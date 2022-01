Berlin - Noch sind die Wellen einer bemerkenswert destruktiven Aufregung nicht ganz verebbt, die uns über Weihnachten und Silvester begleitet hat. Die Berliner SPD, so der Vorwurf, habe mit Unterstützung obskurer Architekten auf intransparente Weise eine neue Senatsbaudirektorin durchgesetzt. Die Senatsbaudirektion ist zweifellos ein wichtiges Amt, zuständig für Fragen des Bauens in Berlin.

Alles begann am 8. Dezember mit einer Pressemitteilung der Architektenkammer Berlin. Darin hieß es: Die Entscheidung über die Person „sollte“ von einer „Findungs- und Auswahlkommission“ getroffen werden, die mit Fachleuten zu besetzen wäre. Das klingt vernünftig. Zumindest auf den ersten Blick. Denn eigentlich ist ja unzweifelhaft klar, dass es für die Ernennung einer Staatssekretärin/eines Staatssekretärs – das ist die Position der Senatsbaudirektion – unmissverständliche Regeln der parlamentarischen Demokratie gibt.

So heißt es im „Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Staatssekretäre und Staatssekretärinnen“ vom 14. Februar 1996: „§ 2. Ernennung: (1) Die Staatssekretäre und Staatssekretärinnen werden auf Vorschlag des Senatsmitgliedes, dem sie zugeordnet werden sollen, vom Senat berufen und vom Regierenden Bürgermeister beziehungsweise der Regierenden Bürgermeisterin ernannt.“ Juristisch staubtrocken, aber eindeutig: Bausenator Andreas Geisel beruft, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ernennt.

Nun wäre es völlig legitim gewesen, mit Bezug auf diese Regeln zu fordern, dass eine beratende Kommission eingesetzt wird. Nein, es musste schon eine Kommission mit Entscheidungsbefugnis sein – eine rechtsstaatlich problematische Forderung. Am Abend des 8. Dezember zirkulierte in der Berliner Fachwelt ein von vier Personen unterzeichnetes Schreiben, das auf einen offenen Brief verwies und um Unterschrift bat. Darin wurde eine „unabhängige Berufungskommission“ gefordert, an der „wichtige Akteure aus den Bereichen Architektur und Stadtentwicklung“ beteiligt werden sollten.

Der offene Brief endete damit, dass verhindert werden müsse, dass „stilistische Vorlieben einzelner Akteure“ zum Tragen kommen und die „Debatten der Vergangenheit“ wiederkehren. Klingt doch vernünftig! Unterschrieben wurde der Brief inzwischen von mehr als 450 Fachleuten, Personen, die in ihrer fachlichen wie kommunikativen Arbeit Respekt verdienen. Aber sicherlich wussten nur die wenigsten, wie das Verfahren der Ernennung eines solchen Postens geregelt ist. Und sicherlich ahnte keiner, welche Person ausgewählt werden würde.

Petra Kahlfeldts Werk

Der offene Brief fand bei den politisch Verantwortlichen keine Resonanz; am 21. Dezember wurde die Architektin Petra Kahlfeldt zur Senatsbaudirektorin ernannt. Was nun? Am selben Tag schon erschien eine von den Verfassern des offenen Briefes initiierte Presseerklärung unter dem Titel „Die Ernennung von Petra Kahlfeldt zur Senatsbaudirektorin – eine Kampfansage an eine soziale und ökologische Stadtpolitik“. Darin wurde behauptet, die ausgewählte Person stehe für den Bau von „Villen und Luxuswohnanlagen“. Gefordert wurde nun eine Rücknahme der „Ad-hoc-Ernennung“. Ad hoc?

Ja, das Architektenbüro Kahlfeldt und Kahlfeldt ist auch für den Bau von Villen verantwortlich, deren traditionelle Gestaltung einigen Architektinnen und Architekten nicht gefällt. Aber das ist nur ein Teil des Werks von Petra Kahlfeldt. Viel wichtiger für die neue Aufgabe sind die Erfahrungen, die sie als Jurymitglied in städtebaulichen Wettbewerben im In- und Ausland, in Gestaltungsbeiräten vieler Städte und im Berliner Landesdenkmalrat sammeln konnte.

Imago Darum geht es: Vorhandenes in die Zukunft führen, energetische Belange berücksichtigen und dem jeweiligen Bau gestalterisch gerecht zu werden.

Erfolg mit Umbau von Gebäuden

Und mit dem sehr erfolgreichen Umbau vorhandener Gebäude – etwa des Amerikahauses, des Berlinpavillons der Interbau, des Umspannwerks am Koppenplatz, des Kunsthauses Dahlem, des Metahauses, des Museums für Fotografie, der Berliner Philharmonie und jüngst des Hochhauses der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Hier handelte es sich oft auch um moderne Architektur der Nachkriegszeit.

Bei all diesen Bauten ging es darum, Vorhandenes in die Zukunft zu führen, energetische Belange zu berücksichtigen und dem jeweiligen Bau gestalterisch gerecht zu werden. Eine vorzügliche Schulung für eine Senatsbaudirektorin, die das praktische Geschäft mit allen Herausforderungen kennt.

In der Zeitschrift Bauwelt vom 7. Januar 2022 wurde das – anlässlich einer Besprechung eines Buches zum Werk des Architekturbüros – gewürdigt. „Umbauen“, so Benedikt Hotze, „das können die Kahlfeldts. […] Umnutzung und Umbau sind heute schon aus Gründen des klimagerechten Bauens erste Wahl, und dieses Buch liefert Beispiele dazu auf einem hohen entwurflichen und denkmaltheoretischen Niveau. Chapeau“.

Ist Petra Kahlfeldt für das Amt einer Senatsbaudirektorin qualifiziert? Ich meine: unbedingt – verbunden mit dem Hinweis, dass dieses Amt keine Person von Anbeginn voll ausfüllen kann. Die neue Senatsbaudirektorin ist mit großen Herausforderungen konfrontiert, in deren Bewältigung sie sich erst einarbeiten muss. Diese betreffen vor allem den Weiterbau einer Stadt, für den Petra Kahlfeldts Umbau-Erfahrungen sehr hilfreich sind.

Senatsbaudirektorin unterstützen!

Was bringt angesichts der Aufgaben für morgen eine solche Kampagne, die vor Ideologien, Debatten der Vergangenheit, mangelnder Integrationskraft usw. warnt, dieses aber selbst eifrigst praktiziert? Mit dieser Kampagne wurde eine neue Qualität des fachlichen Streits erprobt: die pauschale und nicht auf Fakten basierende persönliche Verleumdung. „Diese Diffamierungen“, so der bekannte Architekt Arno Lederer, „schaden allen Architekten.“ (7. Januar 2022)

Richtig! Sie zerrütten das Niveau einer notwendig kontroversen, inhaltlich auch harten, das Gegenüber aber respektierenden Auseinandersetzung innerhalb der Fachwelt, sie beschädigen den Ruf der gesamten Fachwelt in der Öffentlichkeit und schwächen die diskursive Festigung einer fachpolitischen Position zugunsten einer sozialen, ökologischen, wirtschaftlich vertretbaren und gestalterisch anspruchsvollen Bauweise. Die neue Senatsbaudirektorin sollte konstruktiv-kritisch unterstützt werden!

