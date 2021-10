Berlin - Als Vorstandvorsitzender der Investmentbank JPMorgan Chase ist Jamie Dimon ein vielbeschäftigter Mann. Sein Wort hat zudem Gewicht. Schließlich ist JP Morgan Chase mit einer Bilanzsumme in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar (2020) eine der größten Banken der Welt. Deshalb verwundert es nicht, dass Dimons Rede beim Institute of International Finance am Montag von zahlreichen Analysten mit Spannung erwartet wurde. Mit einer Äußerung dürfte Dimon insbesondere die Anhänger der Kryptowährung Bitcoin gegen sich aufgebracht haben: „Ich persönlich halte Bitcoin für wertlos, aber ich möchte nicht als Wortführer auftreten,“ sagt Dimon.

Indirekt verglich Dimon Bitcoins zudem mit Zigarettenrauchen – beides lehne er ab. Der 65-jährige Investmentbanker fügte hinzu, dass seine persönliche Einstellung zu Bitcoin die Bank in der Vergangenheit nicht davon abgehalten hat, ihren Kunden den Kauf und Verkauf der Kryptowährung zu ermöglichen, gleichzeitig machte er deutlich, dass seine Bank selbst nicht in Bitcoin investiert. „Unsere Kunden sind erwachsen, sie sind anderer Meinung. Das ist es, was Märkte ausmacht. Wenn sie Zugang zum Kauf und Verkauf von Bitcoin haben wollen, können wir ihnen einen legitimen, möglichst sauberen Zugang bieten“, sagte er.

Schon in der Vergangenheit äußerte sich Dimon ablehnend gegenüber Bitcoin und bezeichnete Bitcoin als Betrug und Narrengold. Er äußerte auch Zweifel an der Angebotsobergrenze des Bitcoins, die bei 21 Millionen Bitcoin liegt und durch den Bitcoin zugrunde liegenden Logarithmus begrenzt ist. „Woher wisst ihr, dass es bei 21 Millionen endet? Habt ihr alle die Algorithmen gelesen? Glaubt ihr das alle? Ich weiß es nicht, ich war schon immer skeptisch gegenüber solchen Dingen“, sagte er. Die Limitierung des Bitcoins gilt als wertbildendes Merkmal, denn durch die begrenzte Anzahl der Bitcoins soll gerade in Abgrenzung zu den Währungen der Zentralbanken die Stabilität des Bitcoins gesichert und Inflation verhindert werden. Eine ähnliche Kritik am Bitcoin äußerte bereits der ehemalige Chefvolkswirt der Citibank Willem H. Buiter.

Bitcoin ein sozial verschwenderischer Vermögenswert?

Buiter bezeichnete den Bitcoin außerdem als einen „sozial verschwenderischen spekulativen Vermögenswert“ und verwies damit auch auf den hohen Stromverbrauch, der mit dem Bitcoin-Mining, also der Schaffung neuer Bitcoins, einhergeht. Tatsächlich ist der Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerkes sehr hoch. Die Plattform Digiconomist gibt den jährlichen Stromverbrauch mit 174 Terrawattstunden an – damit verbraucht Bitcoin etwas weniger Strom als Thailand, aber etwas mehr als Polen.

Der CO2-Ausstoß ist tatsächlich gewaltig: Schätzungsweise 82,62 Megatonnen CO2 werden jedes Jahr durch das Bitcoin-Mining ausgestoßen, dies liegt aber vor allem daran, dass sich die meisten Bitcoin-Miner in Ländern befinden, in denen vor allem mit Kohle Strom erzeugt wird. Etwa 80 Prozent aller Bitcoin-Miner befinden sich derzeit in China. In Zukunft soll sich das jedoch ändern, es gibt bereits Projekte, die Bitcoin ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energie erzeugen. Dazu kommt: Auch in anderen Asset-Klassen wird viel CO2 ausgestoßen. Die jährliche Goldproduktion soll nach Angaben der Unternehmensberatungsagentur Wood Mackenzie 55 Megatonnen CO2 imitieren, dazu kommt noch der CO2-Ausstoß, der durch den Vertrieb und die Lagerung von Gold entsteht.

Dimon erntete nicht nur in den sozialen Medien inzwischen viel Kritik. „Ich bin nicht der Meinung, dass Jamie Dimon die Umwälzungen im Finanzdienstleistungssektor nicht versteht – im Gegenteil. Ich glaube, er ist sich dessen sehr wohl bewusst. Ich denke, dass der CEO eines der größten Finanzinstitute der Welt sich durch eine Software bedroht fühlt, die entwickelt wurde, um seine Position an der Spitze der Nahrungskette zu gefährden“, schreibt der Bitcoin-Investor Brian Kelly in einem Gastbeitrag für den amerikanischen Sender CNBC.

Auch der Chef der Bitcoin-Handelsplattform Coinbase, Brian Armstrong, meldete sich zu Wort. „CEOs ohne einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund werden in den kommenden Jahrzehnten im Nachteil sein“, so Armstrong. „Ehrlich gesagt, es werden wahrscheinlich auch Politiker, Journalisten und viele andere benachteiligt sein. Software frisst die Welt auf und verändert jede Branche“.

