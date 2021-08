Berlin - Mit Samuel Beckett und dessen schriftstellerischem Werk hat „Beckett“, der gerade seine Weltpremiere als Eröffnungsfilm beim Festival in Locarno feierte und seit dem 13. August exklusiv bei Netflix zu sehen ist, rein gar nichts zu tun. Sieht man vielleicht einmal von der Passivität des titelgebenden Protagonisten ab, die mit viel Fantasie eine Referenz an die beiden Dauer-Wartenden in „Warten auf Godot“ sein könnte.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz