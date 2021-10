Berlin - Ich gestehe, eingegriffen zu haben. Ich habe auf Diskussionen von Redaktionsmitgliedern der Berliner Zeitung und der Berliner Zeitung am Wochenende als wirtschaftlich Berechtigter – so lautet der fachlich korrekte Terminus des Besitzers eines Zeitungsverlages – Einfluss genommen, also auf die Meinungsbildungs- und Produktionsprozesse.

Redaktionsmitglieder des Berliner Verlags habe ich gebeten, nicht ohne Neuigkeit oder eine sachliche, aufklärende Berichterstattung zum Text der New York Times über den Axel-Springer-Verlag zu berichten. Bittend, dass sich unsere Titel nicht in den Kanon der mitunter hämischen Berichterstattung deutscher Titel einreihen. Zumal alles, was die New York Times schreibt, seit Jahren bekannt ist. Dass es nicht souverän ist, auf am Boden Liegende zu treten oder die Betroffenheit involvierter Frauen zu übergehen. Dass es noch weniger souverän wirkt, erst nach dem Erscheinen eines Artikels in der New York Times mutig zu werden. Es gibt Besseres zu tun, um einen bekannten Virologen zu zitieren. Beispielsweise, im Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger und Digitalpublisher (BDZV) die Modernisierung von Werten und Regeln einzufordern.

Herrn Döpfners Wiederwahl war eine Bestätigung des Status quo

Was wir aktuell lesen, insbesondere von Protagonisten, die sich im Zusammenhang um die weitere Eignung von Herrn Döpfner als BDZV-Präsident äußern, offenbart Symptome, deren Ursachen viel tiefer liegen. Sie zeigen eine partiell reformunwillige Struktur, die an Formaten, Kulturen und Modellen festhält, die in einer aufgeklärten, wettbewerbsorientierten und globalisierten Welt ihre Wirksamkeit zu verlieren drohen. Unsere Welt wandelt sich in eine Wissensgesellschaft. Die mit dieser Transformation einhergehenden Chancen sind für die Presse weit größer als die mit jeder Veränderung einhergehenden Risiken.

Die in den Kommentaren zur privaten SMS von Herrn Döpfner an Herrn Stuckrad-Barre aufblitzende Phobie vor DDR-Verhältnissen im westdeutschen Gemeinwesen und das kollektive formelhafte Zurückweisen des DDR-Vergleichs erscheinen mir daher unangebracht. Die letzte Wahl des BDZV-Präsidenten Döpfner erfolgte mit einer hundertprozentigen Befürwortung der anwesenden deutschen Zeitungsverleger. Keiner der Verleger und auch nicht eine anwesende Verlegerin störte sich an den Sitten und Gebräuchen im Hause Springer. Herrn Döpfners Wiederwahl war keine implizite, es war eine explizite Bestätigung des Status quo. Sie wirkte wie eine Manifestation, dass doppelte Standards im deutschen Zeitungsgewerbe weiter akzeptiert werden. Dass die Restauration des Sittengemäldes einer alten Bundesrepublik Deutschland, gepaart mit der Hoffnung, dass Herr Döpfner den deutschen Verlegern den Weg in eine blühende (technologisierte) Zukunft weist, gelingen könnte.

Arbeitskultur, Compliance und Ethik

Eine Kollegin bat mich, diese Argumentation zu veröffentlichen. Ich zweifelte, weil differenzierte Sichten in Ableitungen aus Thesen, Antithesen und mehrheitlich getragenen Synthesen in unserem aktuellen Werte- und Regelkanon an Bedeutung verloren haben. Ein offener, auf konstruktive Lösungen ausgerichteter Diskurs endet zu oft in persönlicher Diskreditierung. Diese Muster sind offenbar nicht nur im Hause Springer legitime Mittel des Erhalts eines Macht- und Gestaltungsanspruchs. Meine Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre als Verleger und auch die Kommentare, die den Ruf des Rücktritts von Herrn Döpfner lauter werden lassen, zeigen, dass wir in diesen ineffizienten Mustern verharren. Es betrifft interne Strukturen im Berliner Verlag ebenso wie externe Strukturen in anderen Verlagen – als auch deren übergeordnete Vertretung im BDZV.

Arbeitskultur, Compliance und Ethik. Das sind drei von mehreren Aspekten, die in der so oft und gerne als neoliberal beschimpften Industrie seit Jahrzehnten konsequent an den Anforderungen der Zukunft ausgerichtet werden. Oftmals nach Krisen, doch mit dem Ziel, für die Zukunft widerstandsfähiger, auch wettbewerbsfähiger aufgestellt zu sein. An diesen Aspekten ist ableitbar, dass Selbstheilungsprozesse für die Stabilisierung von Institutionen in der deutschen Presselandschaft nicht oder nur marginal ausgeprägt sind. Sind diese Worte zu generisch, zu abstrakt?

Aus unternehmerischer Sicht war der Umbau von Springer erfolgreich

Drei Beispiele, die es konkreter machen dürften: Der Versuch, in den Hinterzimmern der Politik Subventionen für eine Presseförderung zu akquirieren, konnte erst durch das energische Eingreifen des digitalen Verlegers Sebastian Esser von Steady/Krautreporter mit der öffentlichen Androhung einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gestoppt werden. Herr Döpfner hatte sich mehrfach und deutlich im Widerspruch zur Mehrheit der BDZV-Mitglieder aus Gründen notwendiger Staatsferne dagegen positioniert. Daran sollte erinnert werden, ebenso daran, wie konsequent der Springer-Verlag um- und ausgebaut wurde. Aus unternehmerischer Sicht erfolgreich. Für die gelebte Führungsverantwortung persönlich jeden Respekt zollend, fällt es mir leicht zu sagen, dass diese Ergebnisse für den BDZV und seine Mitglieder Maßstab sein sollten.

Ein weiteres Beispiel ist die kulturelle Homogenität in deutschen Verlagen und in den Redaktionen. Um uns herum globalisiert sich die Arbeitswelt, internationale Teams arbeiten grenz- und systemübergreifend an Aufgabenstellungen. Es setzen sich mehr und mehr international kompatible Werte und Arbeitskulturen durch, doch nur sehr langsam in deutschen Verlagen oder Redaktionen.

Anpassung der Strukturen

Als letztes Beispiel kann gelten, dass noch heute in der Journalistenausbildung gelehrt wird, wie Interviewpartner mit sanftem Druck (und eben nicht mit offenem Visier) zur Kooperation gebracht werden. Sofern sich die Interviewpartner den Spielregeln der Presse entziehen, wird dies (öffentlich) sanktioniert. Letztmalig haben wir das prominent erlebt, als Frau Annalena Baerbock der Bild am Sonntag in der späten Phase des Wahlkampfs kein Interview geben wollte. Es gab Empörung, die im Abdruck einer leeren Zeitungsseite in der Bild am Sonntag kulminierte. Insgesamt wirken die Spielregeln des Journalismus zu Zeiten öffentlicher Transparenzregister, zu Zeiten des Informationsfreiheitsgesetzes und der Verfügbarkeit von Informationen auf Basis elektronischer Kommunikation antiquiert. Das Curriculum der Journalismus-Ausbildung ebenso.

Die Mitglieder des BDZV blieben still, auch Mitglieder des Präsidiums, die heute Herrn Döpfner wegen einer privaten SMS attackieren. Wertvoller könnte es sein, im BDZV die Gestaltung offener Ökosysteme oder den Datenschutz unter Berücksichtigung erweiterter technologischer Möglichkeiten zu diskutieren. Offensiver als bisher die Optimierung des Einsatzes natürlicher Ressourcen in den analogen Produktionsprozess anzugehen und Kostenstrukturen den Ertragsstrukturen in einer Plattform-Ökonomie sozial abgefedert anzupassen? Ich wäre fachlich interessiert.

Vielleicht sind alte Werte und Regeln partiell unwirksam

Doch keinesfalls bin ich daran interessiert, zu wissen, was Herr Döpfner privat schreibt, noch weniger an einer politischen Einordnung dieser privaten Kommunikation.

Ein Großteil der Presse und mit ihr der sie vertretende Verband BDZV verlieren daher nachvollziehbar mehr und mehr Gravitation für ambitionierte Talente, auch potenzielle Kundschaft. Solange Symptome und Ursachen nicht differenziert, nicht analysiert und in unabhängigen Gremien bewertet werden, verliert sich die Bedeutung einer alten Zunft.

Ursachen, wie im Fall des Springer-Verlags die inkonsequent erfolgte Anpassung an moderne (emanzipierte) Arbeitswelten, das Festhalten an Vorstellungen aus Zeiten der Gründung der Bundesrepublik in Zeiten fortschreitender Globalisierung, werden nicht nur in den Chefredaktionen des Springer-Verlags oder in dessen Vorstand widersprüchlich aufgegriffen. Die, die sich in Stellung bringen, Herrn Döpfner als BDZV-Präsidenten beerben zu wollen, könnten auf die Agenda nehmen, den Nachhall des Triumphs eines gewonnenen Kalten Krieges aufzuarbeiten, einen publizistischen Kanon für Deutschland und Europa zu entwerfen, der zwischen amerikanischen oder asiatischen Wettbewerbern Bestand hätte.

Ein relevanter Kreis der Mitglieder des BDZV könnte ergebnisoffen diskutieren, welche Anpassungen des Werte- und Regelkanons für eine aufgeklärte plurale Gesellschaft angeraten zu sein scheinen. Sachlogisch zeigt die Diskussion, dass entweder Werte und Regeln korrekt sind, doch die Einhaltung der Regeln nicht funktioniert. Oder: Die Einhaltung der Regeln funktioniert, nur sind Werte und Regeln partiell unwirksam.

Es gilt, das aktuelle Regelsystem ins Zentrum des Wettbewerbs zu stellen

In der Ableitung ist zu diskutieren, ob in der Zukunft Personen oder Inhalte in der Governance des deutschen Pressewesens führend sein sollten. Daher scheint mir die Diskussion um Herrn Döpfner zu kurz gegriffen. Wer diese transformatorische Agenda entwickelt, auch moderiert, scheint mir sekundär zu sein. Gerne soll es Herr Döpfner tun, sofern diese Diskussion faktenbasiert, weniger ideologisch und mehr an Endprodukten ausgerichtet geführt würde. Gerne kann Herr Düffert übernehmen, wenn er integrierend agiert. Noch besser wäre es, wenn beide in ihren Rollen als Präsident und Stellvertreter den Transformationsprozess nun energischer trieben.

Solange der Prozess einer analytischen Reflektion, einer kontroversen Debatte und einer demokratisch legitimierten Synthese nicht glaubhaft erkennbar ist, wird es weiter legitim sein, etablierte Regeln wie beispielsweise die Trennung von Verlag und Redaktionen zu hinterfragen oder neu zu interpretieren. Es gilt, das aktuelle Werte- und Regelsystem ins Zentrum des Wettbewerbs zu stellen. Darauf vertrauend, dass gesunder Menschenverstand und die den Wertekanon der westlichen Zivilisation bestimmenden Regeln der Dialektik früher oder später in einer Wissensgesellschaft wirken.

Holger Friedrich ist Eigentümer des Berliner Verlags und Verleger der Berliner Zeitung und der Berliner Zeitung am Wochenende.

