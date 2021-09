Berlin - Jugend ist immer Provinz: Egal ob Berlin oder Malchow, im weiß-deutschen Standardsetting ist die jugendliche Welt immer der Ort zwischen Sportplatz, Bushaltestelle und Bäckerei, sie entfaltet sich, wenn nicht große Tragödien im Hintergrund sie gewalttätig aufreißen, nur langsam. Und selbst die sind mit zwölf zuerst an der Tanke sichtbar und am City-Kebab. Das ist für die drei Heldinnen und Helden in Barbi Markovićs „Die verschissene Zeit“ einerseits sehr ähnlich, wenn auch ihr Belgrader Viertel Banovo brdo vielleicht doch ein wenig rougher ist als Bietigheim-Bissingen. Andererseits entdecken sie unfreiwillig noch eine weitere Dimension jugendlicher Provinz-in-der-Welt-Entfaltung: Es geht nicht mehr nur nach Nord, Ost, West, Süd, sondern auch vor und zurück in der Zeit.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. September 2021 im Blatt:

Wo warst Du? 20 Jahre nach 9/11: Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich



Street-Style bei der Fashion Week: Das trägt Berlins Mode-Avantgarde wirklich



Auto oder Fahrrad, Christian Lindner? „Taxi.“ Das Interview mit dem FDP-Chef



Hinkelsteine und Pflanzenkübel: Der Bergmannkiez kämpft gegen Autolärm – und seine Anwohner?



Wo knutscht es sich diskret? Unsere Autoren kennen Berlins beste Orte fürs Date



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe