eine dystopische Schneekugel

Das Setting der Balenciaga-Show sollte ursprünglich ein Symbol des Klimawandels sein und die Jahreszeit Winter als Souvenir aus der Vergangenheit in einer Schneekugel zeigen. Durch die Veränderung einiger Details wurde diese Schneelandschaft nun gleichzeitig zur Metapher der Flucht vor dem Krieg und damit zur Solidaritätsbekundung gegenüber ukrainischen Flüchtlingen.

Beim Betreten der kreisförmige Installation in Le Bourget bei Paris sah man direkt die T-Shirts in den Nationalfarben der Ukraine auf den Sitzen liegen. Sie waren ein paar Tage zuvor aus schwerem Stoff zusammengenäht worden. Auf dem schwarzen Label innen klebt ein QR-Code, über den sich ein Link zu einer gemeinsamen Spendenaktion der Hilfsorganisation WFP (World Food Programme) und Balenciaga öffnet. Dazu gab es ein Schreiben, in dem Gvasalia auf die eigene Flüchtlingsgeschichte verweist und darauf, dass er die Show wegen des Kriegs fast abgesagt hätte, sie nun aber erst recht zeigen möchte. Schon allein das hätte gereicht, um ein deutlicheres Zeichen zu setzen als jede andere Modemarke es bisher getan hatte.

Sabine Roethig Auf den Sitzen: kurz vor der Show gefertigte T-Shirts in den Landesfarben der Ukraine, darunter das Schreiben des Balenciaga-Kreativdirektors Demna Gvasalia an seine Gäste.

Doch auch die Show ist ein Statement. Es ist unangenehm kalt, viele haben sich die T-Shirts wie Decken umgeschlungen. Das Ungemach kriecht uns sprichwörtlich in die Knochen. Das Licht geht aus und die Stimme von Demna Gvasalia erklingt. Auf Ukrainisch liest er ein Gedicht des Poeten Oleksandr Oles vor, in dem dieser die Stärke seiner Heimat beschwört. Gvasalia hat selbst eine Flucht erlebt, dadurch wirkt das alles sehr echt. Danach geht das Licht langsam hinter der Scheibe an, und vor den Augen der Besucher eröffnet sich eine Schneelandschaft. Zum ergreifenden Spiel des Pianisten David Kadouch beginnt es hinter dem Glasrondell zu schneien. Es ist, als sähe man in eine riesige Schneekugel hinein. Das erste Model kämpft sich durch den Schnee, sichtlich frierend und sich gegen den aufkommenden Wind stemmend. Eine Tasche, die wie eine Abfalltüte aussieht in der Hand haltend. Diese Säcke wirken nun, im neuen Kontext des Ukraine-Krieges, wie Plastikbeutel, in denen die Menschen hastig das Nötigste zusammengepackt hatten, um zu fliehen.

Weitere Models folgen – und die Inszenierung ist so ergreifend, dass es einem die Kehle zuschnürt. Die Mode, die bei Balenciaga nur ein Aspekt von vielen geworden ist, ist im Schneegestöber kaum mehr zu sehen. Dennoch erkennt man sie wieder: die typischen Balenciaga-Kleider, wie sie lang, dünn und flatternd die weiblichen Körper nachzeichnen, die insektenartigen Sonnenbrillen, die übergroßen Hoodies, Blazer und Hosen. Die Highheels und Overkneestiefel an Frauen – und Männern. Aus den Highheels wird in dieser Kollektion auch eine Tasche, die über der Schulter hängt.

Bei Balenciaga geht um mehr als Mode

Dann wechselt die Musik zu hartem Gabber. Die Lautstärke ist bis zur Schmerzgrenze aufgedreht, der Bass vibriert im Brustkorb. Blitze zucken in der Schneewüste, das Wetter schlägt nun endgültig um. Wie stimmig dieses dystopische Spektakel doch ist, das keinen Zweifel daran lässt, dass wir flüchtende Menschen sehen - obwohl das ja so gar nicht geplant war. Die Show beschließen zwei unifarbene Looks, ein Mann in gelbem Oberteil und gelber Hose und eine Frau in einem blauen Kleid, schnell noch genäht vor ein paar Tagen. Und damit ist endgültig klar: Balenciaga ist mehr als Mode, es ist eine Haltung. Die Marke zeigt, dass gesellschaftspolitisches Engagement in der Mode über gedruckte Slogans auf Shirts hinausgehen kann. Aber vor allem bedeutet Balenciaga nun einmal mehr: Rebelliere, aber mache immer auch ein Angebot.

So wie Demna Gvasalia, der als Flüchtling aus Georgien nach Deutschland kam – und dann nach Paris ging, um sich seinen Traum von der Mode zu erfüllen. Dass er heute einer der erfolgreichsten Modemacher ist, fußt auf eben dieser konstruktiven Art der Unterwanderung.

