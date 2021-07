Paris - Marianne Rosenberg hat’s nicht auf die Liste geschafft. Es handelt sich eben doch nicht um das musikalische Menu für eine Schwulenparty in Bielefeld. „Er gehört zu mir“? Fehlanzeige! Und trotzdem machen sich jede Menge Klischees breit auf der Apple-Music-Playlist, die RuPaul für Balenciaga zusammengestellt hat. Lady Gaga, Britney Spears und Madonna, Kylie Minogue, Mariah Carey und Beyoncé – auf der Liste reihen sich die großen Popdiven aneinander, dazu „Voulez-Vous“ von ABBA und „Twist My Arm“ von den Pointer Sisters.

Es ist das zweite Mal, dass die Luxusmarke einen berühmten Namen um die Zusammenstellung eines Soundtracks bittet. Und der Kontrast zum vorangegangenen Engagement könnte kaum größer sein: Befüllte vor rund drei Monaten noch die Berliner Band Rammstein eine Liste mit Songs von Marilyn Manson, Slipknot und Korn, ist nun eben die kalifornische Dragqueen mit ihrem Disco-Durcheinander dran– passend zum aktuellen Pride Month, ist doch klar. Seit einigen Tagen steht ihre Playlist auf Apple Music zum Streaming oder Download bereit, dazu gibt es über die Webseite der Marke Merchandise-Artikel wie Sweatshirts oder Basecaps.

Auch der Dragqueen wurde einst Diskriminierung vorgeworfen

Nun gilt RuPaul aber nicht allen Mitgliedern der LGBTQ-Community als Vorbild. Die berühmteste Dragqueen der Welt geriet einst selbst in den Verdacht der Diskriminierung. In ihrer sensationell erfolgreichen US-Show „RuPaul’s Drag Race“ – einer Art „Germany’s Next Topmodel“ für Travestie-Künstler – durften transsexuelle Performerinnen zu Beginn nicht teilnehmen. Die Kunst des Drag bestehe doch darin, dass sich ein Mann möglichst glaubhaft als Frau verkleidet, so damals RuPauls krude Meinung – für Dragqueens, die nicht nur eine Frau nachahmen, sondern sich als Frau identifizieren, sei im Format kein Platz.

Das ist lange her, RuPauls Meinung jetzt eine andere, mittlerweile steht „Drag Race“ auch transsexuellen Künstlerinnen offen – und trotzdem hallt die befremdliche Ausgrenzungsmethode in vielen Diskussionen um die Persona RuPaul nach. Zumal da ja auch noch die Klischees wären, die sie reproduziert: In ihrer Show, die nicht ohne Pink und Pailletten, ohne Zuckerwatteperücken und Zickenkrieg auskommt, genau wie jetzt die Balenciaga-Playlist. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, das Spiel mit den Klischees, die doch teilweise in der Wahrheit wurzeln.

Der Drag-Kunst verhalf RuPaul zu deutlich mehr Aufmerksamkeit

Das Live-Finale der aktuellen, zwölften „Drag Race“-Staffel sahen sich im vergangenen Jahr allein in den USA fast 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Längst gibt es mehr als eine Handvoll Spin-off-Formate und internationale Ableger, auch auf Netflix sind die älteren Staffeln ein Erfolg. RuPaul scheint einen Nerv zu treffen – nicht nur bei weiten Teilen der LGBTQ-Community, sondern auch bei einem großen Publikum, das so zumindest rudimentäre Einblicke in eine Szene bekommt, die lange marginalisiert wurde.

Dass sich das geändert hat, dass Drag sichtbar geworden ist – nicht mehr nur in schummrigen Schwulenbars, sondern auch im Vorabendprogramm – ist auch RuPauls Verdienst. Insofern passen die Dragqueen und das Luxuslabel Balenciaga, das sich seit einigen Jahren mit jugendkulturell geprägten Kollektionen und übercooler Attitüde hervortut, sehr gut zusammen: Auch wenn es sich um Mainstream handelt, umweht beide doch zumindest eine zarte Brise Underground.

So gibt es eigentlich nur einen echten, wirklichen Kritikpunkt an der Zusammenarbeit: Während die T-Shirts zur Rammstein-Kollaboration mit einem Bild der Band vorne und dem Balenciaga-Logo hinten noch recht interessant daherkamen, fallen die Merchandise-Artikel zu RuPauls Party-Playlist nichtssagend aus. „Balenciaga Music Limited Edition Merch“ steht auf der grauen und beigefarbenen Baumwolle der T-Shirts und Sweatshirts, die zwischen 450 Euro und 795 Euro kosten, darunter ist die Signatur RuPauls abgedruckt. Ein bisschen Pink und Pailletten hätte den Entwürfen gut getan.

